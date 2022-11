Mit dem mächtigsten Item aus Destiny 1 & 2 hat Farmen noch Spaß gemacht – Kennt ihr es?

In Destiny gab es viele Items, die Spieler farmen, kaufen und benutzen konnten. Ein Item jedoch war so mächtig und beliebt, dass jeder Hüter es benutzt hat. Es dreht sich um die legendären Drei der Münzen. Was das für ein Item ist, warum es so beliebt war und weshalb es verbannt wurde, erfahrt ihr hier.

Was sind Drei der Münzen? Bei den „Drei der Münzen“ oder auch „Three of Coins“ genannt handelt sich nicht um tatsächliche Münzen, sondern um eine schwarze Plakette mit einem weißen Symbol. Diese Plakette galt als seltener Verbrauchsgegenstand und konnte nur von Xur dem Schwarzmarkthändler erworben werden.

So unscheinbar das Item auch aussehen mochte, die Wirkung der Drei der Münzen war unvergleichlich und in der Community vor allem bei Pechvögeln des RNGs sehr beliebt. So wurde bei Benutzung eure Chance auf ein exotisches Engramm um ein Vielfaches erhöht, wenn ihr einen Bossgegner erledigt hattet oder ein Schmelztiegel-Match abgeschlossen war.

Durch diese Tatsache brach in Destiny 1 vor allem das Zeitalter des effektiven und effizienten farmens von Exotics aus.

Mit den Drei der Münzen hat das Farmen noch Spaß gemacht

Vor der Implementierung der Drei der Münzen in Destiny 1 waren alle Hüter auf ihr Glück angewiesen. Entweder hat es der RNG-Gott mit euch gut gemeint oder ihr durftet eine monatelange Durststrecke voller blauer und lilafarbenen Engramme folgen.

Exos waren zu der Zeit immer noch Mangelware und wenn man eins bekam, wurde es im Clan groß gefeiert. Mit dem dubiosen Item aus dem DLC „König der Besessenen“ jedoch sollte es sich ändern.

Vor allem gelbe Engramme wurden von Hütern mit Eifer gejagt

Spieler hatten damit selbst das Glück auf ihrer Seite und es machten sich neue Gefühle in den Herzen der Hüter auf: Freude und Hoffnung.

Es machte einfach Spaß, wenn man sich unter der Woche viele seltsame Münzen für Xur verdiente, um sie dann für einen riesigen Stapel der Drei der Münzen einzutauschen. So konnte man eigenständig der schlechten Droprate von Exos entgegenwirken.

Mit einem großen Stapel voller schwarzer Plaketten suchte man den nächstbesten Strike, eine Mission oder sogar ein Schmelztiegel-Match aus, um diese nacheinander zu verbrauchen. Die Zeit spielte keine Rolle, da diese bei solchen Farm-Sessions in Windeseile verging.

Wenn man als Hüter dann sein ganzes Inventar voller gelber Engramme vollstopfte, ging man geradewegs zu Rahool dem Kryptarchen und hoffte, dass dieser keinen schlechten Tag hatte. Nach dem Decodieren bekam man entweder Exos, die man noch brauchte oder nur Müll, den man zerlegte.

Rahool hat sich in Destiny 1 durch schlechtes Decodieren keine Freunde gemacht

Warum wurden sie verbannt? Während die Drei der Münzen in Destiny 1 beliebt waren, wurden sie zu den Anfängen von Destiny 2 nicht gerne benutzt. Sie waren ein Überbleibsel alter Tage. Da Hüter in Destiny 2 sowieso mit Exos zugeworfen wurden, waren sie praktisch wertlos und verloren daher ihren Glanz.

Bungies Politik änderte sich 2017: Mehr Spieler, vor allem Casuals, sollten in das Universum des Loot-Shooters einsteigen. Wäre nun dasselbe grindlastige System wie in Destiny 1 vorhanden gewesen, hätte das viele Spieler abgeschreckt, die sowas nicht gewohnt waren. Somit geriet man als Hüter in Destiny 2 in einen regelrechten Hagelsturm voller Exos, die man an jeder Ecke und fast nach jedem Questabschluss bekam.

Zu guter Letzt hat Bungie das rudimentäre Item erkannt und es schließlich beim Release von Forsaken komplett aus dem System genommen.

Das war ein kleiner Rückblick auf das wohl mächtigste Item aus Destiny. Kennt ihr es noch und wenn ja, was war euer erstes Exo, das ihr mithilfe von den Drei der Münzen erhalten habt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!