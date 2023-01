Destiny 3 trendet auf Twitter, weil Leute das Gefühl haben, Destiny 2 bricht nach 5 Jahren auseinander

Seit gestern Abend geht im Loot-Shooter Destiny 2 nichts mehr. Nach einem misslungenen Update sorgte ein Bug bei den Triumphen dafür, dass der Entwickler die Reißleine ziehen und eine Notfallwartung starten musste. Für viele Spieler war dies nur ein weiteres Zeichen dafür, dass Bungies Top-Shooter langsam aber sicher in sich zusammenfällt.

Welche Probleme plagen Destiny 2? Der Loot-Shooter von Bungie existiert seit 2017 und hat damit schon einige Jahre auf dem Buckel. Während von außen alles solide wirkt, gibt es im Spiel häufig kuriose Bugs, mit denen Bungie hart zu kämpfen hat.

Für die Spieler fühlt sich das so an, als würde Destiny 2 langsam unter der Vielzahl an Problemen immer mehr zusammenbrechen. Und das, obwohl das nächste riesige DLC “Lightfall” nur noch knapp einen Monat entfernt ist.

Immer mehr Fehler führen zu größeren Problemen: Bei Destiny 2 konnte man in den vergangenen Monaten eine deutliche Zunahme der Bugs feststellen. Es genügt ein Blick auf Bungies Support-Account. Neue Seasons, Optionen, Systeme und Ebenen stehen an, aber diese bringen den Support sichtlich häufiger ins Schwitzen, was sich auch auf die Zukunft auswirken könnte.

In Lightfall wird Destiny 2 einen neuen Zielort namens “Neomuna” bekommen.

Das Mod- und Buildsystem wird bald vollständig umgekrempelt.

Spieler erhalten die fünfte Fähigkeitsklasse “Strang”, die viele neue Abhängigkeiten mit sich bringt.

Während früher noch Monate und Wochen zwischen den mitgeteilten Fehlern lagen, sind es inzwischen oftmals nur noch Tage. Allein über den Jahreswechsel sammelte sich eine riesige Liste, die Bungie dann im neuen Jahr erst einmal abarbeiten musste.

Selbst der Entwickler musste in der Vergangenheit zugegeben, dass die alternde Tiger-Engine an manchen Stellen die Entwicklung des Spiels blockiert hat und zu Problemen führte, deren Lösungen dann länger dauerten.

Destiny-2-Spieler mögen sich vielleicht an die typischen Macken des Loot-Shooter gewöhnt haben – auch wenn sie frustrierend sind. Die Zunahme der Bugs fühlt sich jedoch auch so an, als würde das Spiel an sich immer unzuverlässiger werden. Und das Vertrauen der Community, dass Bungie dem noch gewachsen ist, sinkt damit ebenfalls.

Viele Spieler sind deswegen der Meinung, dass ein Destiny 3 wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen wäre und teilten dies auf Twitter.

“Destiny 3” trendet auf Twitter

Das sagt die Community: Der Spieler Keron Stewart und viele andere Hüter sorgten dafür, dass der Hashtag “Destiny 3” auf Twitter trendete, als Spieler über die Zukunft und Stabilität des Shooters stritten.

Sie finden, dass es aufgrund des aktuellen Zustands von Destiny 2 ein Fehler von Bungie war, sich gegen Destiny 3 und damit wohl auch eine neue Engine entschieden zu haben.

Destiny 2 soll ganz offiziell noch bis ins Jahr 2024 laufen. Dann wird das letzte angekündigte DLC “Die Finale Form”, veröffentlicht.

Andere Spieler, wie Tipsey, regen daher sogar an, den Start des neuen DLC “Lightfall” nach hinten zu verschieben. So schreibt der Hüter via Twitter:

Ich hätte kein Problem damit, wenn sie Lightfall verschieben und sich Zeit nehmen, um alles zu reparieren, was sie im Spiel brauchen. Die Leute müssen geduldig sein und andere Dinge finden, die sie tun können. Ich hoffe nur, dass Bungie es tatsächlich tut, denn ich habe noch nie so viele Probleme im Spiel auf einmal gesehen. erklärt der Spieler Tipsey auf Twitter

Es wird wohl nie ein Destiny 3 geben: Zu einem Destiny 3 wird es wahrscheinlich jedoch nie kommen. Bungies Mastermind Luke Smith hatte sich erst im Juni 2022 dazu geäußert. Wie er erklärte, ist man dabei den Ausbau der Marke „Destiny“ voranzutreiben. Bungies Mission für die Zukunft ist also „darüber nachzudenken, Destiny zu einem Universum zu machen, das […] über ein einziges MMO-Projekt hinaus Bestand hat und fortbesteht.“

Glaubt man den Stellenausschreibungen von Bungie, dann wird die proprietäre Tiger-Engine von Destiny 2 zudem weiterhin die Basis für so einige zukünftige Titel des AAA-Studios sein.

Destiny 3 hätte es Bungie vielleicht ermöglicht, etwas flexibler zu sein. Aber man sollte auch nicht so naiv sein und glauben, dass damit alles perfekt repariert, besser wird oder Inhalte einfach zu erstellen sind.

Bleibt zu hoffen, dass Bungie seiner jahrelangen Kompetenz doch noch gerecht wird und das Schicksal in seine Schranken weist. Ab und zu muss man einfach mal gegen “die alte Mühle” treten, damit sie startet und so auch noch ihre “Finale Form” erreichen kann.

Glaubt ihr auch Destiny 3 wäre die bessere Wahl gewesen? Vertraut ihr darauf, dass Bungie es schafft, alle Probleme mit Lightfall zum besseren zu wenden? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.

