Destiny 2: 30 spannende neue Waffen aus Witch Queen und wie stark sie sind

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was sagt ihr zu den neuen und alten Waffen? Auf welche davon freut ihr euch am meisten? Oder haut euch die neue Auswahl nicht von den Socken? Da uns eure Meinung wichtig ist, freuen wir uns über jeden Kommentar.

Bitte beachtet: Wir haben in unserer Liste die Namen der alten Schmiede-Waffen verwendet. Hier kann sich aber noch etwas verändern. Bungie hat beispielsweise im „This Week at Bungie“-Blog ein Schmiede-Scharfschützengewehr mit dem Namen „Fugue 55“ erwähnt.

Diese Individualität wird sich auch in Witch Queen fortsetzen. Spieler dürfen sich auf 40 neue, legendäre Waffen und acht Exotics freuen. Davon sind bereits jetzt einige bekannt, weil Bungie sie vorab in Previews oder Artikeln gezeigt hat.

Dank der Preview zum Waffen-Crafting in Destiny 2 ist bereits so einiges zu den neuen Wummen aus Witch Queen und der „Saison der Auferstandenen“, mit ihren besonderen Perks, bekannt. MeinMMO kennt bereits 30 davon und hat sie für euch zusammengefasst.

