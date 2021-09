Destiny 2 erklärt euch mit neuem Cinematic, warum ihr Befehle von einer hässlichen Statue annehmen müsst

In Destiny 2 verspricht die Season 15 eine spannende Story. Aber warum kommandiert uns unser neuer Erzfeind als Statue umher und wir gehorchen brav? Bungie beantwortet das mit einem coolen Video – doch wie glaubhaft ist das ganze wirklich?

In Destiny 2 hat die neue Season 15, die Saison der Vergessenen angefangen. Wir Hüter retten dabei natürlich wieder das Universum. Dabei zeichnet sich schon jetzt ab, dass Bungie das hohe Story-Niveau der letzten Monate hält. Die Beleidigung: “Destiny hat keine Geschichte”, gilt nämlich schon lange nicht mehr

Damit wir dabei nicht so blindlings umherirren, bekommen wir Befehle von gleich zwei Königinnen, die beide im Fokus der Story stehen:

Mara Sov: Die Königin der Erwachten hat sich nach 2 Jahren Abstinenz zurückgemeldet. Die Aufgaben der ansehnlichen aber geheimnisvollen Dame nehmen die Hüter gerne an.

Savathûn: Die alles andere als ansehnliche Dame ist die Hexenkönigin, Schwester von Obermacker Oryx und auch für sie spielen wir plötzlich den Dienstboten. Sie ist eine Questgeberin und scheint ganz dicke mit Mara zu sein.

Es mag daran liegen, dass sie nur als groteske Statue zu uns spricht, uns seit Monaten zum Narren und Osiris als Geisel hält, aber warum sollten wir uns den Befehlen unserer erklärten Feindin beugen? In der Nacht auf den 2. September hat Bungie diese Frage und “wer ist Savathûn?” jetzt mit einem schicken Video selbst beantwortet.

Schaut euch hier das Cinematic auf Deutsch an, im Anschluss sprechen wir darüber was wir dort sehen und ob da nicht eventuell jemand arg flunkert.

“Ich bin nicht böse und du nicht heldenhaft”

Seit der Transformation von Osiris in die komische, sprechende Statue in der Träumenden Stadt haben viele Hüter zahlreiche Fragen, einige beantwortet das Video.

Das gibt’s zu sehen: Hinter allem, was in Destiny 2 seit Sommer 2020 passiert, steckt Savathûn. Doch sie erzählt uns, dass sie für all das “Gute” gesorgt hat und uns Hütern seit einigen Seasons permanent aus der Patsche hilft.

Das erfahren wir:

Sie hat uns vor der anrückenden Dunkelheit in Form der Pyramiden-Schiffe beschützt und gewarnt. Wir Hüter-Trottel nannten das “Interferenz” (so hießen die wöchentlichen Missionen damals in Season 11).

Damit die überaus noble Savathûn uns ollen halb-Sterblichen besser helfen konnte, wählte sie eine Gestalt, mit der wir besser umgehen konnten: Osiris.

Der einst mächtige Warlock Osiris schwirrte Licht-los im All. Komplett uneigennützig rettete die Hexenkönigin Osiris vor Xivu Arath (ihrer eigenen Schwester) und half uns mal eben beim Kampf gegen die Zorngeborenen aus Season 12.

Wir von MeinMMO haben das alles natürlich nicht verstanden und munkelten daher seit Monaten, dass Osiris besessen sei und der Feind in der Stadt wäre.

Unsere neue Hoffnung Krähe – der frühere Mörder von Cayde-6 und nebenbei Bruder von Mara Sov – fand nur dank Savathûns Fürsorge den Weg in die Stadt und steht und seitdem zur Seite.

Aber nicht vergessen: Den drohenden Krieg mit den Kabalen, bei dem Zavala mal richtig den Oberhüter raushängen ließ (Season 13), beendete Savathûn genauso wie den Streit mit Nazi-Roboter-Dame Lakshmi aus Season 14.

Wir sagen an dieser Stelle einfach mal danke, danke Savathûn, oh du selbstlose Hexenkönigin. Und natürlich hinterfragen wir nicht länger, warum wir deinen Befehlen nicht blind folgen sollten … oder doch?

Jetzt nehmen Hüter schon befehle von einer blauen Statue an, die dauernd lügt.

Was steckt hinter Savathûns Plan bis zur “Witch Queen”-Erweiterung?

Licht-verblendete Hüter würden jetzt meinen, dass Savathûn uns da nur Lügen erzählt und die Wahrheit verdreht. Doch auch wir fragen uns, warum gibt uns die Hexenkönigin den echten Osiris erst frei, wenn wir ihr geholfen haben? Irgendwie nicht so selbstlos, oder? Und wobei braucht sie überhaupt Hilfe?

Wir sollen Savathûn dabei helfen, ihren Wurm loszuwerden.

Dieser Wurm verlieh ihr und auch Oryx einst ihre gottgleichen Kräfte, verzehrt sie jedoch auch. Wenn die Schar ihre Würmer nicht mit Tod und Zerstörung füttern, verspeisen die Alien-Insekten ihre Wirte. Befreien wir sie von dieser Bürde – wie auch immer – ist sie sicher ganz nett zur Menschheit.

Wie glaubwürdig ist das? Byf, der größte Lore-Experte, von Destiny spricht eine eindeutige Warnung aus: “Vertraut der Hexenkönigin nicht!” (via YouTube). Und damit dürfte er nicht ganz Unrecht haben.

Da uns Bungie schon die große Erweiterung für 2022 präsentiert hat, haben wir unseren Hütern gegenüber einen Wissensvorsprung. Im Addon “Witch Queen” oder zu Deutsch “Hexenkönigin” kämpfen wir gegen Savathûn, diesmal in ihrer richtigen Form:

Wie ein Schmetterling, der aus dem Kokon schlüpft: Die Form von Savathûn in der Erweiterung von 2022.

Obendrauf hat uns die werte Dame auch noch das Licht gestohlen und sich selbst Schar-Hüter erschaffen. Inklusive Geistern und unseren Super-Skills. Doch ob es in der neuen Erweiterung nur gegen Savathûn geht oder ein noch ganz anderer Feind auf uns wartet, muss sich erst zeigen. Immerhin sollen wir erst im Februar 2022 (dem Release-Datum des DLCs) die ganze Wahrheit erfahren, so Savathûn.

Was haltet ihr von den Plänen der Hexenkönigin? Steht uns eine spannende Season bevor und am Ende all der Lügen wartet eine spannende Geschichte, die uns so einige “Ohs” und “Ahs” entlocken kann? Sagt uns doch in den Kommentaren, was ihr davon haltet, Dienstbote für eine groteske Statue zu sein.

Wenn du selbst zu Witch Queen und noch in Season1 5 Teil des Destiny-Teams auf MeinMMO werden möchtest, haben wir hier ein Angebot für dich: MeinMMO sucht Autor (m/w/d) im Home-Office für Destiny 2