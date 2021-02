So holt ihr schnell den neuen Granatwerfer in Destiny 2 – Wie stark ist er?

Destiny 2 hat in Season 13 eine neue Auftragswaffe bekommen, den Granatwerfer „Plünder-Salve“. Wir klären wie ihr die Quest schnell meistert und ob es sich um den Gipfel 2.0 handelt.

Um diese Waffe geht’s: Der Granatwerfer Plünderer-Salve (eng. Salvager’s-Salvo) ist eine neue legendäre Waffe aus Season 13. Es handelt sich um die einzige neue Auftragswaffe in der Saison der Auserwählten.

Auftragswaffen könnt ihr gezielt über eine Quest erspielen.

Der Granatwerfer hat feste, vorgegebene Perks und Eigenschaften – quasi ein von Bungie handverlesener God-Roll.

Damit tritt Plünderer-Salve das Erbe von solch prominenten Waffen wie der Einsiedlerspinne oder der Gipfel an. MeinMMO sagt euch, ob die neue Auftragswaffe aus der Saison der Auserwählten mit den einstigen Spitzenwaffen mithalten kann und wie ihr das Teil schnell ins Inventar bekommt.

Die Quest „Viel zu tun“ lässt euch freie Hand

So gibt’s Plünder-Salve: Geht zuerst zu Waffenmeister Banshee-44 im Turm. Von dem Roboter erhaltet ihr die Quest „Viel zu tun“. Das Besondere an dieser Aufgabenreihe ist, dass ihr sie in allen drei Kernaktivitäten abschließen könnt.

Ihr erhaltet Quest-Fortschritt

In Strikes (PvE)

Im Gambit (PvEvP)

Im Schmelztiegel (PvP)

Das lief in Season 12 bei der Auftrags-Sniper Verehrt noch über 3 separate Quests. Jetzt müsst ihr euch also nicht auf eine Aktivität festlegen, sondern könnt nach Lust und Laune wechseln. Gerade für den Seasonstart ist das hervorragend, da man durch Spielen verschiedenen Aktivitäten auch schnell sein Powerlevel hochschraubt.

Das will die Quest: Um Plünder-Salve zu erhalten, müsst ihr zwei Ziele erreichen. Ihr könnt die beiden Aufgaben parallel angehen oder nacheinander.

7.500 Punkte sammeln: Es gibt Punkte für jeden Kill in Strikes, Schmelztiegel- und Gambit-Matches. Nutzt ihr einen Granatwerfer oder Granaten-Fähigkeiten, gibt es deutlich mehr Punkte pro Kill.

Matches abschließen: Ihr erhaltet pro abgeschlossene Kernaktivität etwa 3 %. Spielt ihr Schwerere Dämmerungs-Strikes oder gewinnt in Schmelztiegel- sowie Gambit-Matches, erhaltet ihr etwa 5 %.

Schnell Plünderer-Salve in Season 13 freispielen

So holt ihr schnell 7.500 Punkte: Ihr solltet voll auf ein Granatwerfer-Loadout setzen. Rüstet also als Spezial-Waffe und als Power-Waffe einen Granatwerfer aus. Zu empfehlen sind dabei Perks wie Selbstlade-Halter, Clown-Patrone oder Ambitionierter Assassine. Also alle Perks, die eure Waffe nachladen oder die Magazingröße erhöhen.

Starke Optionen, mit denen ihr schnell ganze Areale aufräumt, sind beispielsweise der exotische Dürresammler oder Ohrenbetäubendes Flüstern – der legendäre Granatwerfer aus Season 12, der auf dem Boden ein Energiefeld zurücklässt.

Im Powerslot könnt ihr beispielsweise Explosive Treibjagd aus dem Seasonpass der Season 12 nutzen oder das Anarchie-Exotic. Wenn ihr es auf die Spitze treiben wollt, rüstet ruhig 3 Granatwerfer aus.

Wichtig ist auch, dass ihr die passenden Mods einpackt. Nur so könnt ihr dauerhaft Granaten raushauen.

Granatwerfer-Munitionsfinder kostet 3 Energie und wird im Helm ausgerüstet

Granatwerfer-Lader kostet 4 Energie und wird in Handschuhe ausgerüstet

Erhöhte Reserve für Granatwerfer kostet 3 Energie und kommt in den Brustpanzer

Granatwerfer-Plünderer kostet 3 Energie und gehört in die Stiefel

Vergesst nicht, dass auch Granatenfähigkeiten-Kills Punkte geben. Investiert also in Disziplin.

Hinterlader-Granatwerfer müsst ihr häufig nachladen – hier Löwengebrüll

Hier gibt’s viele Kills: Um schnell Kills zu farmen, empfiehlt es sich, in Strikes zu randalieren. Hier findet ihr häufig Munition und haufenweise schwache Feinde.

In der Destiny-Woche vom 9.2. bis zum 16.2. (Startwoche der Season 13) solltet ihr euch in die Dämmerung: Feuerprobe wagen. Als Strike ist „Höhle der Teufel“ aktiv – Gerade im Bossraum spawnen Scharen von Gefallenen, die ihr schnell vernichten könnt. Nach etwa 4-5 Runs habt ihr schon die 7.500 Punkte erreicht – wenn ihr fleißig Granaten und Granatenwerfer nutzt.

Diese Aktivitäten gehen am schnellsten: Strikes geben euch viele Punkte, sind aber meist deutlich länger als die anderen beiden Optionen. Wir empfehlen euch Gambit-Matches. Die sind schnell vorbei (5-10 Minuten) und falls gewünscht, könnt ihr hier auch noch ordentlich Kills ergattern.

Alternativ bietet sich aktuell zum Saisonstart der Schmelztiegel an. Da vom 9.2. bis zum 16.2. die Hexenkessel-Playliste aktiv ist. Die Runden hier sind nach 5 Minuten vorbei. Das Beste: ihr müsst kein guter PvP-Spieler sein, denn hier gilt es nur die Super-Fähigkeit zu spammen und schwere Munition spawnt enorm häufig.

So erhalten ihr schicke Ornamente für eure neue Auftragswaffe

Habt ihr die Quest „Viel zu Tun“ gemeistert und Banshee-44 hat euch Plünderer-Salve überreicht, könnt ihr die Waffe aufmotzen – zumindest optisch. Ihr habt jetzt Zugriff auf 3 weitere Quests.

Zavala schickt euch in Strike-Aktivitäten und will Granatenwefer-Kill sehen

Der Vagabund will das ihr Partikel im Gambit sammelt und Granatenwerfer-Kills ausführt

Lord Shaxx verlangt nach Granatwerfer-Kills im PvP und 6 Rang-Aufstiegen (Tapferkeit)

Als Belohnung erhaltet ihr von jedem NPC ein Ornament, mit dem ihr Plünderer-Salve einen neuen Look spendiert:

Wie stark ist Plünderer-Salve?

Das kann der Granatwerfer: Plünderer-Salve richtet Arkus-Schaden an und ist ein Hinterlader-Granatwerfer. Dieser Archetyp braucht Spezial-Munition, hat aber regulär nur eine Granate im Magazin, bevor ihr nachladen müsst.

Direkt die gute Nachricht: ja Plünderer-Salve kommt immer mit „Spitzgranaten“ als Magazin.

Wie sieht die Perkauswahl aus? Bei Auftragswaffen könnt ihr für Perk-Slot 1 und Slot 2 jeweils aus zwei Perks auswählen. Bei anderen legendären Waffen findet ihr hier standardmäßig nur ein Perk, mit dem ihr dann Vorlieb nehmen müsst. So könnt ihr die Waffe je nach Aktivität anpassen.

Plünderer-Salve im Standard-Look

Ambitionierter Assassine (Slot 1): Ladet ihr nach einem Kill nach, habt ihr 2 Schuss, bevor ihr erneut nachladen müsst.

Demolierer (Slot 1): Kills mit dieser Waffe geben euch Granaten-Energie und Kills mit Granaten laden diese Waffe nach.

Vorpalwaffe (Slot 2): Erhöht den Schaden gegen Bosse, Hüter in ihrer Super und Fahrzeuge.

Kettenreaktion (Slot 2): Kills mit dieser Waffe lassen den Gegner in einer Arkus-Explosion hochgehen – töten die Explosion einen Gegner, löst dieser die nächste Explosion aus.

Der Nutzbarkeit der Waffe kommt übrigens zugute, dass mit Season 13 Hinterlader-Granatwerfer gebufft wurden. Die Projektile detonieren jetzt bei einem direkten Treffer und prallen so nicht ab ohne Schaden zu verursachen.

Destiny 2 schraubt zur Season 13 kräftig an der Sandbox – Wichtigste Buffs und Nerfs

Kann die neue Waffe mit der Gipfel mithalten?

Das ist das Einsatzgebiet: Plünderer-Salve eignet sich hervorragend, um große Gruppen von Adds schnell zu dezimieren. Gerade durch Kettenreaktion und Ambitionierter Assassine fegt ihr das Schlachtfeld schnell leer. Ihr könnt die Waffe auch gegen Bosse einsetzen, aber hier kann der Granatwerfer nicht so strahlen.

Um das Maximum aus Kettenreaktion zu holen, solltet ihr die Waffenmod „Libelle-Spezifikation“ ausrüsten. So steigt euer Schaden und der Explosiosnradius.

Wer die Mod noch nicht hat, findet sie bei Banshee-44 im Turm. Achtet auf die tägliche Rotation oder erhaltet sie zufällig bei Rangaufstiegen.

Sobald bekannt wurde, dass man in Season 13 einen Granatwerfer als Auftragswaffe jagt, kamen Vergleiche mit der Gipfel auf. Doch es stellt sich heraus, dass Plünderer-Salve sich eher mit Spitzenwaffen wie Fangfrage (Fusionsgewehr) vergleichen lässt. Ihr habt also eher eine hervorragende Waffe zum Aufräumen, statt einem DPS- oder Burst-Monster.

Fazit: Plünderer Salve ist eine sehr gute und sicher zu erreichende Option für den Spezial-Slot, der euch den wertvollen Exotic-Slot für eine Powerwaffe wie die Klage oder die kürzlich verstärkten Raketenwerfer offen lässt.

Habt ihr euch den Granatwerfer schon erspielt oder stehen andere Missionen zum Start der Season 13 auf eurer Agenda? Sagt uns eure Meinung zu Plünderer-Salve und den Auftragswaffen doch in den Kommentaren.

Wollt ihr lieber neue Exotics jagen, findet ihr hier unsere Auflistung mit neuen Waffen und Rüstungen: Destiny 2: Alle neuen Exotics aus Season 13, die bisher bekannt sind