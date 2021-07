Seit Monaten verraten Waffen in Destiny 2 die Zukunft und kaum einer merkt’s

In Destiny 2 verraten jetzt schon legendäre Waffen die Zukunft, sprechen von Tod und Zerstörung. Was hat Bungie da vor unseren Augen versteckt und welche Rolle spielt die fiese Hexe Savathûn dabei?

Um welche Waffen geht’s? Seit einem halben Jahr spoilert Bungie die Story von Destiny 2 vor unser aller Augen im Spiel. 2 legendäre Waffen verraten viel über die Zukunft. MeinMMO schaut sich die Botschaften mal genauer an.

Dabei handelt es sich um das Scharfschützengewehr “Ferne Zukunft” aus der vergangenen Season 13 und die Maschinenpistole “Stochastik-Variable” aus der laufenden Season 14.

Wie es sich für ein waschechtes Orakel gehört, sind die Botschaften aus der Zukunft natürlich kryptisch. Obendrauf scheint es, dass die Vorhersagen sich nicht ganz einig sind und wir gleich mehrere Parallel-Zukünfte präsentiert bekommen. Der Hüter Hurrystorm hat als einer der ersten die geheimen Botschaften aus der Zukunft entdeckt und geordnet (via reddit).

Es folgen nun potenzielle Spoiler zur Story der laufenden Season 14 und sogar darüber hinaus, ihr wurdet gewarnt.

Jetzt spoilern schon legendäre Waffen die Story von Destiny 2

Was verraten die Knarren? Die beiden Waffen berichten von Visionen, die Lakshmi (fremdenfeindliche Roboter-Dame und Anführerin es Kriegskults der Zukunft) und Ixel (Kabal-Attentäter und Hüter-Killer) haben. In die Zukunft können beide dank Vex-Technik schauen.

Überraschend viele Prophezeiungen drehen sich um den Angriff auf die Letzten Stadt.

Der Angriff soll wohl im Botza-Distrikt stattfinden. In diesen großräumigen Bereich hausen nun die Gefallenen-Flüchtlinge von Mithrax – wir kennen die Zone auch aus dem Raid Geißel der Vergangenheit.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit findet der Angriff tatsächlich bald statt – spätestens am 10. August. Hier deutet die Roadmap der Season 14 einen “Epilog” an.

Generell nimmt der Turm Schaden, die Menschheit trauert und auf den Straßen herrscht Chaos.

Die Hüter spekulieren schon lange, dass wir hier bald mit einem Angriff rechnen sollen. Lakshmi wird nicht müde, uns vor dem Angriff zu warnen und ordentlich Hetze gegen die flüchtigen Gefallenen zu treiben. Die Zukunft variiert aber, in manchen Prophezeiung werden die Vex als Angreifer aus einem Portal genannt – das passt zu einem Promobild der Season 14, welches Bungie selbst veröffentlichte.

Wer stirbt? Glaubt man den Prophezeiungen, ist Zavala so gut wie tot: “Beisetzungsprozession : Zavala stirbt : Zavala stirbt : Zavala stirbt” ist dabei die wohl deutlichste Prophezeiung, sie endet damit, dass die Hexenkönigin flieht und Verwunderung darüber herrscht wie “sie hereingelangt” sind. Aber auch sonst soll “Zavala weg” sein.

Die Vex marschieren in die letzte Stadt ein

Dass Zavala wohl nicht im Laufe der Laufenden Season 14 stirbt, haben geleakte Lore-Texte aus Triumphen ingame schon bestätigt. Doch Die Prophezeiungen der Waffen können sich ja auf eine weiter entfernte Zukunft beziehen. Der Lore-Text von Ferne Zukunft stammt immerhin vom Februar 2021 und spricht von Ereignissen, die erst August 2021 geschehen.

Lügt uns eine Hexe fies ins Gesicht?

Das sind Kuriose Vorhersagen:

Asher Mir taucht wieder auf. Seltsam, denn der stets schlecht gelaunte Wissenschaftler starb, als die Dunkelheit einfiel.

Lakshmi wird als Staatschefin vorhergesagt

Mithrax steht vor Gericht

Aus radioaktivem Staub erhebt sich die Dunkelheit – schmeißt unser Feind also einfach eine Atombombe, um alle Hüter zu beseitigen?

Der Kriegskult der Zukunft, von dem Laksmi die Chefin ist, flieht und Ikora triumphiert darüber. Die beiden Damen können sich so gar nicht leiden.

Den kompletten Lore-Text beider Waffen könnt ihr euch hier durchlesen. Klickt einfach auf das “+”-Symbol um die Prophezeiungen zu lesen:

Lore Text von Ferne Zukunft: Ixel : Meuterin : Weitreichende : Mörderin : Psionin : Prophetin

1: der Turm brennt : Gefallene in den Straßen : Schreie : die Schar-Hexe verbirgt sich : knisterndes Portal : Verrat : Vex erscheinen : Zavala befiehlt–

2: der verlassene Turm : vertrocknete Leichname : Wind : Sporen der Dunkelheit : der Reisende verschwindet : Pyramide am Himmel : eine Stimme hinter der Dunkelheit–

3: der ramponierte Turm : zischender Arkus : Psions brennen : Fregatten stürzen ab : Zavala stirbt : die Schar-Hexe tröstet : Opfer erwacht : der Einhörnige greift an : die Kabale ziehen sich zurück–

4: der Turm in Trümmern : Legionäre patrouillieren : zerrissene Banner : Hinrichtungen : ein Landpanzer donnert : Gefallenen-Plünderer : eine Übertragung : die Flotte ist zerstört : Zorn der Schar : wir sind ausgestorben–

5: der Turm zerfällt : der Wurm der Schar-Hexe : Geister im Krieg : eine Stimme hinter der Dunkelheit : der Reisende hat uns verlassen : Besessenen-Kabale : eine neue Schar frohlockt–

6: der Turm ist still : Beisetzungsprozession : Zavala stirbt : Zavala stirbt : Zavala stirbt : Kerzen : leiser Streit : wie sind sie hereingelangt : die Hexenkönigin flieht : sie kommen–

7: der belagerte Turm : zertrampelte Blumen : Porträts : Zavala ist tot : Ataxie : Heulen : unser Attentäter : der Reisende am Himmel : die Kaiserin blickt hinab : das Licht gehört uns : Primus Ixel–

Ixel : Primus : Weitreichende : Prophetin : Eroberin : Heldin

Lore Text von Stochstik-Variable: Lakshmi-2 : Gruppen-Chefin : Exo : Politikerin

1: das Eliksni-Viertel : Schreie : ein knisterndes Portal : Verrat : Gefallenen-Angriff : wir werden überrannt : wo sind die Hüter–

2: die Letzte Stadt : der Turm in Trümmern : Gefallenen-Plünderer durchkämmen den Schutt–

3: die Letzte Stadt : radioaktiver Staub : die Dunkelheit erhebt sich in den Ruinen : wo ist der Reisende : mutierte Geister–

4: das Eliksni-Viertel : ein knisterndes Portal : Asher spricht : Gefallene werden angegriffen : Toter Orbit im All : 14. Heiliger belagert : KDZ gibt sich geschlagen–

5: das Eliksni-Viertel : die Endlose Nacht : ein knisterndes Portal : Mithrax feuert wie wild : der Kult flieht : Ikora triumphiert–

6: das Eliksni-Viertel : ein knisterndes Portal : Scharfschützenfeuer von oben : Blut im Rinnstein : ein Äther-Tank explodiert : die Endlose Nacht : Asher spricht : die Verräter vom KDZ–

7: der Botza-Distrikt : ein knisterndes Portal : die Gefallenen fliehen : KDZ-Banner : Zavala ist weg : Mithrax vor Gericht : Lakshmi-2 blickt auf die Menge–

Lakshmi-2 : Staatschefin : Exo : Prophetin : Erlöserin

Und was ist mit Savathûn? Als so gut wie bestätigt gilt, dass Savathûn Osiris umgedreht hat – oder seine Gestalt angenommen hat. Der einst so mächtige Osiris scheint am Ende der Season 14 zu fehlen. Die Hüter und ein trauernder Saint-14 begeben sich auf die Suche nach dem Warlock.

Dass die Hexenkönigin Savathûn sich vor unseren Augen in der letzten Stadt versteckt, hätten wir also schon in Season 13 wissen können. Die Prophezeiung sind sich nicht ganz einig: Sie sprechen davon, dass ihre “neue Schar frohlockt”, aber auch, dass die Hexe flieht (wohl in der Form von Osiris?).

Es bleibt jedoch zu bedenken, dass Savathûn dank des korrumpierten Vex-Geistes Quria die Zukunftsvisionen manipuliert haben könnt. Manipulation und Lügen sind immerhin ihr Fachgebiet. Genaueres erfahren wir erst am 24. August. Für dieses Datum hat Bungie den wichtigsten Stream des Jahres für alle Hüter angekündigt und die neue Season 15 startet.

Was sagt ihr zur Zukunft von Destiny 2? Findet ihr es clever, dass Bungie solche Botschaften in Waffen-Texten versteckt oder ist euch die Story egal und ihr wollt mit Waffen nur ballern? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Telesto ist als Game-Breaker bekannt, aber das Exotic hat auch schon mal die Zukunft prophezeit: Hüter entdeckt Geheimnis eines Exotics: Es verrät die Zukunft von Destiny 2