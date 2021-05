Season 14 in Destiny 2: Alle Infos und Leaks, die bisher bekannt sind

In Destiny 2 startet in einer Woche die neue Season 14. Wir wissen schon, dass sich ein alter Raid öffnet, gutes Aussehen wichtig wird und wie Bungie euer Hüter-Leben einfacher machen will. Aber was sagt die Gerüchteküche zum nächsten Kapitel des MMO-Shooters?

Wann startet die neue Season? In Destiny 2 startet das nächste Kapitel, die Season 14, schon am 11. Mai. Die frische Season löst dann um 19 Uhr am Dienstagabend die aktuell laufende Saison der Auserwählten nahtlos ab.

Um den Namen und das Setting der Season 14 macht Bungie zwar noch ein großes Geheimnis. Dafür kennen wir aber eine ganze Menge der kommenden Änderungen, die euch zum Einloggen bringen sollen. Wir werfen bei MeinMMO einen Blick darauf, was euch dann bis von Mai bis Juli 2021 in Destiny 2 beschäftigen soll.

Am Ende des Artikels schauen wir auch in die Glaskugel, denn Leaker wollen den Namen der Season und einen zurückkehrenden Feind schon kennen – ihr erhaltet kurz vorher dann eine Spoiler-Warnung. Doch erst zu den offiziellen Infos.

Was ist eine Season in Destiny 2? Destiny 2 bringt den Spieler auf zwei Arten neuen Content: Mit Seasons, die etwa 3 Monate dauern und thematischen Loot und eine Storyline bieten. Meist gibt es einmal im Jahr zudem einen großen DLC – hier laufen dann alle Story-Fäden der 4 Seasons zusammen und eine neue Location kommt hinzu.

Pro Season gibt es einen Season Pass und mehrere Events sowie eine neue Aktivität und geheime Missionen. Mit dabei sind auch frische legendäre Waffen, Rüstungen und Exotics. Mittelgroße Änderungen an Systemen und der Sandbox erscheinen immer zum Start einer neuen Season.

Viele Inhalte der Season stehen auch Free2Play-Hütern zur Verfügung. Der vollständige Kauf einer Season kostet 1.000 Silber, was etwa 10 € entspricht.

Das hat Bungie uns zur neuen Saison verraten

Der Waffenruhestand stirbt: Destiny 2 schafft seinen größten Kritikpunkt ab, den Waffenruhestand. Geplant war ursprünglich, dass ihr Waffen und Rüstungen nur 1 Jahr lang aktiv nutzen konntet, bevor das Item nicht mehr im aktuellen Content relevant war.

Der Waffenruhestand sorgte für massiven Ärger bei den Spielern – überraschend ruderte Bungie dann doch zurück. Alle Items, die nicht in Season 13 an ihrer Infundier-Grenze waren, könnt ihr also künftig immer weiter infundieren.

Für euch heißt das: Alle Items ab Season 10 (März 2020) bleiben für immer relevant. Die Trials-Waffen, die Kriegsgeist-Knarren und auch Favoriten wie die Fallende Guillotine oder Felwinters Lüge begleiten euch weiterhin erhalten.

Lieblinge wie die monströse Fallende Guillotine sind nicht mehr vom Waffenruhestand bedroht

So ändert sich das Powerlevel: In Season 14 steigt das maximale Level nur um +10. Bei 1.320 ist dann also ohne Artefakt Schluss.

So entfällt der nervige Grind zum Start einer Season und ihr müsst nur die Spitzenreiter-Prämien holen, um ganz oben mitzumischen. Das soll euch den Start in die neue Season erleichtern.

Erst mit jeder großen Erweiterung steigt das Powerlevel deutlich an – jede Season kommen nur +10 Level dazu.

Back to Venus, Baby – Die Gläserne Kammer öffnet sich erneut

Das ist der “neue” Raid: Eines der Highlights von Season 14, das wir schon kennen, ist die Rückkehr zur “Gläsernen Kammer” (Vault of Glass). Das ist der allererste Raid aus der Destiny-Geschichte, der ursprünglich 2014 seine Pforten öffnete.

Ab dem 22. Mai könnt ihr euch dann selbst ein Bild davon machen, warum die Veteranen seit Jahren von ihren Abenteuern auf der Venus schwärmen.

Atheon ruft bei vielen ein nostalgisches Lächeln hervor

Zum Start gibt es übrigens auch ein Rennen um den “zweiten” World First in der Gläsernen Kammer. Wie das ablaufen soll und was wir sonst zur Rückkehr des Raids wissen, lest hier: Wir wissen jetzt, wann ihr das Raid-Highlight aus Destiny 1 spielen dürft.

Gut aussehen ist in Season 14 Pflicht

Transmog: In Season 14 bringt Bungie dann endlich richtiges Transmog zu Destiny. Das fordern die Hüter seit 2014, weil sie das Fashion-Feature aus anderen MMOs kennen und lieben. Endlich könnt ihr dann stark sein und dabei gut genug für den Laufsteg aussehen.

Gut Aussehen ist ein Fokusthema in Season 14

Das wissen wir zu neuen Waffen in Destiny 2

Wie immer könnt ihr neue legendäre und auch exotische Waffen jagen. Mit ziemlicher Sicherheit wartet das erste Waffen-Exotic schon auf Stufe 1 des Season Passes – so wie zu jeder Season. Doch wie viele exotische Items kommen, was diese können oder wie sie aussehen, ist derzeit ein Geheimnis.

Über die neuen legendären Waffen wissen wir aber schon deutlich mehr:

Der legendäre Schicksalsbringer kommt mit der Gläsernen Kammer zurück

Nerfs und Buffs von Season 14

Die wichtigsten Buffs:

Destiny 2 verrät, welche Waffen und Exotics in Season 14 stärker werden

Linear-Fusionsgewehre erhalten einen richtig saftigen Buff auf Schaden und Reservemunition. Behaltet also die Schläger-Simulant im Auge

Das Letzte Wort wird sich auch deutlich besser aus der Hüfte abfeuern lassen

zahlreiche Perks erhalten eine Verbesserung

Die schwächsten Perks auf den seltenen Meister-Waffen aus den Trials und der Feuerprobe erhalten eine Überarbeitung.

Die härtesten Nerfs:

Das Exo-Schwert Die Klage büßt einiges an Schaden ein

Das legendäre Schwert Fallende Guillotine verbraucht mehr Munition

Mehr zu den Nerfs hier: Destiny 2 nerft eure besten Waffen auf der „niemals endenden Suche nach Balance“

Schwerter sind im PvE beliebt, aber für Bungie zu stark

Das tut sich im Schmelztiegel: In puncto PvP-Balance ist zu erwähnen, dass 120er Handfeuerwaffen in ihrer enormen Reichweite beschnitten werden. Die dominanten Schrotflinten Felwinters Lüge und Astralhorizont erhalten auch einige Änderungen, was ihre Perks betrifft.

Über den Verlauf der Season 14 (und später Season 15) sollen sich Licht- und Dunkelheits-Subklassen deutlicher annähern. Das bedeutet nicht nur Nerfs, sondern auch Buffs für selten genutzte, alte Klassen.

Was ist mit der Zukunft? Zur Story von Season 14 ist kaum etwas Offizielles bekannt. Wir wissen aber, dass wir Anfang 2022 gegen die Schwester von Oryx, Savathûn, in die Schlacht ziehen.

Bungie kündigte nur an, dass wir von der Warlock-Chefin Ikora dann bald mehr sehen sollen. Doch findige Hüter wollen schon viel mehr über die Story und das Setting von Season 14 herausgefunden haben.

Noch 2021 soll komplettes Crossplay zwischen allen Plattformen und Systemen zu Destiny 2 kommen. In Season 14 laufen erste Tests mit dem gewünschten Feature an. Mehr zur Zukunft des MMO-Shooters und 2021 findet ihr hier:

Destiny 2 spricht über die Zukunft: 9 wichtige Änderungen für 2021

Ab hier gilt: potenzielle Spoilerwarnung – weiterlesen auf eigene Gefahr!

Leaks sprechen von einem alten Feind

Das soll der geheime Name sein: “Season of the Splicer” soll der geheime Name der Season 14 sein. Das wollen Dataminer auf Bungies Homepage in einigen Zeilen Code gefunden haben (via Twitter).

Splicer sind die Gefallenen, die in Destiny 1 mit SIVA herumexperimentierten und sich selbst damit modifizierten. Gegen die Splicer haben wir 2016 in der Erweiterung Rise of Iron gekämpft.

Dass SIVA und die Splicer zurückkehren, war vor ziemlich genau einem Jahr schon mal ein heißes Gerücht. Da die Hinweise diesmal aus dem Code von Bungies eigener Webseite stammen, verleiht dem Leak etwas an Glaubwürdigkeit.

Die Splicer-Gefallenen aus Rise of Iron

Zudem wurden Dialogzeilen gefunden, die von Gefallenen in der Gläsernen Kammer, der Vorhut und Mithrax (unserem Verbündeten Gefallenen) berichten. Bungie hat inzwischen die Datei-Namen geändert. Dort findet sich nun “Seasonxxx” als Platzhalter.

Ob die Splicer und vor allem SIVA wirklich schon nächste Woche zurückkehren oder ob wir hier einen Einblick in eine weiter entfernte Zukunft hatten, ist unklar. Es ist auch gut möglich, dass der gefundene Name gar nichts bedeuten muss.

Was sagt ihr zu den bekannten Inhalten von Season 14 – worauf freut ihr euch schon? Könnt ihr verstehen, warum Bungie immer bis kurz vor Schluss so ein Geheimnis um den Namen einer Season macht? Sagt es uns doch in den Kommentaren.