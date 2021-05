Destiny 2 bringt heute einen Server-Down – Genau dann, wenn alle spielen wollen

Bei Destiny 2 finden heute, am 07. Mai Wartungsarbeiten auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie auf dem PC und Google Stadia statt. Euch erwartet ein mehrstündiger Server-Down genau zur Prime-Time am Freitag. MeinMMO hat alle Zeiten und sagt, was das alles mit der neuen Season 14 zu tun hat.

Was passiert heute in Destiny 2? Am Freitag, dem 7. Mai müssen alle Hüter eine längere Zwangspause einlegen, wie Bungie bekannt gab (via Twitter). Das trifft uns in Europa genau zur Feierabend-Primetime.

Hattet ihr heute Abend einen Besuch bei Xur, ein paar Runden Trials oder die Medaillen-Jagd im aktuellen Hüter-Spiele-Event geplant, müssen wir euch enttäuschen: Die Server von Destiny 2 werden über mehrere Stunden nicht verfügbar sein.

Das geschieht wegen der bald startenden Saison des Spleißers, die Bungie erst kürzlich umfangreich vorstellte. Während der Wartungsarbeiten wird das Update 3.2.0 vorbereitet, das dann die Season 14 einläutet.

Wartung am 07.05. – Alles zum Ablauf und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Ab 18:00 Uhr deutscher Zeit beginnen Wartungsarbeiten im Hintergrund

Gegen 18:45 Uhr gehen Destiny-Server offline, spätestens jetzt fliegt ihr aus dem Spiel

Ab 23:00 Uhr gehen die Server wieder online und ihr könnt euch wieder einloggen

Beachtet: Aufgrund der Wartungsarbeiten kann es am ganzen Abend zu Login-Problemen kommen, auch wenn die Server wieder online sind. Drittanbieter-Anwendungen oder auch die offizielle Gefährten-App könnt ihr übrigens auch nicht – oder nur sehr eingeschränkt – nutzen.

Was ist mit Xur und den Trials? Das Zeitfenster der heutigen Wartungsarbeiten fällt genau auf den Besuch von Xur am 7. Mai und den Start der dieswöchigen Trials of Osiris. Ihr werdet daher heute von beiden nicht den gewohnten Artikel auf MeinMMO vorfinden. Wir halten euch aber auch am Wochenende auf dem Laufenden, sollte sich dort etwas Wichtiges tun.

Xur kommt diese Woche erst mit reichlich Verspätung zu Destiny 2

Was ändert sich mit Update 3.2.0 bei Destiny 2?

Heute spürt ihr von den Änderungen des neusten Patches erst einmal nichts (außer die nervige Downtime natürlich). Doch die ganzen Änderungen treten erst ab dem 11. Mai in Kraft, wenn dann die Season 14 offiziell startet.

Preview für die Patch Notes: Die Änderungen, die dann zum Start der neuen Season live gehen, sind ziemlich umfangreich. Zu den länger bekannten Inhalten wie Waffen-Buffs und Nerfs gesellen sich auch massig Updates und technische Überarbeitungen.

Wir geben euch hier einen Vorgeschmack auf die wichtigsten Features von Update 3.2.0:

Stasis-Jäger (Wiedergänger): Der Radius der Super wird von 12 Meter auf 8,5 Meter reduziert.

Arkus-Warlock (Chaosspannung): Die Chaosspannung-Super trifft euch nicht mehr hinter Objekten oder Wänden.

Der “Dämmer-Wächter”-Aspekt erhält 2 Fragment-Slots. Das bedeutet wohl, dass der Aspekt generell repariert wird, denn aktuell ist die Warlock-Fähigkeit deaktiviert: Neuer Glitch ist in Destiny 2 so stark, dass einer Klasse ein Skill weggenommen wird.

Stasis-Fähigkeiten verfügen jetzt über Unterstützung bei Farbenblindheit.

Der Nav-Modus, wenn ihr euren Geist ruft, wird überarbeitet: Ihr könnt überall zwischen Quests, Beutezügen und verfolgten Triumphen umschalten.

Die H.E.L.M.-Zentrale könnt ihr jetzt direkt vom Orbit aus anwählen.

Umbral-Engramme werden automatisch entschlüsselt, wenn ihr die fokussiert.

Ruhm, Tapferkeit und Ruchlosigkeit (PvP und Gambit) werden übersichtlicher und einheitlicher gestaltet – Das geschieht, da in Season 15 große Änderungen für das Rang-System geplant sind.

Spurgewehre erhalten eigene Mods (waren vorher teilweise bei den Automatikgewehren inkludiert).

Das waren die wichtigsten Änderungen, von denen wir bisher nichts wussten. Eine umfassende Liste der Preview von Update 3.2.0 könnt ihr euch hier auf Bungie.net ansehen.

Die offiziellen Patch Notes erscheinen dann auch erst am 11. Mai, wenn das Update selbst live geht. An diesem Tag wird MeinMMO euch dann durch den Start der Saison des Spleißers führen. Welcher neue Inhalt euch in Season 14 erwartet und was wir sonst zum nächsten Kapitel im MMO-Shooter wissen, lest ihr hier auf MeinMMO.

Hattet ihr schon einen entspannten Destiny-Abend eingeplant und die Wartungsarbeiten verhageln euch den Feierabend? Seid ihr es Leid, dass solche Server-Downs immer die Europäer zu ungünstigen Zeiten treffen? Oder findet ihr es gut, dass die Wartung schon heute ist und ihr so hoffentlich entspannter in Season 14 nächsten Dienstag starten könnt?