In Destiny 2 richtet das Exotic Schläfer-Simulant (eng. Sleeper Simulant) viel weniger Schaden an als, es sollte. Bungie sagt jetzt, ob ein Bug schuld ist oder ob das Exotic doch nicht den versprochenen Buff von Season 14 erhielt.

Darauf freuten sich die Spieler: Das exotische Linear-Fusionsgewehr Schläfer-Simulant ist ein seit Destiny 1 bekanntes Powerhouse. Nach etwas Aufladezeit feuert die futuristische Waffe einen vernichtenden Laserstrahl ab, der Ziele durchschlägt und für Mehrfachtreffer abprallen kann.

Bungie hat das Exotic vor Jahren mehrfach generft und Schläfer-Simulant auf die Ersatzbank verbannt.

In der jüngst gestarteten Season 14 bekamen Linear-Fusionsgewehre einen gehörigen Schadens-Buff (+15 %) und erhöhte Munitionsreserven (+20 %) spendiert.

Daher war für viele klar, Rasputins gut aussehende Lieblingswaffe kämpft sich zurück in die PvE-Meta.

Obendrauf ist seit einer Zeit der Meisterwerk-Katalsysator für alle leicht in Dämmerungs-Strikes zu finden, der dem Exo eine schnellere Ladezeit und noch größere Munitions-Reserven beschwert.

Wir von MeinMMO haben Schläfer-Simulant in Kombination mit dem Katalysator im Voraus zu einer der 3 Must-have Waffen für die neuen Season 14 gekürt.

Was ist das Problem? Der durch den Buff versprochene hohe Schaden fehlt auf Schläfer-Simulant. Mit großen Erwartungen führten die Spieler Schläfer-Simulant in den neuen Content der Saison des Spleißers und waren schnell enttäuscht.

Ist Schläfer-Simulant verbuggt oder schlecht?

Darauf hin jonglierten die Hüter mit Zahlen aus der neuen und alten Season und führten Damage-Tests durch. Das Ergebnis: Statt eines Buffs von 15 % sieht es eher aus, als sei Schläfer Simulant beim Buffen vergessen worden oder hat maximal einen kleinen Bonus von 3 % erhalten (via reddit).

Gerade die Hüter, die extra für die Season 14 den Meisterwerk-Katalysator gelevelt hatten, beklagen ihren Kummer.

Das sagt Bungie dazu: Der Community Manager Cozmo schaltete sich in die Unterhaltung auf reddit ein und bestätigte, dass das Exotic den geplanten Buff nicht korrekt erhalten hat:

Sieht aus als hätte es [Schläfer-Simulant] nur einen kleinen Buff erhalten, aber es war ungewollt weniger als andere LFR’s. Das Team plant, die Waffe in einem zukünftigen Update noch einmal zu überarbeiten. Cozmo via reddit

Dmg04, ein anderer Community Manager von Bungie, verkündete das gleiche dann noch bei Twitter (via Twitter).

Season 14 läuft mit Startschwierigkeiten an

So lief der Start: Der Launch der Season 14 am 11. Mai wurde von mehr Problemen als fehlendem Schaden an einem Exotic überschattet:

Den ganzen Abend lang flogen die Spieler aus Destiny 2. Erst eine Notfallwartung und massenhaft Honeydew-Memes später (das war der Fehler-Code), konnten die meisten Hüter sich dann in den neuen Aktivitäten versuchen.

In der Nacht auf den 14. Mai wurde dann der Hotfix 3.2.0.0 aufgespielt, der die letzten Login-Probleme endgültig beseitigen soll.

Das erst für die kommende Season 15 geplante Crossplay-Feature war sogar schon aus Versehen vorzeitig aktiv.

Im wöchentlichen Blogpost, dem TWaB, hat Bungie zudem eine lange Liste mit bekannten Problemen veröffentlicht (via Bungie.net).

Hofft ihr, dass Bungie die nervigen Probleme bald beseitigt, ihr euch in aller Ruhe in die Vex-Netzwerke hacken könnt und die neuen Cyberpunk-Waffen endlich spazieren führen dürft? Habt ihr Schläfer-Simulant auch schon benutzt und euch gewundert, wo denn der versprochene Bumms geliebten ist? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Welche neuen exotischen Waffen und Rüstungen euch in der Saison des Spleißers erwarten, lest ihr hier auf MeinMMO: Destiny 2: Alle neuen Exotics der Season 14, die wir bisher kennen