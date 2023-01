Destiny 2 war über 24 Stunden offline und niemand konnte spielen – Entwickler erklären, woran es lag

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Destiny ist mittlerweile ein kostenlos spielbares Live-Service-Game. Seither haben sich viele Spiele ebenfalls an diesem Modell versucht, wie The Division 2, Marvel Avengers oder Anthem. Sie alle sind aber gescheitert. Auf MeinMMO könnt ihr nachlesen, warum Destiny 2 weiterhin eine große Ausnahme ist:

Entschädigungen werden übrigesns nicht erwähnt. Immerhin werden alle Käufe, die in der verlorenen Zeitspanne getätigt wurden, zurückerstattet. Solltet ihr also Geld ausgegeben haben, solltet ihr es mittlerweile zurückerhalten haben.

Aufgrund eines Konfigurationsfehlers haben wir versehentlich einen älteren Migrationsprozess, der für die Beyond Light-Version verwendet wurde, erneut ausgeführt. Das Ergebnis war, dass wir alte Daten aus der Zeit vor Beyond Light in die aktuelle Konfiguration kopiert haben, wodurch bestimmte Aspekte des Spielfortschritts seither rückgängig gemacht wurden.

Nun haben sich die Entwickler zu den Problemen geäußert. Für die Probleme hat man ein internes Tool verantwortlich gemacht, das wohl für Ärger sorgte. Dabei hatten die Entwickler wohl Daten aus der alten Erweiterung „Beyond Light“ in das Spiel kopiert. Das hatte wiederum Spielfortschritte rückgängig gemacht (via bungie.net ):

