Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Begründet eure Meinung auch gerne in den Kommentaren. So können wir und die anderen Hüter eure Position besser verstehen. Viel Spaß und danke fürs Mitmachen!

So stimmt ihr ab: Jeder von euch hat im Voting nur eine Stimme. Wählt also weise eine Antwortoption aus der folgenden Box.

So kann man das auch sehen: Nach der ersten Aufregung um die Umsetzung von Transmog, melden sich auch Hüter, die das alles nicht so kritisch sehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Kritik führte dazu, das Transmog schnell zum “Waffenruhestand 2.0” wurde, wenn man so möchte. Andere Magazine titelten dazu: “Destiny 2 debütiert mit dem schlechtesten aller möglichen Transmog-Systeme” (via Forbes.com ) oder so etwas: “Fans von Destiny 2 hassen Bungies neues Rüstung-Transmog-System schon jetzt”( via Polygon.com ).

Wir wollen von unseren MeinMMO-Lesern wissen, ist die Kritik berechtigt und Transmog ist schon vor dem Start völlig ruiniert oder regen sich da nur ein paar laute Teile der Community übertrieben auf? Wir schauen uns an, was beide Seiten zu sagen haben und brauchen dann eure Stimme.

Das ist die Kontroverse: Destiny 2 bekommt am 11. Mai ein Feature, das sich viele seit bald 7 Jahren wünschen: richtiges Transmog . Mit der Season 14 ist es so weit, ihr könnt dann aussehen, wie ihr wollt und auch noch stark dabei sein.

In Destiny 2 ist eine richtige Kontroverse über das neue Feature von Season 14 ausgebrochen. Sagt uns, ob Transmog wirklich so schlimm und quasi jetzt schon ruiniert ist oder ab die Aufregung dann doch übertrieben ist.

Insert

You are going to send email to