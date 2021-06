Destiny 2: Weekly Reset am 01.06. – Neue Herausforderungen und Aktivitäten

In Destiny 2 findet heute der Weekly Reset vom 1. Juni statt. Erwartet die Hüter eine ruhigere Woche in Season1 4 oder geht es so rasant weiter, wie die letzten Tage? Auf jeden Fall rotieren alle Aktivitäten und ihr könnt euch erneut den wertvollen Spitzenloot holen.

Wie sieht der Hüter-Alltag aus? Die Saison des Spleißers ist nun nicht mehr so richtig neu in Destiny 2 und hat schon einiges an Content-Pulver verschossen.

Ein Blick auf die Roadmap der Season 14 verrät, dass diese Woche eher ruhig wird. Einzig eine neue Tilgungs-Mission ist offiziell als Content angekündigt. Ihr hackt euch also tiefer ins neonfarbene Vex-Netzwerk, um die düstere Simulation zu beenden.

Wer auf der Suche nach Erfahrung, Glanzstaub und saisonalen Ressourcen ist, hat mit den neuen wöchentlichen Herausforderungen ordentlich zu tun. Doch kein Stress, ihr habt die ganze Season Zeit, um das abzuarbeiten.

Aber nach den aufregenden Raid-Tagen der letzten Woche ist es eventuell auch Mal gut, so hat man Zeit die neuen Katalysatoren einzusammeln und sich auf die Jagd nach den frischen Exotics zu begegnen oder versteckte Truhen zu suchen – wenn nicht längst getan.

Diese Woche steht dann auch der große Stasis-Nerf an, dem gerade die Schmelztiegel-Enthusiasten schon seit mehr als einem halben Jahr entgegenfiebern. Doch was soll die Hüter sonst beschäftigen? MeinMMO wirft einen Blick auf den Weekly Reset und wenn etwas Spannendes passieren sollte, lest ihr es hier bald.

Season 14 setzt auf viel Nostalgie und feiert damit Erfolge – dabei wird das Recycling doch so oft bemängelt:

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 01.06. bis zum 08.06.

In Dämmerung: Die Feuerprobe kämpft ihr euch durch den Strike-Klassiker:

Die verdrehte Säule

Von den 3 frischen Dämmerungs-Waffen aus Season 14 ist diese Woche das Fusionsgewehr Plug One.1 an der Reihe.

Playlist-Strikes stehen mit folgenden Modifiern bereit:

Leere-Versengen

Schwergewicht

Eisen

Wie immer gilt: Der Versengen-Buff bleibt jeden Tag gleich. Die anderen beiden Modifikatoren wechseln täglich.

Am Ende der verdrehten Säule wartet ein gewaltiger Vex auf seien Abreibung

Schmelztiegel: Lord Shaxx macht ihr in diesen PvP-Playlists stolz:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Dynamik-Kontrolle

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich am Spawn-Punkt – wie immer zur 2. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 6. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 14 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison des Spleißers steigt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.320. Das ist ein recht kleiner Sprung von nur +10 (zur vorherigen Season 13). So soll der nervige Grind reduziert werden und wenn ihr in Season 13 fleißig wart, müsst ihr nur die Spitzen-Aktivitäten spielen, um euer Level zu pushen.

Hier findet ihr Spitzen-Loot (Pinnacle Gear), welcher euch über 1.310 bringen kann:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team (+2)

Simulation: Exo-Herausforderung (+2)

Omen-Mission (+2)

Prophezeiung-Dungeon (+2)

Vorzeichen-Mission (+2)

Prüfungen von Osiris (bis +2)

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Öffnet 3 Konflux-Kisten mit Schlüsselcodes in Override (+1)

Schließt 8 Beutezüge für den Servitor-Spleißer ab (+1)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Kontrolle (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe

Glanzstaub-Highlights des Everversums

SIVA-Waffe mal im Osiris-Look gefällig?

Das gibt’s bei Tess im Angebot:

Die exotische Geist-Hülle „Hartes Licht Hülle“

Das exotische Schiff „Großstadt-Fregatte“

Der exotische Sparrow „Vermächtnis des Verrückten“

Das exotische Geste „Hacker-Zeit“

Titan-Ornament für das Exotic Verhängnisreißer-Schulterplatten „Kriegsbiest-Verkörperung“

Jäger-Ornament für das Exotic Shinobus Gelöbnis „Mantel der Erinnerung“

Warlock-Ornament für das Exotic Schädel des schrecklichen Ahamkara „Die Macht von Lügen und Wünschen“

Das exotische Ornament “Launenhaftes Leid” für Perfektionierter Ausbruch

Für viele Hüter kam das größte Highlight der Season1 4 schon: die Gläserne Kammer. Wenn ihr euch schon in die Tiefen der Venus gewagt hab, sagt uns eure Meinung zum “neuen” Raid doch in unsere Umfrage: Gläserne Kammer in Destiny 2 – Wie gefällt euch die Rückkehr des Kult-Raids?