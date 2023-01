Hütern ist Destiny 2 zu leicht – Bungie will sie mit Lightfall wieder herausfordern

In Destiny 2 haben Hüter mit Quests, Bugs und vor allem die immer schwindende Herausforderung in Sachen Schwierigkeit zu kämpfen. Gut, dass Lightfall bald vor der Tür steht, denn Bungie könnte mit kommenden Änderungen genau diese angemerkte Leichtigkeit minimieren.

Was ist ein großes Problem in Destiny 2? Der packende Loot-Shooter aus der Bungie-Manufaktur hat nicht nur mit Cheatern, häufiger Content-Dürre und Bugs zu kämpfen, sondern auch mit der immer schwindenden Herausforderung.

Während nun Neulinge schon ihre Schwierigkeiten haben im PvE-Content zu bestehen, können Profis und Veteranen über den momentanen Zustand nur müde lachen. Viele der schwierigen Aktivitäten werden ganz nebenbei erledigt und erfordert zurzeit keine große Anstrengung, da Bungie diese für alle Spieler zugänglich machen möchte.

Die Folge: Alle Aktivitäten fühlen sich zu leicht an und bieten somit keine Herausforderung – Spieler werden dadurch schneller gelangweilt und verlieren die Lust am Grind.

Während nun alle auf Lightfall und die kommenden Änderungen warten, hat PCGamer den Entwicklern in Washington einige Fragen zu Anpassungen gestellt und diese könnten den Loot-Shooter wieder spannender gestalten.

Ein wichtiger Charakterwert wird abgeschwächt

Was wird sich mit Lightfall ändern? In einem Interview zwischen der Nachrichtenseite PCGamer und Bungie wurden einige Fragen zu Destiny 2 gestellt. Es ging vor allem um kommende Änderungen wie die Umstellung der Mods und den kommenden Loadout-Plätzen für eure Builds.

Es wurde aber auch ein bis dahin unbekanntes Thema angesprochen und das ist die Belastbarkeit in Destiny 2. Ein Wert, der viele Hüter zu starken Rambos macht, da sie mehr Schaden einstecken können, desto höher der Wert ist.

Die Frage hieß somit von PCGamer: “Wird die Schadenswiderstandsskala von Belastbarkeit in Lightfall genauso funktionieren wie gewohnt?”. Daraufhin antwortete Bungie wie folgt:

Wir haben die Kurve etwas angepasst. Am oberen Ende bietet Belastbarkeit der Stufe 10 = 30 % Schadensreduzierung gegen Kämpfer (gegenüber 40 % im Live-Spiel jetzt), aber wir haben auch den Fortschritt reibungsloser gestaltet, sodass ihr auf niedrigeren Stufen mehr Punkte aus Belastbarkeit ziehen könnt, ohne den Zwang zu besitzen den Charakterwert auf die volle Stufe zu leveln.

Ihr werdet somit weniger Belastbarkeit bekommen können und dafür mehr Schaden einstecken müssen, wenn Lightfall veröffentlicht wird.

Zusätzlich werden die Mods angepasst, die euch Stat-Boni verleihen. Diese werden über 3 Energie benötigen, um sie in eure Rüstung zu sockeln und auch so werden sie feste Plätze besitzen, in denen ihr sie nutzen könnt.

Dazu gehört, dass Stapelweise nur in Beinrüstungen eingesetzt werden kann, während Mächtige Freunde und Strahlendes Licht in der Kopfschutz-Fassung ihren Platz finden wird. (via bungie.com)

Im Grunde wird Lightfall mehr Optionen bieten, was das Build-Crafting angeht, jedoch werden die Hüter entscheiden müssen, wo ihre Prioritäten liegen und wie sie durch die Restriktionen ein solides Build schaffen können.

So könnte Bungie die Schwierigkeit langsam im Spiel anheben. Nicht durch stärkere Feinde, sondern durch schwächere Hüter.

Reichen die Änderungen raus? Mit einer maximalen Belastbarkeit und der daraus resultierenden 30 % Schadensregulierung werden die Hüter verletzlicher und zwingt diese vorsichtiger im Spiel zu agieren. Trotz dessen reicht das nicht aus, um mehr Herausforderung im Loot-Shooter zu bieten.

Oft reichen in Destiny 2 auch 20 % Schadensregulierung aus, um den Hütern genug Schutz zu bieten, damit sie den Endgame-Content bewältigen können. Es bleibt also abzuwarten, was Bungie noch unternehmen wird, um die Hüter wieder ins Schwitzen zu bringen.

Grafikvergleich zwischen Destiny 1 und 2 – Warum ist der 8-jährige Vorgänger besser?