Destiny 2: Update 3.2.0 kommt heute – Alle Zeiten und Infos

Heute, am 11. Mai erhält Destiny 2 das neue Update 3.2.0 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X /S sowie auf dem PC und Google Stadia. Bevor ihr euch in die Season 14 stürzen dürft, bringt der Patch Wartungsarbeiten und einen Server-Down. Wir begleiten euch durch das Update und liefern euch alle wichtigen Zeiten und Änderungen.

Das steht heute an: Im MMO-Shooter Destiny 2 wartet der Patch 3.2.0 darauf, geladen zu werden. Das Update fixt nervige Bugs, bringt aber auch große Änderungen mit sich und startet eine neue Season. Erst nach dem Download könnt ihr die frischen Inhalte der Saison des Spleißers in Angriff nehmen.

Da Bungie letzten Freitag schon lange Wartungsarbeiten zu einer echt unpassenden Zeit durchführte, ist die Destiny-Zwansgpause heute relativ kurz. Dennoch fahren die Server komplett runter.

MeinMMO aktualisiert diesem Artikel am 11. Mai mehrfach, um euch mit allen nötigen Infos zu versorgen und hat schon jetzt die wichtigsten Zeiten heute.

Wartung am 11.05. – Alles zum Ablauf und Server-Down

Die wichtigen Zeiten heute:

18:00 Uhr deutscher Zeit starten Wartungsarbeiten im Hintergrund

Gegen 18:45 Uhr gehen die Destiny-Server offline, spätestens jetzt werdet ihr aus laufenden Aktivitäten gekickt

Ab 19:00 Uhr steht Update 3.2.0 weltweit zum Download bereit

Sobald ihr den Patch geladen (und kopiert) habt, sollt ihr euch wieder in Destiny 2 einloggen können

20:00 Uhr sollen alle Wartungsarbeiten komplett beendet sein

Heute Abend hackt ihr euch mit Gewalt ins Vex-Netzwerk

Wie immer gilt: Durch die Wartungsarbeiten kann es am ganzen Abend zu Login-Problemen kommen udn gegenebenenfalls komtm es beim Einloggen zu Warteschlagen. Nutzt ihr Drittanbieter-Anwendungen oder auch die offizielle Gefährten-App, stehen diese nur sehr eingeschränkt zur Verfügung.

Das ändert sich in der Saison des Spleißers

Das ist die neue Season: Direkt, wenn ihr euch nach dem Patch 3.2.0 einloggt, startet die Season 14, die Saison des Spleißers. Ihr werdet höchstwahrscheinlich von einer Cutscene und einer saisonalen Story-Quest begrüßt. Doch der Anfang einer Season bringt auch immer umfassende Änderungen an der Sandbox und der Balance.

Diese Änderungen sind schon bekannt:

Zu den großen Änderungen gesellen sich noch zahlreiche kleinere Anpassungen und Fixes. Hier die wichtigsten Patch Notes, die wir schon kennen:

Stasis-Jäger (Wiedergänger): Der Radius der Super wird von 12 Meter auf 8,5 Meter reduziert.

Arkus-Warlock (Chaosspannung): Die Chaosspannung-Super trifft euch nicht mehr hinter Objekten oder Wänden.

Der “Dämmer-Wächter”-Aspekt erhält 2 Fragment-Slots. Das bedeutet wohl, dass der Aspekt generell repariert wird, denn aktuell ist die Warlock-Fähigkeit deaktiviert: Neuer Glitch ist in Destiny 2 so stark, dass einer Klasse ein Skill weggenommen wird.

Stasis-Fähigkeiten verfügen jetzt über Unterstützung bei Farbenblindheit.

Der Nav-Modus, wenn ihr euren Geist ruft, wird überarbeitet: Ihr könnt überall zwischen Quests, Beutezügen und verfolgten Triumphen umschalten.

Die H.E.L.M.-Zentrale könnt ihr jetzt direkt vom Orbit aus anwählen.

Umbral-Engramme werden automatisch entschlüsselt, wenn ihr die fokussiert.

Ruhm, Tapferkeit und Ruchlosigkeit (PvP und Gambit) werden übersichtlicher und einheitlicher gestaltet – Das geschieht, da in Season 15 große Änderungen für das Rang-System geplant sind.

Spurgewehre erhalten eigene Mods (waren vorher teilweise bei den Automatikgewehren inkludiert).

Season 14 will mehr Balance zwischen Stasis und den Licht-Klassen schaffen

Sollten sich bislang unbekannte und wichtige Änderungen mit Update 3.2.0 in Destiny 2 schleichen, halten wir euch auf dem Laufenden.

Patch Notes für Update 3.2.0 von Destiny 2

Bungie veröffentlicht zu jedem Update auch die Patch Notes. Hier listet der Destiny-Entwickler offizielle alle Fixes und Änderungen auf, die Update 3.2.0 bringt. Erst hier zeigt sich dann, was sich alles zum Start der Season 14 alles tut.

Wo bleiben die Patch Notes? Derzeit liegen uns die Patch Notes noch nicht vor. Erwartungsgemäß erscheinen die Patch Notes etwa zeitgleich mit dem Update selbst oder kurze Zeit später. Wir ergänzen euch an dieser Stelle dann den offiziellen Change Log.

Steht ihr schon in den Startlöchern und wartet auf das neue Update, um dann endlich die neue Season spielen zu können? Oder haltet ihr euch an die Weisheit “never play on Patchday” und hetzt euch nicht ab? Nutzt ruhig die Kommentare, um euch in der Wartezeit auszutauschen.