Destiny 2 ist seit Stunden offline – Wann kann ich wieder zocken?

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was ist passiert? Wie wir schon am Abend des Vorfalls berichtet hatten, führe der veröffentlichte Hotfix 6.3.0.5 zu unerwarteten und gravierenden Problemen. Viele erspielte Triumphe, Siegel und Katalysatoren verschwanden aus den Sammlungen der Hüter wie aus dem Nichts. Viele konnten erneut eingesammelt werden, doch viele blieben auch ausgegraut.

Die Entwickler arbeiten und testen schon seit der Problemfindung an einem Fix und datieren somit, das der Rollback und die dazugehörigen Server zwischen 12 und 13 Uhr deutscher Zeit am 25. Januar wieder online gehen werden. (via twitter.com )

