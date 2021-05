Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Ihr habt jetzt erfahren, warum Todbringer dank des Katalysators so toll sein soll und wie ihr mit Mods sogar noch mehr aus der Waffe holt. Doch wie schlägt sich das Exotics zu den anderen Schwergewichten im PvE? Genau das hat der bekannte Destiny-Experte Ehroar getestet (via YouTube ):

So holt ihr den Kat: Den Katalysator zu finden, ist der leichte Part. Das Upgrade-Item wartet zufällig nach Abschluss von Aktivitäten auf euch. Viele Hüter berichten, dass sie ihn schon nach dem ersten Strike oder Schmelztiegel-Match in der Season 14 erhalten haben. Schaut also in der Beschreibung von Todbringer, ob ihr den Kat nicht schon längst habt.

Darum jetzt so stark: Der neue Meisterwerk-Katalysator ändert nur eine Sache, die zieht aber einen ganzen Rattenschwanz an erfreulichen Dingen nach sich:

Um dieses Exo geht’s: Der Exotic Todbringer (eng. Deathbringer) ist schon seit Shadowkeep (2019) im Spiel. Das Besondere am Raketenwerfer ist, das es sich eigentlich mehr um einen Mörser handelt. Man ballert hoch über die Gegner, die Ladung teilt sich dann in mehrere zielsuchende Geschosse, die langsam vom Himmel segeln und je nach zurückgelegter Distanz mehr Schaden verursachen.

