Vapor als 5. Element in Destiny 2? Das wissen wir bisher zum neuen Fokus

Was haltet ihr von der Theorie? Findet ihr sie logisch und könnte das eintreffen? Oder glaubt ihr, Bungie wird es mit Stasis und der Lichtklassen 3.0 dann dabei belassen? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!

Wann könnte Vapor in Destiny 2 erscheinen? Da Bungie ein Erscheinen in Witch Queen verneint hat, wäre ein Release erst ab Lightfall logisch. Viel ist es jedoch nicht mehr, bis das neue DLC erscheint und dadurch weitere Details zur Story geliefert werden.

Diese sind bekannt dafür, Feinde mit Gift zu schwächen und zu töten. Nun, da Bungie mit Osteo Striga erneut ein giftiges Werkzeug in das Hüter-Arsenal wirft, deutet das darauf hin, dass so ein Element auch existiert. In Witch Queen wird Bungie jedoch wahrscheinlich erst einmal damit beschäftigt sein, die Lichtklassen zu überarbeiten .

Alle giftigen Exos stehen in Verbindung mit Scharmagie. Dafür gibt es jetzt und in Zukunft insgesamt drei Exos:

Was spricht dafür? Hierbei handelt es sich nur um Theorien, die nicht seitens Bungie bestätigt wurden. Genießt sie also mit Vosicht.

In Form von Stasis haben Hüter den vereisten Mond „Europa“ unsicher gemacht. Viele Spieler hofften deshalb, dass im neuen DLC ein weiteres dunkles Element zu den Hütern findet. Das hat Bungie jedoch verneint. Dennoch deuten viele Hinweise darauf, dass in den kommenden DLCs doch noch eine giftige Macht zu uns finden wird.

In Destiny 2 haben schon viele Theorien besagt, dass sich ein neuer Fokus zu den Fähigkeiten der Hüter gesellen wird. Mit Witch Queen wird es jedoch immer klarer, dass vielleicht doch ein neues Element seinen Weg zu den Hütern finden wird. Welches das ist und was dafür spricht, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

