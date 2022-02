In Destiny 2 bekommen Waffen bald Merkmale und alte Schmiede-Schätze kehren zurück

Destiny 2 hat im aktuellen „This Week at Bungie”-Blog einen Ausblick auf die Season 16 und die Veränderungen am legendären Waffen-Pool gewährt. Neben alten Schmiede-Schätze kommen auch „Ursprungsmerkmale“ ins Spiel. MeinMMO zeigt die neue saisonale Ritualwaffe und was sich bei Waffen und Exotics zum Start der neuen Season 16 alles ändern wird.

Diese Woche ist der neue Blogpost (TWaB) von Bungie ein wenig umfangreicher ausgefallen, hat dafür aber auch eine Menge neuer Details zur kommenden Season 16 und auch zur neuen Erweiterung Witch Queen offenbart. Dazu gehörte auch der Ausblick auf die saisonale Ritualwaffe, auf neue Waffen und die neuen Ursprungsmerkmale auf Waffen.

Waffen erhalten Ursprungsmerkmale: Spieler erhalten mit der neuen Erweiterung 42 neue legendäre und zurückkehrende Trials, Eisenbanner- sowie Dämmerungs-Waffen. Jede dieser Waffen erhält ein sogenanntes Ursprungsmerkmal. Diese neuen „Merkmal-Perks“ werden von ihrer Quelle in einer dritten Perkspalte bestimmt.

Es wird insgesamt 14 Ursprungsmerkmale in Season 16 geben, was darauf hindeutet, dass Bungie mehr als nur die Kernaktivitäten anvisiert. So werdet ihr wahrscheinlich Merkmale sehen, die aus neuen saisonalen Inhalten, den neuen Dungeons und wahrscheinlich auch aus Raids kommen. Es wird also in zukünftigen Saisons für die Waffen der Hüter viel Spielraum zum Erweitern und Experimentieren geben wird.

Hier ein paar Beispiele solcher Merkmale und Ihre Quellen:

Waffen aus den Prüfungen von Osiris erhalten das Merkmal: „Gelassenheit“.

Erhalte mehr Nachladung, Stabilität, Zielunterstützung und Reichweite, wenn du das letzte lebende Mitglied deines Feuerteams bist oder alleine läufst.

Die Betäubung eines Champions füllt dein Magazin teilweise auf, löst eine Gesundheitsregeneration aus und verbessert die Regeneration für kurze Zeit.

Gewährt eine erhöhte Nachladegeschwindigkeit, wenn man 4 Sekunden keinen Schaden ausgeteilt oder erhalten hat.

Merkmale können auch ausgewählt werden

Wenn es aufgrund ihrer Quellaktivität sinnvoll ist, können die Hüter auch mehrere solcher Ursprungsmerkmale auf ihrer Waffe erhalten. Diese können dann, je nach Bedarf, ausgewählt werden.

Dämmerungs-Waffen können zwischen Dämmerung- und Vorhut-Eigenschaften wählen.

Trials-Waffen können zwischen Trials- und Schmelztiegel-Eigenschaften wählen.

Die Ritualwaffe einer Season kann zwischen den Eigenschaften Gambit, Vorhut und Schmelztiegel wählen, da sie aus jeder dieser Aktivitäten erworben werden kann.

Waffen-Sunsetting in der Lightversion: Leider gelten die Merkmale nur für neue Waffen-Drops und werden nicht auf bereits erspielte Waffen angewendet. Ihr könnt also nicht auf euren vollen Tresor zurückgreifen.

Genau genommen fühlt sich diese Anpassung von Bungie wie Waffen-Sunsetting in der Lightversion an. Für Hüter wird damit eine Dämmerungs-Waffe, die sie sich in der nächsten Season 16 erspielen, somit mehr Nutzen haben, als eine, die Sie vor Witch Queen erspielt haben. Im Grunde sind alle Godrolls, welche die Spieler seit über einem Jahr verwenden, nicht mehr zukunftsfähig.

Jede Season bringt weitere Merkmale ins Spiel: Zudem plant Bungie nach Saison 16 jede weitere Season etwa drei neue davon ins Spiel zu bringen. Zum Beispiel einen für Season 17, einen für den Raid oder den Dungeon und einen für das jeweilige saisonale Event.

Banshee-44 verwaltet alte Schmiede-Schätze

Neuer Weltpool für Waffen belebt alte Schmiede-Schätze

Für den alten Waffen-Weltpool steht ebenfalls eine Überarbeitung an. Bungie wird dafür in Season 16 insgesamt 12 neue Waffen im Stil der Jahr-1-Waffenschmieden rausbringen. Dabei handelt es sich um jeweils drei Waffen aus den Schmieden Suros, Omolon, Häkke und Veist.

Eine kleine Auswahl dieser Schmiedewaffen hat Bungie bereits gezeigt. Hierbei sollte es sich um diese bereits bekannten Schmiede-Waffen handeln:

Suros “Maestro-46” – Leere-Scharfschützengewehr

Suros “Alljährliches Schlittschuhfahren” – Solar-Handfeuerwaffe

Veist “Valakadyn” – Solar-Automatikgewehr

Omolon “Agrona” – Leere Automatikgewehr

Häkke “Somerled-D” – Solar-Schrotflinte

Häkke “Grenzland-Gerichtkeit” oder “Telemachos-C”- Kinetic-Scoutgewehr

Ein paar Beispiele für Schmiedewaffen aus legendären Engrammen

Jede Schmiede wird dafür eine einzigartige Identität und auch ein Ursprungsmerkmal besitzen, das die Besonderheit dieser Schmiede widerspiegelt.

Suros steht für Konsistenz

Ursprungsmerkmal:„Suros Synergie“: Nachladen gewährt dieser Waffe Bonus-Handling und reduziert eingehendes Zucken für kurze Zeit.

Urspungsmerkmal: „Häkke Breach Armaments“: Diese Waffe verursacht erhöhten Schaden gegen Fahrzeuge, Geschütztürme (auch Stasis-Geschütztürme), Barrikaden und Stasis-Kristalle.

Ursprungsmerkmal: „Omolon Fluid Dynamics“:

Diese Waffe erhöht die Nachladegeschwindigkeit und Stabilität für die obere Hälfte des Magazins.

Ursprungsmerkmal: „Veist Stinger“

Chance auf Schaden, um das Magazin dieser Waffe teilweise wieder aufzufüllen.

Das Schmiedewaffen-Arsenal soll stetig erweitert werden: Da nicht alle Waffen gleichzeitig zur Verfügung stehen, will Bungie jede Season im Witch Queen Jahr neue Schmiedewaffen ergänzen. Ob dazu auch die Waffen der Schwarzen Waffenkammer gehören ist möglich, aber erstmal nicht sehr wahrscheinlich.

Außerdem wird es noch je eine Waffe für die Vorhut, Gambit und den Schmelztiegel geben.

Vorhut-Schrotflinte

Gambit Häkke High-Impact Automatikgewehr (Herod-C)

Schmelztiegel-Handfeuerwaffe

Vorhut-Schrotflinte, Schmelztiegel-Handfeuerwaffe und Gambit-Automatikgewehr

Das ist die neue Ritualwaffe aus Season 16

Auch die saisonale Ritualwaffe hat Bungie bereits gezeigt. Es handelt sich dabei um eine Schrotflinte “The Reckless Endangerment”. Diese Waffe kommt zur Saison 16 ins Spiel und führt den neuen Perk „Steady Hands“ ein, der für einen massiven Handhabungs-Boost sorgen wird.

Die Ritualwaffe aus Season 16: “The Reckless Endangerment” – Schrotflinte

Globale Waffenanpassungen

Es wird auch, mit dem Start der neuen „Witch Queen“-Erweiterung, ein paar globale Anpassungen geben. Darunter Anpassungen der Spezial-Munition im Schmelztiegel und ein „Glitch-Fix“.

Der Killtracker ist auf allen legendären Waffen verfügbar. Es ist nicht mehr nötig, eine Waffe dafür zum Meisterwerk zu machen.

Waffenmodifikatoren, wie beispielsweise Backup-Magazin oder Major-Spezifikation können ebenfalls kostenlos eingesetzt werden.

Im Schmelztiegel bekommt ihr bald weniger Spezialmunition von getöteten Gegnern. Es spielt auch keine Rolle wie viel Munition der Gegner geladen hatte, solange er nicht über gar keine Spezialmunition verfügte.

Auch den „Quick-Swap-Glitch“, bei dem Spieler sprinten, ihre Waffe tauschen und zielen, um dadurch den Perk „Fixer Zug“ zu simulieren, wird Bungie angehen. Dieser Animationsabbruch wird mit dem Start der Season 16 nicht mehr möglich sein.

Chaperon bald kein Schrecken mehr im PvP

Wie bereits vor einiger Zeit angekündigt, werden zu Witch Queen auch ein paar Exotics überarbeitet. Darunter die exotischen Schrotflinten „Chaperon“ und „Dualität“. Bungie hofft ihre „Schreckensherrschaft“ im PvP damit zu beenden. Auch das Hüftfeuer von „Erzählung eines Toten“ war dem Entwickler noch etwas zu dominant. Es gibt aber auch Verbesserungen.

Das sind die Anpassungen bei den exotischen Waffen im Detail:

Exotische Waffen, die Primärmunition verwenden und Spurgewehre bekommen einen Buff. Sie erhalten 40 % erhöhten Schaden im PvE gegen alle Gegner mit rotem Lebensbalken.

Mit dieser Änderung werden die exotischen Vertreter der Primärwaffen im Kinetik-Slot wieder zu besseren Optionen. Waffen wie beispielsweise die “Huckleberry”, „Graviton-Lanze“ oder “Le Monarque” sollten also definitiv davon profitieren können. Diese Waffen sind auch in Season 16 stark gegen Champions.

Wer sich aber jetzt gefreut hat, dass damit auch das Raid-Exotic Vex Mythoclast wieder stärker ist, wird enttäuscht. Wie Bungies Community-Manager dmg04 auf Twitter mitteilte, ist speziell diese Waffe davon ausgeschlossen, weil sie den Buff bereits in Season 14 bekommen hat und Bungie ihn deswegen nicht verdoppeln wird.

Mit der Schroftflinte „Chaperon“ kann man ab Season 16 nicht mehr aus der Ferne grüßen. Der passive Reichweiten-Buff des Exotics wird von 2 m auf 0,5 m gesenkt.

Ähnlich ergeht es der „Dualität“. Hier wird die passive Reichweite im Slug-Modus von 1,25 m auf 0,5 m gesenkt. Dafür wird dann der Schadensbuff von „Auf schwarzen Schwingen“ beim Nachladen nicht mehr entfernt.

Der Fortschritt des Perks „Gieriges Biest“ vom ehemaligen Raid-Exotics „Tarrabah“ wird beim Waffenwechseln nicht mehr komplett zurückgesetzt, sondern nur noch halbiert. Zusätzlich wird ihr Perk „Ein Fass ohne Boden“ leicht erhöht.

„Verfallenes Abbild“ erhält eine Wiedergutmachung. Der Schaden von Transmutationskugeln wird um 66 % im PvE sowie um 30 % gegen Spieler erhöht. Zudem zählen Kills mit den Transmutationskugeln auch für Rüstungsmod zur Sphärenerzeugung.

Auch die „Lumina“ kommt viel zu selten zum Einsatz. Deswegen passt Bungie die Reichweite (von 44 auf 59) und die Basisstabilität (von 46 auf 56) der exotischen Handfeuerwaffe an.

Die Handfeuerwaffe “Lumina” braucht mehr Aufmerksamkeit

Das aktuelle Exotic der Season 15 „Agers Zepter“ war anscheinend noch nicht so ausgereift wie erhofft. Die Probleme in Aktivitäten wurden behoben. Der Effekt kann jetzt nicht mehr genutzt werden, wenn man unterdrückt oder in Stasis eingeschlossen ist. Außerdem wird die Super-Regeneration nicht aktiviert, solange man den Effekt durch den Katalysator der Waffe noch nutzt.

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ bekommt eine reduzierte Hüftfeuerrate des Katalysators von 150 auf 130.

Ein Nerf aus der Hüfte für “Erzählung eines Toten”

Die beiden Linear-Fusionsgewehre „Arbalest“ und „Lorentzantrieb“ erhalten beim Abfeuern erhöhtes Zucken.

Die exotische Pistole „Wegbereiter“ aus den „Mutproben der Ewigkeit“ bekommt beim Aufsammeln von Spezialmunition mehr. Von zwei auf drei und von vier auf fünf mit einem Plünderer-Mod.

Nachdem die neuen Waffen im letzten Trailer bereits Thema der Community waren, gibt der TWaB definitiv erneut viel Diskussionsstoff für die Hüter her. Natürlich wollen wir daher von euch wissen, was ihr zu den Änderungen, Anpassungen und Neuerungen sagt? Seid ihr mit der Rückkehr der alten Schmiede-Waffen zufrieden? Was findet ihr am besten und was ärgert euch am meisten?

Diese Woche hat Bungies Creativ Director zudem in einem Interview bereits Details zur neuen Kampagne von Witch Queen verraten, die Lust auf mehr machen: