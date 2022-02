In Destiny 2 können Hüter, welche die neue Witch-Queen-Location “Savathuns Thronwelt” erkunden, einiges entdecken. Darunter auch ein paar versteckte Geheimnisse, wie die goldenen Regionstruhen, die nicht immer leicht zu finden sind. Damit ihr schnell ans Ziel kommt, haben wir für euch alle Fundorte der insgesamt neun goldenen Truhen aufgelistet.

Wofür braucht man die Regionstruhen? In Destiny 2 sind Regionstruhen nicht nur Fundobjekte. Wer alle findet, kann damit auch einen Triumph abschließen und dazu noch etwas Loot abgreifen.

Ansonsten sind die goldenen Truhen auch Teil der Quest des neuen Thronwelt-Händlers Fynch. In der Quest „Vertrauen geht in beide Richtungen“ müsst ihr nämlich aktiv auf die Suche nach drei der goldenen Truhen gehen, um voranzukommen. Solltet ihr diese schon vorher entdeckt haben, ist der Schritt in der Quest bereits abgeschlossen.

Die Kisten verstecken sich in allen drei Gebieten der Thronwelt: Miasma, Morast und Fluoreszierender Kanal. Bitte bedenkt auch: Ihr könnt die Regionstruhen nur finden, wenn ihr die Destiny 2 Erweiterung „Die Hexenkönigin“ installiert habt.

Das sind die Standorte aller Regionstruhen in Savathuns Thronwelt.

Witch Queen Regionstruhen: Alle Fundorte im Morast

Wie viele Regionstruhen gibt es im Morast? Beginnt am besten im Morast, dem Landepunkt in der neuen Thronwelt, wo ihr auch den Welthändler Fynch besuchen könnt. In diesem Sumpf erwarten euch die ersten drei Regionstruhen.

Die erste Kiste steht mitten im Gelände des Sumpfs, dort wo auch die Quest „Die Geister“ startet. Sie steht auf einem kleinen Plateau unter einem Felsvorsprung.

Für Regionstruhe 2 lauft in Richtung Brücke beim Fluoriszierenden Kanal. Auf der Seite zum Morast müsst ihr springen, und zwar bei der Brücke. In der Mitte befindet sich dann die Truhe auf einer kleinen, nach hinten versetzten Plattform.

Regionstruhe Nummer 3 ist unten rechts in der Nähe eines weißen Gebäudes. Ihr müsst etwas springen und zu der hängenden schwarzen Lampe am linken Gebäude. Von dort aus kommt ihr dann aufs Dach. Die Kiste befindet sich dann dahinter.

Damit es leichter wird binden wir euch ein entsprechendes Video ein, dass euch den genauen Weg zu den Regionstruhen zeigt.

Witch Queen Regionstruhen: Alle Fundorte im Fluoreszierenden Kanal

Für die erste Regionstruhe im Fluoreszierenden Kanal müsst ihr auf die östliche Seite des Areals. Dort sind drei hohe Gebäude über einem Felsvorsprung. Auch hier sind ein wenig Sprung- und Kletterkünste gefragt. Hoppst auf das angrenzende Gebäude und klettert dann springend auf das Dach des mittleren Gebäudes. Die Regionskiste versteckt sich dann auf der Rückseite.

Habt ihr sie geht es weiter zu Regionskiste Nummer 2. Sie ist gleich hinter der ersten Truhe an der opulenten Wasserfallstatue. Springt vorsichtig bis zum Sockel runter und sammelt die Truhe ein.

Die letzte Regionstruhe in diesem Gebiet befindet sich in der Nähe des Tors. Gar nicht schwer zu finden, wenn ihr einfach an der Rückseite der Wand nachschaut.

Den genauen Weg zu allen Regionstruhen im Fluoreszierenden Kanal könnt ihr euch im Video von Woocoo ansehen.

Witch Queen Regionstruhen: Alle Fundorte im Miasma

Truhe 1 steht ziemlich im Zentrum des Gebiets. Meist stehen dort auch ein paar Hohn-Gegner rum, die dort anscheinend Hohn-Technologie bewachen. Dort angekommen, solltet ihr auch schon einen Höhleneingang entdecken. Erkundet ihn und ihr findet auch die Goldene Regionskiste.

Die zweite Truhe führt euch in den unteren Abschnitt des Miasma-Gebiets. Dort ist ein verfallenes Hohn-Gebäude. Die Truhe steht, recht weit oben, sodass ihr erst hoch- und etwas im Kreis springen müsst. Aber ab einer bestimmten Höhe könnt ihr die Truhe schon sehen und wisst, wo lang es geht.

Fast geschafft. Die letzte und dritte Truhe im Miasma ist wieder in einer Höhle zu suchen. An der östlichen Seite ist ein recht großer Höhlengang. Kaum zu übersehen.

Im Video könnt ihr alle drei Locations nochmal abchecken, falls es nicht auf Anhieb klappt.

Habt ihr schon alle Regionstruhen entdeckt? Oder sind das für euch Items, die ihr nicht mehr sucht? Schreibt uns doch einen Kommentar, wie ihr zu versteckten Dingen steht und ob ihr gerne mehr davon wollt.

