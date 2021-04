Destiny 2 flüstert „ganz heimlich“, dass bald eine starke Waffe zurückkommt

Bungie verrät für Destiny 2 zwinkernd die Rückkehr einer starken Waffen-Eigenschaft. Die Hüter freuen sich entweder auf eine Spitzenwaffe 2.0, die Spur führt aber bis zur Vex Mythoclast aus dem allerersten Raid von 2014. MeinMMO guckt für euch, was Bungie da sagen will und was die Spieler verstehen.

Warum so “geheimnisvoll”? Bungie sprach kürzlich über heftige Nerfs, die den stärksten Waffen von Destiny 2 in Season 14 bevorstehen. In die Vorschau der Patch Notes für Mai 2021 schummelte sich aber auch der veränderter Perk “Speicher-Salve”. Die Eigenschaft ist einzigartig auf dem alten Fusionswehr Fangfrage, das stark und beliebt war.

Bungie schrieb dazu dann sehr geheimniskrämerisch: “Zwinker, zwinker, schubs, wir sagen nicht mehr … ihr wisst schon” (Bungie via TWaB).

Es hieß auch: “Für zukünftige Inhalte müssen wir uns das Powerlevel eines Schaden-Perks anschauen, für das man nur ein volles Magazin braucht”.

“Speicher-Salve” bewirkt, dass die Waffe bei voller Batterie (das Magazin von Fusionsgewehren), zusätzlichen Schaden verursacht und besiegte Feinde großflächig explodieren. Diese Boni bleiben auch in Season 14, obendrauf erhöht sich die Magazin-Größe aber.

Auf den ersten Blick ganz logisch, dass hier die Spitzenwaffe Fangfrage wieder flott gemacht werden soll. Doch davon spricht Bungie nicht, da sind sich die Hüter einig. Entweder wurde hier die neue Auftragswaffe der Season 14, das nächste Raid-Exotic oder ein dicker Buff für alle Fusionsgewehre verraten. MeinMMO erläutert alle 3 Optionen und geht auch auf den mysteriösen “zukünftigen Inhalt” ein.

Destiny und Fusionsgewehre: Fusionsgewehre sind eine futuristische Waffengattung, die erst kurz aufladen und dann eine Reihe von Energie-Strahlen verschießen. Charakteristisch ist das Geräusch beim Laden, dass als “Whoop” bezeichnet wird.

In der Destiny-Geschichte bewegte sich die Gattung stets zwischen komplett überpowert oder absolut nutzlos. Momentan sind Fusionsgewehre im PvE eher weniger zu gebrauchen. Im PvP werden die entweder abgöttisch verehrt oder abgrundtief gehasst und sind der Erzfeind der Schrotflinten-Spieler.



Fangfrage 2.0 – die neue Auftragswaffe für Season 14?

Schauen wir uns zunächst die offensichtlichste Option an: die Rückkehr eines Fusionsgewehrs, dass wie Fangfrage funktioniert. Immerhin war der Perk “Speicher-Salve” über den Bungie da so seltsam zwinkert, die Signatur-Eigenschaft von Fangfrage.

Der einst einzigartige Perk könnte also einfach für die noch namenlose Auftrags-Waffe von Season 14 kommen. Jede Season erhält Destiny 2 solch eine starke Auftrags-Waffe, die man gezielt über Quest in PvP, Gambit oder in Strikes erspielen kann. In der Season 13 war das der Granatwerfer Plünderer-Salve.

Über eine Fangfrage 2.0 wären sicher viele Hüter froh, an starken Fusionsgewehren mangelt es derzeit. Es wäre schon etwas seltsam von Bungie, eine Auftragswaffe so geheimnistuerisch anzukündigen.

Fangfrage sieht unscheinbar aus

Deswegen lieben Hüter Fangfrage: In unserem Ranking aller Spitzenwaffen aus 2019 auf MeinMMO belegte Fangfrage Platz 2, noch vor Meta-Waffen wie der Gipfel oder Lunas Geheul. Einzig die Einsiedlerspinne war noch beliebter.

So war der Spielstil von Fangfrage:

Die Waffe lud die Batterie automatisch auf, wenn sie weggesteckt war.

Durch “Speicher-Salve” ballerte man dann den geladenen Super-Schuss in eine Horde Gegner, die alle in die Luft gingen.

Nachdem alles vernichtenden Knall halfterte man das Fusionsgewehr und schoss mit seiner Primärwaffe die angeschlagenen Überlebenden um (wenn es welche gab).

Einige Sekunden später kam der nächste geladene Super-Schuss.

Wer gut das Spiel um “wegstecken und voll geladen ballern” verinnerlichte, hatte eine der besten Add-Clear-Waffen für den Spezialslot dabei. Aber so ein geladenen Schuss machte auch mit den meisten Majors kurzen Prozess, einzig gegen Bosse lohnte sich das nicht so – aber dafür wartete ja die exotische Power-Waffe.

Wo wir von exotischen Waffen sprechen, die nächste Option klingt zunächst seltsam, ergibt aber doch mehr Sinn als gedacht.

Will Destiny 2 sein Op-Exotic aus dem Raid so bändigen?

Das kommt bald: Eines der Highlights von Season 14 ist die Rückkehr des allerersten Destiny-Raids “Die Gläserne Kammer” (Vault of Glas). Der Raid aus 2014 war für zwei Waffen berühmt:

Die legendäre Handfeuerwaffe Schicksalbringer

Das exotische Fusionsgewehr Vex Mythoclast

Die Vex Mythoclast verbreitete vor 7 Jahren Angst und Schrecken

So könnte das aussehen: Die kultigsten Raid-Waffen zurückkommen, das hat Bungie schon bestätigt. Hüter spekulieren daher nun, dass die kürzlich getätigte Aussage, Speicher-Salve für zukünftige Inhalte fit zu machen, sich auf den Raid und das Exotic Vex Mythoclast beziehen (via Forbes). Stopp, nicht wegklicken, erst mal zuhören.

Dass die Vex-Mythoclast nicht in ihrer Jahr-1-Form zurückkommen kann, da sind sich alle einig. Ein Fusionsgewehr ohne Aufladezeit wäre einfach viel zu mächtig. Die Waffe zerriss die Balance bei ihrem Erscheinen buchstäblich in Fetzen – wer die Vex Mythoclast hatte, hatte quasi God-Mod aktiviert.

Ein Weg die Waffe im Zaum zu halten wäre jetzt aber, dem Exotic Speicher-Salve zu geben. So würde nur ein Schuss bei vollem Magazin so stark sein, dann müsste man entweder nachladen oder mit einer weitaus harmloseren Waffe kämpfen. Von dem Hype um den neuen/alten Raid weiß auch Bungie und es wäre schon typisch, sich da so komisch auszudrücken.

Zwei weitere Optionen wären sonst:

Pretorian Foil: Dieses legendäre Fusionsgewehr ist weniger bekannt, aber gehörte zum exklusiven Loot der Gläsernen Kammer. Eventuell spendiert Bungie der Waffe Speicher-Salve und macht sie so attraktiver.

Unendlichkeit: Das war ein exotisches Fusionsgewehr, das eigentlich total kaputt war und das Bungie daher nie zurückbringen wollte. Nun kochen jedoch die Gerüchte um eine Rückkehr doch hoch. Speicher-Salve könnte Unendlich ähnlich wie bei Vex-Mythoclast im Zaum halten … bekommt von uns ein “eher unwahrscheinlich bis ausgeschlossen”-Prüfsiegel.

In welcher Form die Waffen aus der Gläsernen Kammer zurückkommen, wissen erst ab Season 14. Wer etwas in Nostalgie schwelgen möchte, findet hier alle Originale von damals:

Destiny Gläserne Kammer: Raid-Loot – Waffen und Items in der Übersicht

Ein starker Perk für alle Fusionsgewehre

So würden viele Waffen profitieren: Es wäre auch denkbar, dass Speicher-Salve einfach in den generellen Perk-Pool von legendäre Fusionsgewehre wandert. So könnte die ganze Gattung davon profitieren.

Dann wäre ein God-Roll fürs PvE quasi die Jagd nach der Fangfrage 2.0: Ein Perk, der die Waffe automatisch nachlädt in Kombination mit Speicher-Salve. So würde Bungie dem Perk aber eine gute Portion des Besonderen nehmen.

Was denkt ihr, warum “zwinkert” Bungie so? Kennen wir schon die Eigenschaft der neuen Auftrags-Waffe oder spricht doch mehr für die Rückkehr eines Raid-Exotics? Egal welche Option in Season 14 dann kommt, Fusionsgewehre stehen so besser als jetzt da.

Um die Trials-Waffen stark zu machen, hat man da übrigens die Eigenschaften der allerersten Spitzenwaffe heimlich verbaut: Destiny 2 bringt heimlich Spitzenwaffe zurück – Sogar noch besser als früher