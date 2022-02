Destiny 2: Guide zum Waffen-Exo Toter Bote – Lustige Mission „Vox Obscura“ belohnt euch doppelt

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Der Quest-Verlauf ist selbsterklärend und ihr spielt nun einfach die ersten sechs Schritte bei „Operation Elbrus“ durch, bis ihr mit Lord Saladin am Kriegstisch sprechen könnt. Im weiteren Verlauf bekommt ihr dann in der H.E.L.M. von Kaiserin Caiatl die exotische Quest „Tod für den Boten“, wodurch ihr Zugriff auf die Mission „Vox Obscura“ bekommt.

Danach folgen mehrere Missions-Schritte, die ihr erledigen sollt. Bei einem Besuch in der H.E.L.M. bekommt ihr dann am Kriegstisch eine neue Quest mit dem Namen „Operation Elbrus“. Sie ist etwas, dass ihr nur über mehrere Wochen erledigen könnt.

Wie komme ich an die exotische Waffenquest? Um loszulegen, müsst ihr die Einführung der Season 16 „Wachsende Spannungen“ spielen. Ihr erhaltet sie gleich bei eurem ersten Besuch von Ikora Rey in der Enklave.

Was macht die Waffe Toter Bote so besonders? Es handelt sich bei der Waffe, neben Parasit , um einen weiteren, exotischen Granatenwerfer. Er gehört zur Saison der Auferstandenen und hat dazu ein paar pfiffige Spezialfähigkeiten.

In Destiny 2 ergattern die Hüter derzeit rasend schnell die neuen Waffen der Thronwelt und sind völlig in die spannenden Inhalte versunken. So ist es auch kein Wunder, dass man bereits viele Spieler in der Thronwelt mit den neuen exotischen Waffen zocken sieht. Das erste Exotic gab es direkt im Seasonpass. Andere Waffen wurden erst nach dem Abschluss der großen und eindrucksvollen „Witch Queen“-Kampagne über verschiedene Quests verfügbar.

