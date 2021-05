Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr davon? Werdet ihr versuchen, Crossplay zu testen? Oder wartet ihr lieber, bis das Feature offiziell veröffentlicht wird? Schreibt uns in die Kommentare.

Wie soll die fertige Crossplay-Funktion aussehen? Offiziell will Destiny 2 ab Herbst 2021 sogenanntes Full Crossplay bieten. Ihr zieht dann mit all euren Freunden und Zock-Kumpanen gemeinsam los – egal, wer auf welcher Plattform spielt.

Zudem arbeitet man an einem Fix, der Ende der Woche folgen soll. Bis dahin können Spieler die versehentliche Crossplay-Funktion in Destiny 2 ausgiebig testen. Ihr solltet euch also ranhalten.

Bisher gab es Crossplay nur zwischen den jeweiligen korrelierenden Plattformen, also beispielsweise Xbox One und Xbox Series, sowie zwischen PS4 und PS5.

Was ist da los? Mit dem Start von Season 14 wurde offenbar versehentlich das heiß erwartete Crossplay-Feature in Destiny 2 aktiviert. Das haben einige Spieler zuletzt herausgefunden, sie konnten bereits mit Freunden auf anderen Plattformen zusammenspielen.

