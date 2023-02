In Destiny 2 werden Hüter bald die neue Cyberpunk-Stadt Neomuna betreten dürfen. Damit ihr jedoch nicht unvorbereitet in die Schlacht zieht, hat Bungie 6 neue Exos offenbart, die ihr in Lightfall ergattern könnt. Wir zeigen euch, welche das sind und was sie drauf haben.

Was hat Bungie angekündigt? Am 31. Januar hat Bungie um 16 Uhr einen Trailer vorbereitet, indem neue Ausrüstungen sowie Waffen vorgestellt wurden. Dabei handelt es sich vorwiegend um Exo-Items, die Hüter im neuen DLC “Lightfall” erspielen werden können. Wir erklären euch im folgenden Absatz, welche Exos es gibt und vor allem, was sie drauf haben.

Den Trailer zu den Exos und das sogar in Aktion bekommt ihr hier von uns spendiert:

Alle 6 neuen Exos für Lightfall in der Übersicht

Welche Exos werden mit Lightfall kommen? Laut dem Trailer erscheinen insgesamt sechs neue Exos mit Lightfall. Zu den Exos gehören drei neue Waffen, sowie drei neue Rüstungen. Folgende sind bekannt:

Wichtig ist zu beachten, dass Witch Queen bei seinem Release insgesamt zwei Exo-Rüstungen für jede Klasse anbot. In Lightfall hat sich somit, was die Summe an Exo-Rüstungen für die erste Season angeht, halbiert. Dies könnte sich zum Start der Season 20 noch ändern. Oder Bungie hat die Exotics wieder auf 3 Stück pro Season aufgeteilt, nachdem in Witch Queen zuletzt keine neuen Exotics erspielt werden konnten.

Kommen wir nun zu den Waffen und Rüstungen:

Letzte Warnung – Eine neue fokusorientierte Pistole

Letzte Warnung

Was kann die Waffe? Die Letzte Warnung verschießt mit ihrem modernen Design Patronen, die aus Strang bestehen. Wenn ihr den intrinsischen Perk ausgelöst habt, könnt ihr eine große Salve voller zielsuchender Projektile abfeuern. Zusätzlich gehen wir anhand der Aufnahmen davon aus, dass sie eine 3-Schuss-Salve im normalen Modus abfeuert.

Deterministisches Chaos – Ein mächtiges MG für Crowd-Control

Deterministisches Chaos

Was kann die Waffe? Dieses MG verschießt Leere-Projektile, die je nach Schuss etwas anderes bewirken.

Der 4. Schuss schwächt Ziele

Der 16. Schuss destabilisiert Gegner

Die Waffe macht einen guten ersten Eindruck und könnte vor allem für den Crowd-Control sich hervorragend eignen.

Winterbiss – Ein frostiger Stab mit einem coolen Kumpel

Winterbiss

Was kann die Waffe? Diese Waffe verschießt Stasis-Schockwellen, kleine Frostkugeln, die sich Gegner langsam nähern. Diese verschießen Stasis-Projektile, verlangsamen Gegner und können sogar bei Berührung diese einfrieren.

Cyrtarachnes Fassade – Der Albtraum im Schmelztiegel

Cyrtarachnes Fassade

Was kann der Helm? Der Helm erzeugt laut Bungie eine geflochtene Panzerung beim Hageln. Wir gehen davon aus, dass mit “Hageln” direkter Beschuss gemeint ist, während man ins Visier blickt. Diese geflochtene Panzer erhöht euren Zurückweichen-Widerstand und könnte vor allem für Sniper-Schützen oder Impulsgewehr-Spieler im Schmelztiegel interessant sein.

Schwebesprung – Sorgt für hängende Gegner

Schwebesprung

Was kann der Beinschutz? Der Schwebesprung erzeugt bei Benutzung der Barrikade zusätzliche Sucher-Projektile, die eure Gegner mit Strang in der Luft fesseln.

Da die Beschreibung annehmen lässt, dass die Barrikade mehr Projektile erzeugt, könnte es sein, dass die Barrikade im Strang-Fokus schon Sucher erzeugt, jedoch nicht die Menge, die im Trailer zu sehen ist.

Schwärmer – Fädlinge, die eure Gegner verfolgen

Schwärmer

Was kann der Beinschutz? Der Warlock kann mit Strang neuartige Gewirre erzeugen, die dann in der Luft schweben. Mit der Schwärmer-Exo des Warlock erzeugen dann die Zerstörung eines solchen Gewirrs ein Fädling. Diese Fädlinge suchen sich nahe Gegner, verfolgen sie und entmaterialisieren diese dann.

Wichtiges zum Schluss: Im Trailer sind nicht nur neue Gegner wie Vex und Kabale zu sehen, sondern auch eine angepasste Variante des Exo-Gewehrs “Quecksilberansturm”. Dieses Automatikgewehr kann durch die Vorbestellung von Lightfall ergattert werden, doch besitzt bislang nur das kinetische Element. Im Trailer jedoch ist ein anderes Design, sowie auch das Element “Strang” anhand grüner Geschosse zu erkennen.

Es bleibt abzuwarten, ob Bungie dieses Multiwerkzeug nach dem Lightfall-Release anpassen wird. Was haltet ihr aber von den neuen Exos? Habt ihr jetzt schon einen Favoriten auserkoren? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

