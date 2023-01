Destiny 2: Spieler verlieren Titel und Triumphe nach Update – Rollback nicht ausgeschlossen

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Destiny 2 wird zunächst offline bleiben, während Bungie mögliche Hinweise auf fehlende Triumphe, Siegel und Katalysatoren untersucht. Man teilte zudem mit, dass man schnellstmöglich einen Zeitplan bereitstellen will. Bis dahin können sich Spieler nicht mehr in Destiny 2 einloggen. Sobald jedoch neue Informationen verfügbar sind, werden wir diesen Artikel für euch umgehend updaten.

Was ist nach dem heutigen Update passiert? Zunächst sah nach dem geplanten Update in Destiny 2 noch alles gut aus. Pünktlich um 18 Uhr am 24. Januar konnten sich die Spieler bereits wie gewohnt einloggen und die neuen Weeklys erkunden. Dabei fiel ihnen jedoch auch auf, dass ihre Sammlung blinkte. Normalerweise passiert das nur, wenn es noch nicht weggeklickte Triumphe gibt.

Nach dem heutigen Update 6.3.0.5 stellten viele Spieler in Destiny 2 entsetzt fest, dass ihre Triumphe und Titel verschwunden waren. Es fehlten sowohl prestigereiche Abschlüsse als auch Siegel und sogar Katalysatoren. Dies sorgte nicht nur für eine riesige Flut an Spielermeldungen, sondern auch für einen zweiten Serverdown, der aktuell noch anhält.

