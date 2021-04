Destiny 2 bietet den Spielern über 600 exotische und legendäre Waffen. Wir zeigen euch, welche 10 davon in der Saison der Auserwählten am beliebtesten sind und was sie so stark macht.

Das findet ihr hier: Destiny 2 bietet den Spieler die Möglichkeit, stets 3 Waffen aktiv auszurüsten. Dabei können sie aus 79 Exotics und über 500 legendären “Spielzeugen” in Season 13 wählen – keine leichte Entscheidung.

MeinMMO zeigt euch in dieser Top-Liste die 10 Waffen, für die sich die meisten von euch entscheiden. Dazu liefern wir auch Infos, wo es die Knarre gibt und was die Waffe so stark macht, beziehungsweise, was die hohe Nutzung rechtfertigt.

Woher kommen die Zahlen? Wir beziehen uns auf die Daten der Seite Destinytracker.com (Stand 18.04.21).

Die Datenbank listet die prozentuale Nutzung auf und gibt auch an, für wie viele Kills die jeweiligen Waffe verantwortlich ist.

Erscheinen euch die Zahlen recht gering, bedenkt, wie viele Waffen Hüter ausrüsten und auf wie viele Arten Feinde ins Gras beißen können.

Platz 10: Treuhand

Das legendäre Scout-Gewehr aus dem “Tiefsteinkrypta”-Raid nutzen 2,13 % aller Hüter. Die Solar-Waffe verbucht dabei 3,31 % aller Kills im PvE.

Warum ist die Waffe so angesagt?

Wie alle Waffen aus der Tiefsteinkrypta kann auch Treuhand mit dem mächtigen Perk “Wiederaufbau” droppen, der das Magazin automatisch nachlädt und die Größe mal nebenbei verdoppelt.

Die Waffe feuert zudem immer vollautomatisch, was die Nutzung um einfacher macht und ermöglicht als Solar-Knarre die Kombo mit den starken Kinetik-Waffen, die noch in dieser Liste kommen.

In Season 13 werden Scout-Gewehre zudem vom saisonalen Artefakt durch Mods unterstützt und sind eine sichere Option gegen nervige Champions.

Durch einen Trick habt ihr jede Woche die Chance auf die Waffe, selbst wenn ihr den Raid nur kurz besucht.

Treuhand ist daher nicht nur das beliebteste, sondern wohl auch beste Scout-Gewehr in Destiny 2.

Platz 9: Plünderer-Salve

Der Granatwerfer Plünderer-Salve ist in Season 13 neu ins Spiel gekommen. 2,75 % der Hüter können sich ein Loadout ohne die Waffe nicht mehr vorstellen und solide 4,53 % aller Kills gehen aufs Konto von Plünderer-Salve.

Warum ist die Waffe so angesagt?

Jeder kann den mächtigen Granatwerfer gezielt über eine Quest erspielen. Ob ihr dafür ins PvP, PvE oder Gambit geht, ist euch auch frei überlassen: So holt ihr schnell den neuen Granatwerfer in Destiny 2 – Wie stark ist er?

Ihr habt im Gegensatz zu vielen anderen legendären Waffen mehr Freiraum bei der Perkauswahl. Denn Auftragswaffen kommen stets mit festen Perks, wobei ihr aber aus je nach Situation 2 Optionen wählen könnt.

So ist es möglich das Magazin zu verdoppeln, Kettenreaktionen nach Kills zu erzeugen, einfach mehr Schaden gegen Bosse anzurichten oder “Demolierer” zu wählen – was für viele Builds genutzt wird.

Granatwerfer, ie wie Plünderer-Salve nur einen Schuss pro Magazin haben, wurden zudem in Season 13 gebufft. Sie sind jetzt einfacher zu nutzen, da die Projektile sie bei Kontakt gleich explodieren.

Die leichte Verfügbarkeit und Vielseitigkeit sorgen dafür, dass die Spezial-Waffe mit Arkus-Schaden schnell zu einem der Favoriten wurde.

Platz 8: Workaholic

Workaholic ist eine legendäre Präzisions-Schrotflinte, welche 2,93 % der Destiny-Spieler stets spazieren führen. Die verbuchten Kills sind mit nur 0,68 % aber erstaunlich niedrig.

Warum ist die Waffe so angesagt?

Die Arkus-Waffe für den Spezial-Slot feuert im Vergleich zu herkömmlichen Schrotflinten nur ein Projektil, statt der breiten Streu-Ladung – das nennt sich dann “Slug-Shotgun”.

Diese Kugeln besitzen sehr hohe Reichweite und sind nach ihrem PvE-Buff die stärksten Schrotflinten gegen Bosse, die bequem aus einem sicheren Warlock-Brunnen gefeuert werden können.

Workaholic kann obendrauf mit richtig starken Perks für Boss-Kämpfe droppen. Hervorstechen “Vorpalwaffe” und “Selbstlader-Halter”.

Die hohe Nutzung und geringen Kills spiegeln den Status als Damage-Dealer in schweren Kämpfen wider. Gerade im aktuellen Raid gegen den finalen Boss Taniks greifen viele Hüter auf die Shotgun zurück.

Auf der nächsten Seite machen wir mit einer brandneuen Waffe weiter, beschäftigen uns aber auch mit einem Hüter-Liebling, der bald generft wird.