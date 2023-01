Destiny 2: Exklusiver Trailer zeigt 6 neue Waffen und Exotics aus Lightfall – Äusserst fesselnd

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wann kommt das neue DLC? Destiny 2: Lightfall erscheint am am 28. Februar 2023.

Schaut euch hier die neuen Exotische Strang-Rüstung und -Waffen aus Lightfall in Action an:

Die Zeit bis zum neuen DLC in Destiny 2 vergeht wie im Flug. Ein neuer Trailer hat heute, am 31. Januar, weitere Einblicke in das schillernde Metropolen-DLC offenbart. Der neueste Trailer enthüllt welche modernen Waffen und Ausrüstungen Spielern in Neomuna zur Verfügung steht.

