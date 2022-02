Destiny 2: Weekly Reset am 01.02. – Da steckt echt der Wurm drin

Bei Destiny 2 geht es derzeit turbulent zu. Kurz vor der neuen Erweiterung kündigt Sony an, Bungie zu kaufen. Dann wird bekannt, dass „Die Hexenkönigin“ auf dem besten Weg ist, die am häufigsten vorbestellte Erweiterung in der Geschichte von Destiny 2 zu werden. Ob es im Spiel nach dem Weekly-Reset auch so spannend wird, dass verraten wir euch jetzt.

Das passiert diese Woche: Die Hexenkönigin steckt auch weiterhin, samt Wurm, in ihrem Kristallgefängnis und Mara Sov macht weiter nichts, um sie da herauszuholen oder mit dem Wurmexorzismus der intriganten Lady zu beginnen. Vielleicht ist es aber heute endlich so weit, denn das neue Mondjahr, das durchaus eine kosmische Bedeutung hat, beginnt und es fühlt sich wie der perfekte Tag für einen Wurmexorzismus an. Zudem sind es nur noch drei Wochen bis zum Start von Witch Queen am 22. Februar. Aber irgendwie steckt in der saisonalen Quest tatsächlich der Wurm drin.

Darüber hinaus werden die Hüter diese Woche wieder auf den Prüfstand gestellt. Die Trials Labore kehren zurück und bringen zudem einen Rufrang-Boost mit, über den ihr schneller leveln könnt. Im Schmelztiegel könnt ihr euch zusätzlich im Modus Showdown austoben.

Viele Spieler haben die lange Season genutzt und unerledigte Triumphe und Katalysatoren fertiggestellt. Jetzt steht eigentlich nur noch die richtige Vorbereitung auf Witch Queen im Fokus. Ob ihr schon bereit seid, könnt ihr auch auf dieser Webseite ganz einfach prüfen.

Der neueste Trailer jedenfalls macht bereits Lust auf die neuen Inhalte:

Leere 3.0 wird das Haupt-Element in Witch Queen sein

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 01.02. bis zum 08.02.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Prüfgelände , auf Nessus Caitls Champion hat immer noch nicht die Nase voll und fordert euch im großen Panzer auf Nessus erneut heraus. Besiegt ihn und beweist, dass ihr den Titel „Champion der Menschheit“ verdient habt und bezwingt ihn auf der höchsten Schwierigkeitsstufe „Spitzenreiter“.

, auf Nessus Diese Dämmerungswaffen gibt es aktuell: Der Schwarm, Arkus Maschinengewehr (Meister) Das Palindrom, Leere-Handfeuerwaffe (Meister)

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren: Solar Stasis-Thermaltausch Blackout Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Weekly-Bonus in dieser Woche: Bonus-Rangpunkte gibt es diesmal in den Laboren der Prüfungen von Osiris.



Das passiert im Raid “Gläserne Kammer“:

In der Gläsernen Kammer erwartet euch die Torwächter Challenge „Fremde in der Zeit“. Um sie zu schaffen, müsst ihr die Minotauren in den verschiedenen Zeitachsen gleichzeitig mit den Wyvern erledigen. Mit etwas Koordination eine lösbare Herausforderung.

Als Belohnung warten im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe “Heze-Rache”. Die Waffe kommt dann garantiert mit 2 Perks pro Slot.

Die Rüstungsfokussierung im Raid ist diese Woche: Erholung

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Showdown

Labore: Prüfungen von Osiris

Aszendenten-Herausforderung:

Petra Venj hat diese Woche eine super 5. Aszendenten-Herausforderung für alle Sprungmeister: den “Preisrichter-Abgrund”. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ufer in der Träumenden Stadt. Immerhin ist der Fluch diesmal im Cooldown. Wir haben die 1. Fluch-Woche.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 15 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison der Verlorenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.330. Damit ist das Powerlevel nur um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 14 gestiegen.

Ihr seid also nicht mit den lästigen Leveln beschäftigt, sondern könnt euch sofort ins Endgame stürzen.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euch über 1.320:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte (+2)

Omen-Mission “Falkenmond” (+2)

Dungeon “Sog der Habsucht” (+2)

Vorzeichen-Mission “Glykon” (+2)

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd: Priesterin der Dunkelheit (+2)

“Mutproben der Ewigkeit”: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Im Zersplitterten Reich, 4 Champions besiegen (+1) Hier wird es ab sofort eine tägliche Rotation der einzelnen Gebiete geben.

Simulation: Exo-Herausforderung (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Nicht vergessen: Denkt daran, euer Glanzstaub-Geschenk auch diese Woche im Everversum abzuholen. Ansonsten erwartet euch natürlich auch diese Woche wieder ein neues Angebot bei Tess.

Das Ornament “Erleuchtete Schritte” für das Exotic „Pfad der brennenden Schritte“

Das bekommt ihr diese Woche sonst noch für Glanzstaub bei Tess:

Ein Waffenornament für den Bogen “Dreifaltigkeits-Ghoul” namens “Knochenfunke”

Exotischer Sparrow “Taurus Knallkörper”

Das exotische Schiff “Taurus Rakete”

Der Shader “Graustufen-Unterholz”

Exotische Geist-Hülle “Taurus Hülle”

Exotische Geste “Papierkranich”

Exotische Geste “Festlicher Funke”

Legendäre Geist-Projektion “Mondtiger-Projektion”

So wie es aussieht, wird der Wurmexorzismus von Savathun tatsächlich erst kurz vor dem Release von Witch Queen weitergehen. Der neueste Trailer hat aber immerhin die Hüter wieder etwas neugieriger gemacht. Was sagt ihr zum neuesten Trailer? Spannende Exotics oder uninteressant? Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, was ihr diese Woche noch in Destiny erledigen wollt und was nicht mehr.