Bei Destiny 2 hat das einst so populäre Eisenbanner ordentlich an Ganz verloren. Neue Waffen in Season 14 und die Aussicht auf frische Rüstungen sollen den Hütern wieder einen Grund geben, sich im Wettstreit zu messen.

Das überrascht die Hüter: Das Eisenbanner-Event in Destiny 2 erhält neuen Loot. Ja, richtig gelesen. Bungie spendiert dem eingerosteten Modus frische Waffen. Wir zeigen euch die 4 Knarren, die ihr ab Season 14 jagen könnt. Die Season beginnt schon im Mai 2021.

Zudem sprach der Destiny-Entwickler über neue Rüstungen. MeinMMO erklärt auch, warum der einst so beliebte Modus endlich etwas Liebe gut verträgt.

Was ist das Eisenbanner? Seit Jahren findet jeden Monat das PvP-Event Eisenbanner statt. Dann besucht Lord Saladin, einer der uralten eisernen Lords, die Hüter im Turm und veranstaltet eine Woche lang Wettkämpfe. Wer die exklusiven Waffen und Rüstungen will, muss sich im Schmelztiegel mit anderen messen, wobei Powerlevel-Vorteile aktiviert sind – ihr solltet also die stärkste Ausrüstung anlegen.

Diese Waffen bringt Season 14:

Das Eisenbanner-Arsenal aus Season 14

Auf dem gezeigten Bild befinden sich 2 brandneue Waffen und 2 Klassiker, die um neue, zufällige Perks aufgewertet werden.

Das schwere Maschinengewehr und die Schrotflinte sind neu. Wir kennen aktuell weder die Namen, noch Perks oder Archetypen der frischen Spielzeuge.

Das Scharfschützengewehr “Verschlossene Finalität” ist ursprünglich aus 2018 von Destiny 2. Damals gab es auf legendären Waffen nur einen fixen Perk, statt der zwei zufälligen heute. Es handelt sich um ein langsames 72er mit Arkus-Schaden.

Die Handfeuerwaffe “Endlicher Impaktor” kennen die Veteranen auch aus 2018. Der Revolver gehört zu den 140ern, fügt Arkus-Schaden zu und ist erstmalig mit zufälligen Rolls zu holen.

Die letzte richtig neue Waffe kam übrigens Anfang 2020 ins Eisenbanner. Damals konntet ihr euch erstmalig den Bogen “Hirschgeweihsprosse” erspielen.

Rostende Stagnation statt heißer Liebe

Das ist die Kritik: In Destiny 1 galt das monatliche Eisenbanner stets als Highlight. Die Waffen gehörten zum besten, was man nutzen konnte und die Belohnungen wiesen meist ein sehr hohes Level auf, das man sonst nur in wenigen anderen Aktivitäten erreichen konnte. Die Story um der eisernen Lords war so cool, dass sogar ein ganzes DLC sich darum drehte.

Von den einstigen Erinnerungen schwelgen die Hüter noch heute und Bungie reitet die Nostalgiewelle auch und brachte alte Lieblinge (oder Monster) wie Felwinters Lüge zu Destiny 2. Doch seit Längerem hat das Eisenbanner gehörig an Glanz verloren. Seit Jahren gibt es nur Re-Skins von Waffen und Rüstungen, der Modus entwickelt sich auch nicht weiter. Geblieben sind für viele aktuell nur 4 Beutezüge, die ihnen eine weitere Option geben, um hochleveligen Loot zu verdienen.

Ausführlicher auf die Kritik ums Eisenbanner geht unser MeinMMO-Autor Philipp Hansen in diesem Artikel ein:

Destiny 2: Wo ist das Eisenbanner, in das ich mich vor 5 Jahren verliebt habe?

Wie steht’s um neue Rüstungen?

Jede Season hoffen die Hüter auf neue Rüstungs-Sets, die das Eisenbanner doch bitte mitbringen soll. Denn viele Spieler feier den Ritter-Look, mit seinen Wolfsornamenten und martialischen Mittelalter-Anspielungen. Das ist ein schöner Bruch zum Sci-Fi-Setting. Im Titelbild seht ihr stellvertretend hierfür Lord Shaxx.

In Season 14 ist das warten jedoch leider noch nicht vorbei. Wann es so weit ist, ist also unbekannt. Bungie gab aber bei der Vorstellung der neuen Waffen diese Aussicht: “Wir planen auch neue Rüstung fürs Eisenbanner. Diese Sets werden allerdings erst in späteren Saisons erscheinen, doch euer Wunsch nach neuen Klamotten wurde erhört”.

Es bleibt nun abzuwarten, ob nach Season 14 wieder ein Jahr lang kein frischer Loot in den Eisenbanner-Pool kommt oder ob Bungie da abliefern kann. Das Verhältnis aus 2 neuen Knarren und 2 neu aufgelegten Klassikern pro Season würde sicher schon viele Hüter freuen.

Bungie macht sich übrigens langsam im großen Stil daran, das kritisierte PvP zu verbessern. Aus diesem Grund benutzt euch das Eisenbanner als Laborratten für einen neuen Algorithmus.