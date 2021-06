Destiny 2 überrascht die Spieler mit einer starken Story und einem neuen Video in Season 14. Für MeinMMO-Autor Philipp Hansen ist damit einer der größten Kritikpunkte des Action-MMOs endgültig Geschichte.

So überrascht die neue Destiny-Woche: Was in der echten Welt der Montag ist, ist in Destiny 2 der Weekly-Reset, der aber immer dienstags stattfindet. Die Hüter gehen ihrer Routine nach, Xur und die Trials verabschieden sich bis zum nächsten Wochenende, alle Uhren werden auf null zurückgedreht. Und beim Reset am 1. Juni schien es erst so, als würde eine ruhige Woche anstehen.

Doch was die Hüter dann im Spiel erwartete, ist wohl die beste Gesichte, die Destiny 2 seit einer gefühlten Ewigkeit erzählt. Es geht um einen “Nazi-Roboter”, einen drohenden Bürgerkrieg und eine neue Cutscene, die den gefeierten Helden der Menschheit als Mörder ganzer Völker abstempelt.

Spoiler-Warnung: Wer sich die Spannung nicht verderben lassen will, schaut sich das Ganze besser selbst in Destiny 2 an.

In Destiny 2 droht ein Bürgerkrieg und wir sind mitten drin

Diese Story wird erzählt: Gleich zu Beginn der Season 14 gewährte die Vorhut einer Alienrasse Zuflucht in den Mauern der Letzten Stadt der Menschheit. Die Gefallenen traten sonst als unsere Feinde auf und wurden aufs Bitterste bekämpft. Der Stamm des Lichts unter der Führung von Mithrax ist aber nun unser Verbündeter und hilft uns in der laufenden Season tatkräftig dabei, die fiesen Vex zu besiegen, die die Letzte Stadt bedrohen.

Dass wir den Aliens nun Zuflucht gewähren, statt sie wie sonst üblich gleich im Dutzend abzuschlachten, gefällt aber nicht allen im Turm. Wer während der Dialoge in den saisonalen Aktivitäten gut zuhört und sich auch mal im Flüchtlingscamp umschaut, erfährt, dass die Gefallenen hier in Angst vor uns Hütern leben und kurz vor der Auslöschung stehen.

Auf der einen Seite stehen die Vorhut-Bosse Zavala und vor allem Ikora sowie wir Spieler, die den Eliksni helfen wollen (so nennen sich die Aliens selbst).

Auf der anderen Seite steht Saint-14, der “größte Titan, der jemals lebte”, der die Gefallenen als Gefahr ansieht und möglichst bald loswerden will. Hier positioniert sich auch Lakshmi-2, die Anführerin des Kriegskults der Zukunft, die von einer noch größeren Gefahr spricht. Immer wieder hetzt sie unterschwellig gegen die Eliksni auf.

Ein Bürgerkrieg in der letzten Stadt bahnt sich an.

Mithrax, Saint-14 und Lakshmi-2 im Eliksni-Flüchlingslager

So eskaliert die Situation: Wer nun fleißig seine wöchentliche Override-Aktivität spielt, sich seinen Spitzenloot abholt und dann weitermachen will, bekommt ein ziemliches Brett vor den Kopf: Wir sollen das Gefallenen-Lager aufsuchen, denn hier wurde ein Anschlag verübt.

Dort angekommen sehen wir, wie Mithrax die Zerstörung beweint und sich fragt, wie er sein Volk ohne Vorräte durchbringen soll. Der mächtige Beschützer Saint meint schlicht, dass man keine Zeugen für die Verbrechen finden könne, während Lakshmi drohend anmerkt, die Gefallenen sollen froh sein, dass es nicht schlimmer war.

Dann wird die Situation immer unangenehmer anzuschauen:

Lakshmi verliert immer mehr die Zurückhaltung und lässt ihre wahre Gesinnung durchscheinen

Für sie sind alle Gefallenen gleich, “verstecken sich nur hinter politischen Gebilden”, nutzen die Menschen aus. Man habe “der Brut” Unterschlupf gewährt und die Gefallenen seien darüber noch undankbar und drehen ihre 4 Daumen faul umher.

Später vergleicht Lakshmi die Gefallenen mit einem “Fieber und einer Infektion, welche abgestoßen werden müssen” und meint, die Gefallenen sollen raus aus den Mauern der Stadt – “da wo sie ja hingehören”.

Es ist eindeutig, dass sie hinter den politischen Anschlägen steckt, um die Eliksni loszuwerden. Was sich in kleinen Audiodialogen andeutet, artet langsam zu waschechtem Alien-Rassismus aus.

Später versucht Lakshmi sich bei uns Hütern einzuschmeicheln – ob ihre Worte uns vergiften können?

Eines der stärksten Videos von Destiny ist jetzt live, das auch ohne Action auskommt

Das sollte jeder Hüter sich angucken: Weil die politischen Ränkeschmiede und der überkochende Hass nicht genug für eine Woche sind, haut Destiny 2 auch noch ein neues Cinematic raus. Das kommt ganz ohne Hollywood-reife Actionszenen und Hochglanzoptik aus, ist aber wohl eines der besten Videos, die Bungie je gemacht hat.

MeinMMO hat sich hier schon ausführlich mit dem Video beschäftigt, das Saint als Monster zeigt und uns ein richtig schlechtes Gewissen macht. Schaut euch hier den Clip auf Deutsch an:

Destiny 2 erzählt seine Geschichte endlich so, wie es immer sein sollte

Philipp von MeinMMO meint dazu: Destiny erzählt die Story endlich so, wie ich mir das immer gewünscht habe. Im Spiel selbst, mit meinem Hüter im Geschehen. Ich kann verstehen, wenn man einfach ballern will und einem die Space-Oper völlig egal ist. Den Kopf ausmachen und die coole Action genießen mache ich ja auch gerne.

Die Destiny-Devs haben, was saisonales Storytelling betrifft, aber viel dazugelernt, seit Ikora da in Season 8 wöchentlich an einem Portal werkelte. Ich habe nun richtig Lust zu erfahren, wie die Sache mit den Eliksni und dem drohenden Bürgerkrieg weitergeht. Die Story hat mich gerade ehrlich gesagt mehr am Haken, als es die saisonalen Aktivitäten tun. Klar, am Ende retten wir die Letzte Stadt sicherlich, doch der Weg dahin ist für mich spannend.

Aber wie Bungie hier die Geschichte erzählt, ist wirklich astrein. Es muss nicht immer um große “das ganze Universum ist in Gefahr”-Geschichten gehen, genau wegen sowas lasse ich schon viele Serien gegen Ende liegen. Und mit der Dunkelheit und Savathûns Auftauchen gibt es diese Blockbuster-Story ja zudem eh bereits am Horizont. Genau so muss die Story einer Season sein, gut gemacht Bungie!



Saint-14 als das Monster, wie die Gefallenen ihn sehen und eine besorgte Eliksni-Mutter

Dieser Kritikpunkt ist endgültig Geschichte: Vorbei ist in meinen Augen die Kritik, dass Destiny keine Story habe, dass ich mir aus Lore-Fetzen von Items eine Story zusammenreimen muss – und das auch noch außerhalb des Spiels selbst.

Das Schöne: All das gibt es dennoch. Wer mag, kann sich die tiefgreifenden, coolen Hintergrund-Infos und Märchen der Vergangenheit noch selbst zusammen-puzzeln (oder bei den Historikern wie Byf aufbereitet anschauen). Wer auf coole Videos steht, der wird aber auch bedient. Jetzt gibt es zudem greifbare, emotionale Themen aus dem Hüter-Alltag. So erscheint mir die Welt, in der ich kämpfe, einfach glaubhafter, immersiver.

Habt ihr euch auch auf eine recht ereignisarme Destiny-Woche eingestellt und wurdet dann von der Story überrascht? Ist euch völlig egal, auf wen oder was ihr warum auch immer ballert oder findet ihr es cool, auf diesem Wege mehr über das Spiel und seine Welt zu erfahren?