Spieler in Destiny 2 warten seit 5 Jahren auf legendäre Bedrohung – Jetzt erklärt Bungie, dass sie nie zurückkehren wird

Mit dem DLC „Rise of Iron” hat Bungie eine neue und abstrakte Bedrohung geschaffen. SIVA, die replizierende Nano-Technik von BrayTech hat viel Unheil in Destiny 1 angerichtet und Spieler hoffen seit Jahren auf eine Rückkehr in Destiny 2. Bungie hat in einem neuen Q&A Fragen beantwortet und eine davon drehte sich um diesen alten Feind.

Q&A mit Bungie – Wer war anwesend? Bungie veranstaltete mit ausgewählten Medien ein Q&A, indem Nikko Stevens, der Senior Narrative Designer und Liz Baker, die Narrative Designerin für Erweiterungen anwesend waren. Es wurden Fragen über die Story-Entwicklung von Witch Queen zu Lightfall, sowie spezifischen Inhalten in Season gestellt.

Eine jedoch interessante Frage, die vor allem Veteranen aus Destiny 1 interessieren sollte, ist, weshalb es SIVA, eine sich selbst replizierende Nanotechnologie, nicht in Season 19 geschafft hat. Viele feindliche Rassen hatten auch mit Destiny 2 ihr Comeback. Von der Schar, bis hin zu den Besessenen war alles vertreten, doch SIVA mit den teuflischen Splicern wurden gekonnt vernachlässigt. Bungie erklärt nun, warum ein Comeback unwahrscheinlich ist.

SIVA ist eine Story, die einfach abgehakt ist

Was sagen die Entwickler zu einer Rückkehr? Zu dieser Frage meldete sich Nikko Stevens zu Wort und erklärte, dass SIVA oft ein Thema war, wenn es um eine Rasputin-Season ging. Dazu meinte er:

Wir reden immer über jeden verwandten Story-Thread, wenn wir mit etwas Neuem beginnen. Wann immer also der Warmind auftaucht, sei es damals in der Saison der Würdigen oder jetzt, war SIVA erzählerisch ein Teil des Gesprächs. Wir reden darüber, wir treten damit herum. Aber letztendlich denke ich, dass SIVA eine Geschichte ist, die in Rise of Iron erzählt und in Rise of Iron abgeschlossen wurde.

Viele Hüter hoffen schon seit dem Release von Destiny 2, dass SIVA erneut einen Auftritt im Loot-Shooter erhalten könnte. Die Waffen und ihr Design sowie die Mechanik hinter der Nanotechnologie waren schon immer ein Hingucker, jedoch haben es in Destiny 2 nur die Exo-Waffe “Perfektionierter Ausbruch” und einige Exo-Ornamente ins Spiel geschafft.

Nikko Stevens spricht aber auch ein Problem an, welches einem SIVA-Release im Weg steht und das ist die Story von Destiny 2 selbst:

Während es narrativ möglich ist, diese Geschichten auf den Kopf zu stellen und zurückzubringen, denke ich, dass wir saisonal eine Sache tun müssen, um sicherzustellen, dass wir uns auf die Geschichte konzentrieren, die die Saison erzählt – und dass wir uns nicht an Stücken ergötzen, die nicht unbedingt die Geschichte vorantreiben. Ich denke, SIVA ist zwar cool, aber es wäre ein Schritt rückwärts. Wir haben versucht, auf Neomuna und Lightfall aufzubauen und sicherzustellen, dass diese Geschichte Raum zum Atmen hat – Raum zum Erblühen hat – bevor die Spieler dieses neue Ziel betreten.

Während Nikko selbst ein Comeback nicht verneint, stellt der Senior Narrative Designer aber klar, dass die Hauptstory um die Licht- und Dunkelheits-Saga die oberste Priorität hat. Alles, was nicht zur Story dazu passt, wird auch nicht hinzugefügt. Dazu zählt auch SIVA.

Wann hatte SIVA seinen ersten Auftritt? SIVA hatte seinen ersten Auftritt am September 2016 mit dem DLC “Das Erwachen der Eisernen Lords” in Destiny 1. In dieser Erweiterung konnten Hüter erneut nach Alt-Russland reisen, um dort eine versiegelte Bedrohung einzudämmen.

Die teuflischen Splicer, die sich durch SIVA verändert haben

Dabei handelte es sich bei der Bedrohung um eine sich selbst replizierende Nanotechnologie namens SIVA. Die Eisernen Lords wollten diese Technik für das Gute benutzen, denn SIVA konnte alles an Materie in seine Einzelteile zerlegen und neu zusammensetzten. Während die Eisernen Lords versucht hatten diese Technologie zu bergen, gerieten sie in einen Hinterhalt einer künstlichen Intelligenz und wurden dann bis auf einige Überlebende von SIVA selbst beseitigt.

Aus diesem Grund wird SIVA als höchst gefährlich eingestuft und von Lord Saladin selbst bewacht, damit niemand auf die Idee kommt, erneut eine SIVA-Krise herbeizuführen.

Wie findet ihr es, dass Bungie seinen Fokus lieber auf aktuellere Themen wie dem kommenden DLC “Lightfall” setzt? Findet ihr es gut oder schade, dass SIVA womöglich nie ein Comeback erhalten könnte? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

