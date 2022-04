Destiny 2: Wie bekommt man exotische Waffen?

Als neues Licht in Destiny 2 ist es manchmal schwer herauszufinden wie man an Exos rankommt. Die Spielwelt ist groß und überwältigend und schnell verliert man sich in ihr. Deshalb zeigen wir euch alle Wege, wie ihr an Exos rankommt und was ihr noch dazu wissen solltet.

Wie bekommt man exotische Waffen? Destiny 2 bietet euch viele Optionen, wie ihr an Exotics rankommt. Wir zeigen euch alle verfügbaren Quellen und wie ihr sie findet, im Detail:

Das Denkmal der verlorenen Lichter – Im Turm neben den Tresoren

Exotische Missionen – Vox Obscura auf dem Mars

Verlorene Sektoren auf der Schwierigkeit Legende oder Meister

Zufällig oder über Quests aus allen Raids

Dämmerungsstrikes

Zufällig durch getötete Gegner

Durch Xur, dem mysteriösen Händler, der jeden Freitag kommt

Durch den Saisonpass

Bei Rangaufstiegen von Händlern

Durch das Abschließen von Aktivitäten wie PvP-Matches oder Strikes

Das sind alle Wege, wie ihr an Exos rankommt. Jedoch sind nicht alle Optionen die besten. Deshalb zeigen wir euch drei Wege, wie ihr am effizientesten und besten an die seltenen Exos rankommt.

Die drei besten Wege, an Exos zu kommen

Die von uns aufgelisteten Wege könnt ihr alle benutzen, jedoch eignen sich nicht alle um effizient an viele Exos zu kommen. Wir zeigen euch deshalb drei der besten Wege, wie ihr an Exos gelangt:

Dämmerungen farmen

Viel geballert wird in Dämmerungen

Was muss ich bei der Vorhut tun? Ein bisschen herausfordernd, aber dennoch rentabel sind die Dämmerungsstrikes. Dazu müsst ihr lediglich gemeinsam in einem Trupp die Dämmerungen auswählen. Geht dazu auf das Vorhut-Tab, das sich auf der Map befindet und wählt dort die Dämmerungen aus.

Nun habt ihr die Wahl zwischen vier Schwierigkeitsstufen:

Meister – Seltene Chance an Exos heranzukommen

Held – mittelmäßige Chance an Exos heranzukommen

Legende – gute Chance an Exos heranzukommen

Großmeister – gute Chance an Exos heranzukommen

Spitzenreiter – gute Chance an Exos heranzukommen

Es empfiehlt sich entweder die Schwierigkeit „Legende“ oder im Optimalfall „Großmeister“ zu wählen, da die Herausforderung ertragbar ist und ihr zusätzlich hohe Chancen auf ein Exo habt. Nun müsst ihr die Aktivität farmen.

Nach jedem Abschluss beginnt ihr mit eurem Trupp einen neuen Durchgang und so sammelt ihr nach und nach eure Exos. Zusätzlich habt ihr Chancen auf Katalysatoren, die eure Exo-Waffen nach Abschluss der Anforderung verbessern.

Denkmal der verlorenen Lichter

Wie funktioniert das Denkmal? Eine sichere, aber kostspielige Möglichkeit an Exos zu kommen, ist das Denkmal der verlorenen Lichter neben den Tresoren auf dem Turm.

Dort angekommen könnt ihr aus einer ganzen Reihe von 36 Exo-Waffen auswählen, die nicht mehr verdient werden können. Jedoch benötigt ihr die notwendigen Ressourcen für einen Kauf. Diese wären folgende:

150 – 200 Planetare Materialien

100.000 Glimmer

1 Aszendenten-Bruchstück

1 Exotischer Code

Xur, der kuriose Schwarzmarkthändler

Das ist Xur

Was kann ich bei Xur machen? Xur bietet jeden Freitag bis Dienstag zum Weekly Reset drei exotische Rüstungen, eine Waffe und verschiedene legendäre Items an. Die Rüstungen gehen für 23 legendäre Bruchstücke über die Theke und die Waffen für 29 Bruchstücke. Ein zufälliges exotisches Engramm könnt ihr auch für 97 Bruchstücke erwerben, jedoch nur zweimal pro Woche.

Ihr könnt auch zusätzlich die Quest für einen exotischen Code erwerben. Schließt ihr die Anforderung ab, bekommt ihr bei Xur einen Code spendiert. Damit könnt ihr entweder im Denkmal der verlorenen Lichter einkaufen oder bei Xur für ein zufälliges Exotisches Engramm eintauschen.

Was haltet ihr von unseren Vorschlägen? Habt ihr bessere Möglichkeiten in denen ihr einfach an Exos rankommt? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!