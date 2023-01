Grafikvergleich zwischen Destiny 1 und 2 – Warum ist der 8-jährige Vorgänger besser?

Destiny 1 und 2 gehören beide zu einem Universum und könnten nicht unterschiedlicher sein. Einer der wohl größten Unterschiede ist die Grafik und die Atmosphäre. Überraschenderweise wird hier jedoch Destiny 2 von seinem 8-jährigen Vorgänger Destiny 1 deutlich übertroffen und nicht umgekehrt.

Wobei unterscheiden sich beide Titel? Destiny 1 und 2 spielen im selben Universum und führen somit auch dieselbe Story weiter, jedoch unterscheiden sie sich vor allem durch ihr:

Unterschiedliches Movement

Ihre Fähigkeiten und Supers, welche den Hütern zur Verfügung stehen

Zielorte, die mit Destiny 2 zugenommen haben

Eine bessere Möglichkeit Builds zu bauen, die Spieler in ihrem alltäglichen Hüter Dasein helfen

Im Grunde könnte man sagen, dass Destiny 2 nun besser dasteht als sein Vorgänger, vor allem da dieser technisch veraltet ist und somit überholt. Trotz dieser logischen Schlussfolgerungen hat Destiny 2 Schwierigkeiten, sein älteres Ich zu übertreffen. Ein Grund dafür ist die Grafik und die Umsetzung seiner Atmosphäre.

Unser MeinMMO-Autor Christos Tsogos hat sich für euch beide Titel angeschaut, sie miteinander verglichen und zeigt euch, weshalb Destiny 1 optisch besser dasteht.

Realistische Grafik, doch reicht das aus?

Wie sieht die Grafik in Destiny 2 aus? Wer das erste Mal Destiny 2 anwirft, wird feststellen, dass die Grafik sehr gut aussieht. Viele realistische Texturen und Farben, mit guten Lichteffekten und flüssiger Darstellung – selbst auf Konsolen.

Himmlische Ausblicke in der Träumenden Stadt

Im Grunde so, wie man es von einem AAA-Titel erwarten würde. Um jedoch einen Vergleich zu ziehen und zu zeigen, was sich seit Destiny 1 so verändert hat, hab ich mir den 8-jährigen Vorgänger erneut heruntergeladen.

Ich habe mich für euch zu den alten Schauplätzen des Kosmodroms, dem Mond sowie des Grabschiffs von Oryx gewagt. Diese haben es dank Bungie inzwischen auch zu Destiny 2 geschafft und dienen somit als passende Vergleichsobjekte, die ich euch nun gegenüberstellen werde.

Kommen wir zum ersten Schauplatz, dem Kosmodrom.

Das Kosmodrom – Ein Friedhof der toten Atmosphäre

Was ist das für ein Ort? Das Kosmodrom befindet sich in Alt-Russland und ist in seinem jetzigen Zustand nur noch ein Friedhof alter Kolonieschiffe, die es während des Zusammenbruchs nicht geschafft haben zu entkommen.

Welche Unterschiede gibt es? Damit ihr euch selbst ein Bild über die Unterschiede der beiden Titel machen könnt, haben wir uns einen Ort im Kosmodrom gesucht und diesen abfotografiert.

Destiny 1 Destiny 2 Die Gegenüberstellung im Kosmodrom

Es ist klar zu erkennen, wer hier der Gewinner ist. Nicht nur zeigt die Destiny-1-Version des Kosmodroms schönere und vor allem einen ästhetischen Ausblick, sondern bietet auch Details, die Destiny 2 nicht hat.

Die Startrampen der Kolonieschiffe, sowie auch deren Überreste sind im Hintergrund klar zu erkennen, während Destiny 2 diese in einem unschönen Nebel versteckt und sogar komplett aus dem Spiel gestrichen hat. Auch der Himmel sowie die Belichtung wirkt in Destiny 1 authentischer als in Destiny 2. Das ist jedoch nicht der einzige Standort mit aussagekräftigen Unterschieden.

Der Mond – Ein düsterer Ort mit fehlenden Details

Was ist das für ein Ort? Der Mond ist in Destiny ein düsterer Ort voller Qualen. Die Schar, eine insektenähnliche Alien-Rasse, hat sich dort eingenistet und ihren Überfall auf die Erde geplant. Viele Hüter ließen ihr Leben im Kampf gegen Crota und nun ist dieser auch seit dem DLC “Festung der Schatten” in Destiny 2 vorhanden.

Welche Unterschiede gibt es? Erneut zwei Bilder, jeweils in derselben Location. In Destiny 1 ist der Mond heller zu sehen, zudem sind bei den Rissen der Mondkruste viele Details und auch Rauchschwaden durch den Staub zu erkennen. Viele Trümmer rieseln hinunter, während in Destiny 2 der Mond eher düster wirkt. In Destiny 2 erkennt man die Scharlach-Festung, welche im Verlauf der Geschichte dort gebaut wurde.

Destiny 1 Destiny 2 Dunkelheit und wenige Details

Wenige Details und ein Gefühl der Trostlosigkeit macht sich breit, wenn man das Bild des neuen Loot-Shooter-Ablegers anschaut. Auch hier fehlt die Atmosphäre, die in Destiny 1 noch groß ausgelebt wurde.

Destiny 1 Destiny 2 Der Höllenschlund ist nur noch eine grüne Sauna

Ich hatte mich auch zum Höllenschlund begeben, um zu schauen, wie sich die Animationen der legendären Crota-Grube verändert haben. Auch hier wirkt die Grafik in Destiny 2 realistisch und gut, jedoch weckt die Grube in Destiny 1 mein Interesse mehr hineinzuspringen und das nur durch die spannenden Animationen.

Das Grabschiff – Ein Raumschiff der Trostlosigkeit

Was ist das für ein Ort? Das Grabschiff ist das Fahrzeug von Oryx, dem Bruder von Savathun und Xivu Arath. Dieser hatte seinen großen Auftritt in Destiny 1 im DLC “König der Besessenen” jedoch wurde er von Hütern vernichtet und geistert als versteinertes Abbild nun um den Saturn. Trotz dessen hat auch dieser ikonische Raid und somit dieser Schauplatz es als Vermächtnis auch nach Destiny 2 geschafft.

Welche Unterschiede gibt es? Das Grabschiff kann man in Destiny 2 nur im Raid “Kingsfall” begutachten, aus diesem Grund habe ich nur die zur Verfügung stehenden Szenerien benutzt.

Destiny 1 Destiny 2 Der Eingang und die Statuen

Der Eingang zum Raid wirkt in Destiny 1 erneut atmosphärischer und mysteriöser, während in Destiny 2 diese eher in seinem Dunst bedrohlicher und gruseliger wirkt. Zudem fehlt die schwingende Lampe, die in Destiny 1 noch ihre Schatten warf.

Destiny 1 Destiny 2 Der Übergang mit den zwei Relikten

Destiny 1 bot hier eine dynamischere Szenerie und in Destiny 2 geht diese leider unter. Die Grafik ist definitiv im neuen Ableger besser, aber die penetranten dunklen Ecken wirken künstlich und nicht passend.

Fazit zum Grafikvergleich: Diese Vergleiche sollte dazu dienen beide Spiele gegenüberzustellen und aufzuzeigen, welche Unterschiede es gibt. Vor allem, weil viele Destiny-2-Spieler gar nicht wissen, wie Destiny 1 eigentlich aussah.

Sicher, Destiny 2 hat eine starke Grafik mit realistischen Komponenten. Orte wie die Träumende Stadt lassen Hüter immer noch mit sprachlosen Mündern zurück. Jedoch gibt es viele Locations, die den einstigen Zauber von Destiny 1 einfach nicht besitzen oder die Bungie nicht so übernommen hat.

Destiny 2 hat seine Stärken definitiv in der realistischen Grafik und weiß diese umzusetzen. Es sind allerdings die einstigen idyllischen Atmosphären von Destiny 1, welche die Herzen der ersten Hüter zum Pochen brachten und die können sich bis heute sehen lassen.

Für meinen Teil als langjähriger Hüter ändert das nichts daran, dass ich Destiny 2 trotzdem gut finde und mich an die Grafik gewöhnt habe. Ich hatte aber auch Spaß daran, diese Aufnahmen zu erstellen und in den einst so belebten Orten von Destiny 1 zu verweilen und die alte Atmosphäre zu genießen. Es gab mir ein gewisses Gefühl des Zuhause seins, das ich in Destiny 2 schon lange nicht mehr gespürt habe.

Wie findet ihr die Unterschiede zwischen Destiny 1 und 2? Sind sie sofort erkennbar oder nicht? Für welches Spiel würdet ihr euch heute entscheiden? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!

