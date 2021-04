Wenn ihr in Destiny 2 Waffen mit dem Perk „Dreschen“ zerlegt habt, ärgert ihr euch jetzt. Denn Bungie hat dafür gesorgt, dass ihr damit auch im PvP sehr schnell die Super aufladet – vergisst es aber, in den Patch Notes zu erwähnen. Wir zeigen euch, wie gut das im Schmelztiegel ist und welche Waffen ihr jetzt im Auge haben solltet.

Was hat Bungie vergessen? Die Erweiterung Beyond Light brachte viele neue Perks, also Fähigkeiten für Waffen. Dazu gehört auch Dreschen (Eng. Tresh). Der Perk sorgt dafür, dass ihr bei Kills zusätzliche Super-Energie erhaltet, jedoch gilt das nur im PvE. Nun ja, jetzt nicht mehr.

Dreschen gewährt euch den starken Bonus jetzt auch im PvP. Diese wichtige Änderung findet man aber in keinen Patch Notes. Durch diese Erkenntnis / zusätzliche Funktion gehört der Perk jetzt zu den richtig starken Alternativen für den Schmelztiegel. Die Änderung kam wohl vor gut einer Woche mit Update 3.1.1.2.

Da der Perk vorher komplett nutzlos im Schmelztiegel war, wurden viele Waffen mit Dreschen direkt zerlegt. Das ärgert die Hüter jetzt natürlich, die beispielsweise die letzte Woche damit verbrachten, einen God-Roll der Palindrom aus der Feuerprobe zu jagen.

Auf Twitter bestätigt der Community Manager Dylan “dmg04” Gaffner in der Nacht des 6. April die Änderung an Dreschen und das Bungie es versäumte, das in den Patch Notes aufzuführen:

MeinMMO wirft einen Blick darauf, wie Dreschen jetzt im PvP funktioniert und bei welchen Waffen oder Exotics ihr jetzt aufpassen solltet.

Profi sagt: “Dreschen jetzt richtig begehrt, garantiert”

Wie funktioniert das jetzt im PvP? Wie auch im PvE gibt Dreschen euch im PvP direkt nach einem Kill etwas Super-Energie – zusätzlich zum eigentlichen Kill. Ihr hört auch einen Geräusch, was den Effekt ankündigt.

Wie schnell sich eure Super pro Dreschen-Kill auflädt, hängt von eurem Intellekt-Wert ab:

Bei 0 Intellekt zieht euch Dreschen zusätzliche 4 Sekunden eurer Aufladezeit ab.

Bei 10 Intellekt geht es noch 2 Sekunden schneller.

Je niedriger der Intellekt-Wert, desto spürbarer ist der Effekt von Dreschen.

Das mag auf den ersten Blick nicht so viel wirken, doch die Profis sind sich einig, dass Dreschen jetzt in einer Liga mit den besten Perks spielt. Solche Sachen sagen die PvP-Experten Fallout und CoolGuy, auf deren Tests uns wir hier stützen.

Wer in letzter Zeit einen Fuß in die Trials setzte, ist 100 % ein paar Warlocks begegnet, die eiskalt jede Runde die Super Chaosspannung nutzen. Durch Dreschen wird diese Technik noch fieser.

Darum ist das so stark: Wie stark Dreschen wirklich ist, zeigt sich daran, dass man vor allen anderen Spielern seine mächtigste Fähigkeiten zur Verfügung hat: die Super. Gerade in Modi wie Trials sind die Super Gamechanger und entscheiden im Alleingang eine Runde.

Aber in allen Modi und mit allen Klassen könnt ihr mit eurem Team so “snowballen”, also Super an Super ketten – da ihr ja durch Super-Kills Sphären erzeugt, die wiederum die Super der Kollegen schnell aufladen (viele Super pro Satz, aber ihr versteht schon). Ihr könnt bei allen Klassen aber auch Builds rund um Dreschen bauen. Eine Klasse profitiert aber besonders.

Warlocks, versucht doch diese Exotics

Gerade Warlocks profitieren am meisten von Dreschen im PvP. Durch exotischen Rüstungen, habt ihr eure Super ohne groß etwas zu machen, nochmals schneller:

4 Sekunden schneller pro Kill geht das mit Mantel der Kampfharmonie – Hier müssen Waffen-Element und Element der Subklasse übereinstimmen. Dafür erhaltet ihr bei voller Super aber auch Bonus-Schaden.

6 Sekunden schneller pro Kill geht das mit Nezeareks Sünde. Das funktioniert mit jeder Subklasse, solange ihr eine Leere-Waffe nutzt. Nutzt ihr einen Leere-Fokus, geht es durch Granaten- und Nahkampf-Kills noch schneller.

Spielt ihr die Chaosspannung, wechselt ihr bei 80 % Super-Ladung auf die Geomag Stabilisatoren und habt so schon nach nur 5 Kills eure Super in unter 1:30 Minuten.

Brecht ihr die Chaosspannung früh ab, hebt ihr euch Energie auf, wechselt wieder auf eines der anderen beiden Exos und habt die nächste Super, bevor der Gegner nur eine Super hatte. Bedenkt, dass Bungie die aufgehobene Energie kürzlich etwas reduzierte.

Ihr könnt die Supergewinnung durch Mods oder Stasis-Aspekte noch weiter hochschrauben. Auch Titanen und Jäger können Synergien mit Dreschen zu ihrem Vorteil nutzen. Golden Gun mit Trance kommt einem beispielsweise in den Sinn. Doch Warlocks dürften hier die Gewinner sein.

Fiese Kombo: Erst Nezareks Sünde und dann Geomag Stabilisatoren

Aber auch ohne passende Subklasse oder exotische Unterstützung lässt sich sagen, dass Dreschen jetzt richtig stark im Schmelztiegel ist. Die Hüter müssen sich nun überlegen, ob sie den Perk-Slot für mehr Tödlichkeit (Schadens-Steigerung), mehr Verlässlichkeit (Boni auf Waffeneigenschaften) oder halt schnellere Super hergeben wollen.

Waffen mit Dreschen, die ihr in Destiny 2 ausprobieren solltet

Wenn ihr wollt, könnt ihr alle eure 3 Waffen im Loadout mit Dreschen versehen. Wir listen euch hier einige der stärksten Waffen für den Schmelztiegel auf, die mit dem neuen Super-Perk rollen können. Durchwühlt also euren Tresor, alternativ geben wir den Fundort mit an.

Letzter Dollar (Leere) – 120er Handfeuerwaffe aus Gambit

Das Palindrom (Leere) – 140er Handfeuerwaffe aus der Feuerprobe

Das Palindrom als Meister-Version (Leere) – 140er Handfeuerwaffe aus der Feuerprobe auf Spitzenreiter (Ab dem 20. April 2021 erneut zu erspielen)

Sterne im Schatten (Solar) – 340er Impulsgewehr aus dem Schmelztiegel

Außergewöhnliche Darbietung (Kinetik) – 750er Maschinenpistole aus den Schlachtfeldern und Umbral-Engrammen

Vorahnung (Leere) – 340er Impulsgewehr aus der Grube der Ketzerei

Retrofuturist (Leere) – 80er Schrotflinte aus Word Drops und Rangaufstiegen

Erbe (Kinetik) – 65er Schrotflinte aus dem “Tiefsteinkrypta”-Raid

Erbfolge (Kinetik) – 72er Scharfschützengewehr aus dem “Tiefsteinkrypta”-Raid

Nadelöhr (Leere) – 500er Linear-Fusionsgewehr aus den Schlachtfeldern und Umbral-Engrammen

Die Totenklage (Arkus) – 300er Pistole aus dem Schmelztiegel

Die Antwort von Morgen (Leere) – 15er Raketenwerfer aus den Trials of Osiris

Zum Glück nicht zerlegt – ein Palindrom mit Dreschen als Perk

Besonders stark dürften Letzter Dollar, Das Palindrom (Meister-Version) und Die Antwort von Morgen sein. Alle 3 sind für sich genommen schon richtige Killer-Waffen und verfügen über das Leere-Element, worüber sich Warlocks mit Nezareks Sünde so richtig freuen.

Habt ihr Dreschen schon nach dem geheimen Buff gespielt und könnt bestätigen, wie stark der Perk jetzt im PvP ist? Ärgert ihr euch über die vergessene Patch Note, weil ihr einen God-Roll zerlegt habt? Sagt es uns doch in den Kommentaren.