Destiny 2 soll ein neues Element in der nächsten Erweiterung bekommen. Glaubt man den Infos, wird das mysteriöse “Vapour” wie 2 Exotics, mit denen die Hüter schon jetzt spielen. Was ist am Leak dran und wann gibt’s endlich offizielle Infos?

Achtung: Es folgen potenzielle Spoiler zur Zukunft von Destiny 2 – ihr wurdet gewarnt.

Was soll das neue Element sein?

Viele Hüter sind felsenfest davon überzeugt, dass wir bald das neue Element “Vapour” in Destiny 2 spielen dürfen.

Zu Deutsch Vapour heißt das etwa Dampf und soll richtig toxisch werden.

Damit bringt die kommende Erweiterung Witch Queen das nächste “dunkel Element” ins Spiel

Die Infos zur neuen Schadensart verrät ein großer Leak, der jetzt heiß diskutiert wird.

Alle Elemente von Destiny: Seit Destiny 1 damals 2014 erschien, konnten die Hüter sich nur mit den 3 Elementen Arkus (Elektrizität), Solar (Feuer) und Leere (sowas wie Anti-Materie) austoben – das sind die 3 Lichtklassen. DLCs brachten “nur” neue Subklassen für die 3 Elemente. Erst Beyond Light brachte Ende 2020 dann mit Stasis (Eis) erstmals Kräfte, die wir nicht vom Licht des Reisenden, sondern der finsteren Dunkelheit erlangen. Vapour (Gift) wäre dann das neue, fünfte Element.

Um diesen Leak geht’s: Die Infos kommen aus einem gewaltigen Dokument mit fast 500 Zeilen an Patch Notes und Entwickler-Anmerkungen. Erstellt wurde der Leak im Januar 2021 und dann stetig um neue Einträge erweiter. Die Hüter diskutieren die Infos zum neuen Vapour-Element nun erneut (via Raidsecrets auf reddit).

Bitte beachtet trotzdem, dass es sich um keine offiziellen Infos von Bungie handelt und die Einträge auch schlicht veraltet sein könnten. Genießt alle Vorhersagen daher mit einer ordentlichen Portion Skepsis. Hier hat sich MeinMMO ausführlich mit dem großen Leak befasst:

Riesiger Leak verrät massig Details zur Zukunft von Destiny 2 – Was ist dran?

Erschreckend ist, wie hoch die Trefferquote der vorhergesagten Infos ist. Erst letzte Woche, am 6. Juli, bestätigte sich beispielsweise, dass die Zeitverirrten Raid-Waffen 2 jeweils Perks pro Slot haben und sich so von anderen Meister-Waffen unterscheiden. Das wusste der Leak schon seit Monaten.

Dampf, so giftig wie die Dorn

Wie wird Vapour beschrieben? Vapour wird im Leak klar als “5. Element” beschrieben. Dazu dann die Anmerkung: “Denkt an Dorn” und “DoT”. Das meint Damage over Time, also Schaden, der länger anhält, wie die giftigen Ticks vom Exotic Dorn. Etwas für Verwirrung sorgt die Anmerkung “Gegensatz-System” die in der Beschreibung zu Vapour steht.



Dorn tötet einen Feind und erhält so stärkeres Gift udn die Exo-Handschuhe Nekrotischer Griff gewähren Warlocks toxische Nahkampf-Attacken

Es gibt noch ein Exotic, welches schon jetzt auf diese giftige Schadens-Art setzt: die Warlock-Handschuhe Nekrotischer Griff. Dorn und die giftigen Handschuhe zusammen sind übrigens eine Beliebte Kombo, mit der man ganze Gegnerhorden infizieren kann: Doppelter Gift-Build ist der neue Star in Destiny 2 – So baut ihr ihn.

Laut den Hütern passt das giftige Element hervorragend zum Setting der “Witch Queen”-Erweiterung. Bungie hatte damals zu Beyond Light durchscheinen lassen, dass wir zukünftig wohl weitere dunkle Elemente erhalten.

Bald wissen wir endlich mehr zu Witch Queen

Wann gibt’s offizielle Infos? Am 24. August veranstaltet Bungie einen Reveal-Stream. Pünktlich zum Start der Season 15 soll es dann Infos über das neue Destiny-Kapitel und auch die “Witch Queen”-Erweiterung geben.

Die prominent platzierte Schar-Rune auf dem Teaser-Bild zum Stream erinnert die Hüter an Savathûn und das giftige Grün bestärken den Glauben an das neue Vapour-Element nur noch:

Tatsächlich von Bungie bestätigte Infos zu Wich Queen sind bisher noch kaum vorhanden. Wir wissen, dass die Erweiterung auf Anfang 2022 verschoben wurde, dass die namensgebende Hexenkönigin Savathûn unser Hauptfeind wird.

Ob wir dann am 24. August schon das neue Element in Action sehen? Die Enthüllung von Beyond Light im Stream vom Sommer 2020 zeigte den Hüter damals erstmals die eisigen Kräfte. Gut möglich, dass Bungie das dieses Jahr ähnlich handhabt.

Was denkt ihr, ist das giftige Vapour-Element schon so gut wie gesetzt für Witch Queen? Oder irrt sich der Leak hier gewaltig und schlimmstenfalls gibt es in der neuen Erweiterung gar kein neues Element? Welche neue Schadensart wünscht ihr euch für Destiny 2 – sagt es uns doch in den Kommentaren.