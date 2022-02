Destiny 2: So levelt ihr eure Tiefenblick-Stufe 2 und 3, um versteckte Geheimnisse zu entdecken

Hüter in Destiny 2 haben eine neue Fähigkeit namens „Tiefenblick“ und damit werden sie zu parakausalen Detektiven, sofern sie über das richtige Level verfügen. Einige Illusionen, welche man in der Thronwelt findet, können erst mit höheren Stufen aufgedeckt werden. MeinMMO verrät euch deswegen, wie ihr eure Tiefenblick-Fähigkeit ausbaut, um Stufe 2 und 3 freizuschalten.

Wer durch die neue Location Savathuns Thronwelt schlendert, dem fällt schnell eine Sache auf. Überall gibt es Tiefenblick-Punkte. Habt ihr einen davon erspäht, könnt ihr ihn mit eurer neuen Fähigkeit „Tiefenblick“ aufdecken. Grundsätzlich kennen die Spieler etwas Ähnliches bereits aus der Season 15, als sie im Zersplitterten Reich durch „Wahre Sicht“ Pfade und Plateaus aktivieren konnten.

Was ist die Tiefenblick-Fähigkeit? Während der Kampagne erhalten die Hüter eine neue Fähigkeit, den Tiefenblick, der es ihnen ermöglicht Dinge zu sehen, die in der Vergangenheit existierten. Das soll ihnen dabei helfen, die Geheimnisse, um Savathun und ihre Welt zu lüften.

Die Fähigkeit ist jedoch nicht nur in der Story nützlich.

In der Open World von Savathuns Thronwelt lassen sich damit versteckte Wege, Plattformen und geheime Ort entdecken.

Auch unsichtbare Truhen können damit gefunden werden, ähnlich den Aszendenten-Truhen in der Träumenden Stadt.

Die Vergangenheit von Waffen wird damit erkannt, um ihre Eigenschaften mit Tiefenblick-Resonanz „einzustimmen“ und daraus später neue Waffen zu formen.

Allerdings könnt ihr nicht sofort alle Erinnerungsknoten in der Thronwelt aktivieren. Die Tiefenblick-Fähigkeit hat drei Stufen. Stufe 1 habt ihr bereits, aber damit ihr Stufe 2 und Stufe 3 erreicht, müsst ihr erst etwas leveln.

Savathun hat eine weitläufige Thronwelt erschaffen.

Wie kommt man auf Tiefenblick-Stufe 2 und 3?

Wer alles entdecken will, braucht dazu die Hilfe von Fynch. Dieser kleine Schargeist ist der neue „Best Buddy“ der Hüter und ein desertierter Schar-Geist der die Spieler gegen Savathun unterstützt. Gleichzeitig übernimmt er die Funktion als NPC-Händler in Savathuns Thronwelt.

Im Questmenü von Fynch könnt ihr über „Armeslänge“ auch den Thronwelt-Rufrang leveln. Die Stufe der Tiefenblick-Fähigkeit kann mit steigendem Thronwelt-Rang ebenfalls angehoben werden.

Auf Thronwelt-Rufrang 11 schaltet ihr die Tiefenblick-Stufe 2 frei

Erreicht ihr Thronwelt-Rufrang 15, habt ihr mit Tiefenblick-Stufe 3 den vollen Durchblick

So erhöht ihr euren Rang in der Thronwelt: Insgesamt gibt es 30 Ränge in der Thronwelt und für jeden Rang braucht ihr 1000 Rufrangpunkte.

Während ihr in der Thronwelt levelt steigt nebenbei natürlich auch euer Artefakt-Level. Besonders eine Mod aus dem Artefakt könnte in dieser Season 16 besonders stark werden: „Unterdrückende Dunkelheit“.

Destiny 2: Alles zum neuen Artefakt aus Season 16 und wie ihr es bekommt

Um die benötigten 15.000 Rangpunkte für eine Zurücksetzung zu ergattern, gibt es verschiedene Optionen, welche ihr nutzen könnt. Grundsätzlich kann man aber sagen, fast alles, was ihr in der Thronwelt macht, bringt euch voran.

Öffnet ihr Truhen bekommt ihr +20 auf euren Thronwelt-Rang bei Fynch.

Tägliche Beutezüge bringen euch +50 Rangpunkte.

Zusätzliche Beutezüge von Fynch gewähren +20 Rangpunkte.

Erledigt ihr einen Verlorenen Sektor gibt es +70 Rangpunkte.

Wiederholt die Kampagne und sackt +125 Rangpunkte dafür ein.

„Altäre der Reflexionen“ und Urquell-Runs geben ebenfalls +125 Rangpunkte.

Öffentliche Events bringen euch +130 Rangpunkte.

Was funktioniert am besten? Wir würden euch besonders drei Aktivitäten empfehlen, um den Rang effizient zu leveln.

Holt euch immer die täglichen Beutezüge mit +50 Rangpunkten bei Fynsch ab. Auch die zusätzlichen zwischendurch immer wieder „auffüllen“ und nebenbei Rangpunkte farmen.

Ebenso gut ist der Verlorene Sektor „Metamorphose“ im Miasma-Gebiet. Er dauert nur etwa 5 bis 8 Minuten, wenn man den Dreh mal raushat.

Öffentliche Events wann immer es geht erledigen. So könnt ihr manchmal sogar im Vorbeilaufen +130 Rangpunkte gut machen.

Wie weit seid ihr bei eurem Rang in der Thronwelt? Schaut ihr akribisch auf die Rangpunkte oder ist euch das nicht so wichtig, wie schnell ihr hier levelt? Verratet es uns in den Kommentaren und wenn ihr noch Fragen habt, sind wir gerne behilflich.