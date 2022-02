Destiny 2: Ohne die neue Waffe habt ihr in Witch Queen kaum eine Chance, zu überleben

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von einer neuen Gattung? Findet ihr es spannend und könnt es kaum erwarten, welche neuen Kampfmöglichkeiten euch Bungie hiermit bieten wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wie wird man sie umbauen können? Die neue Waffe wird in der angekündigten Schmiede nach Belieben formbar sein. Ihr könnt also eure Klinge mit euren Lieblingsperks versehen, um so best möglichst davon zu profitieren.

Im kürzlich veröffentlichten Waffen-Trailer zu Witch Queen , wurden einige neue Waffen unter die Lupe genommen. Darunter wurde auch die Glefe in verschiedenen Arten in Aktion gesehen, die für jede Klasse maßgeschneidert sein wird.

In Destiny 2 wird die neue Waffengattung „Glefe“ eine wichtigere Rolle spielen, als ihr denkt. Ohne sie werdet ihr kaum Chancen haben gegen die neue Scharbrut zu überleben. Einer der Entwickler von Bungie hat sich dazu in einem Interview geäußert.

