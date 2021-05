Destiny 2 löscht all eure Shader und warnt, dass ihr noch eine Woche Zeit habt, um daraus Profit zu schlagen. Lest, was Season 14 alles neu macht.

Das ist die Warnung: In Destiny 2 verschwinden am 11. Mai all eure Shader. Egal ob ihr sie im Tresor, Inventar oder der Poststelle lagert. Denn an diesem Tag startet um 19:00 Uhr die neue Season 14 und krempelt das kosmetische Feature “Shader” um.

MeinMMO sagt euch, warum ihr euch beeilen sollt und wie ihr das lästige Zerlegen etwas abkürzt. Erfahrt hier auch, was Bungie in Season 14 Neues mit dem Shader-System plant.

Darum schnell zerstören: Über die Jahre haben sich bei den Hütern tausende Shader angesammelt, mit denen man seiner Ausrüstung neue Farben und Muster verleihen kann. Jeder einzelne dieser Shader gibt euch beim Zerlegen Glimmer und Legendäre Bruchstücke. Diese sind quasi das Geld von Destiny 2 und ihr sitzt mit euren Shadern auf einem richtigen Vermögen.

All die Ressourcen gehen euch durch die Lappen, wenn ihr die Shader nicht manuell zerlegt. Das kann ganz schön dauern, es gibt aber einen Trick, wie man etwas Zeit spart.

Am 11. Mai startet die Season 14 und bringt Änderungen

Die Warnung, die Shader zu zerlegen kam nun mehrfach von Bungie. Im wöchentlichen Blogpost und auch im Spiel selbst taucht sie auf – beherzigt den Rat also.

Shader in Destiny 2 schnell zerlegen

So spart ihr Zeit: Ihr könnt Shader einzeln im Menü zerlegen. Besucht ihr den Kryptarchen Meister Rahool im Turm, geht’s aber deutlich schneller.

Klickt in Meister Rahools Bildschirm einmal nach rechts – hier findet ihr den Punkt “Shader-Recyling”.

Wählt jetzt einen Shader-Stapel aus und zerlegt direkt 5 Shader auf einmal.

Keine Sorge, ihr erhaltet all eure Ressourcen auch so.

Rahool zeigt euch aber nur die Shader an, die in eurem Inventar sind und mindestens einen 5-Stapel besitzen.

Ihr solltet also je nach Shader-Vorrat einiges an Zeit einplanen. Vergesst nicht die Shader-Nachzügler im Tresor oder die kleinen Einzelposten im Menü dann auch zu zerlegen.

Spieler von Destiny 2 holen sich unendlich viel Geld – Bungie reagiert sofort

Euch erwartet eine Fashion-Season 14

Bisher waren Shader nur einmalig nutzbar, um einer Rüstung oder legendären Waffe einen neuen Anstrich zu verpassen. Dann musste der Shader entweder neu gefunden oder aus der Sammlung gekauft werden. Auf das Einfärben eurer Items müsst ihr auch in Season 14 aber nicht verzichten.

Was ändert sich bei Shadern? Sobald ihr einen Shader einmalig freigeschaltet habt, taucht er jetzt bei allen verfügbaren Rüstungsteilen im neuen “Aussehen-Bildschirm” eures Hüters auf. Die Shader, die ihr jetzt zerlegt, findet ihr dort dann auch.

Ihr habt dann die Option, das Item einzeln einzufärben (kostet 500 Glimmer)

Oder alle 5 angelegten Rüstungs-Teile gleichzeitig einzufärben (kostet 2.500 Glimmer)

Legendäre Bruchstücke werden übrigens nicht mehr fällig.

Solch eine “alles auf einmal färben bitte”-Funktion wünschen sich Hüter seit dem Release von Destiny 2. Wie das neue Shader-System bei Waffen funktioniert, ist derzeit nicht bekannt.

So soll das Shader-System ab Season 14 aussehen

Hier werden Shader teurer: Ihr findet neue Shader zukünftig in den gleichen Quellen wie jetzt auch – bei Abschluss von Aktivitäten, in Vermächtnis-Engrammen, aus Triumphen und dem Everversum. Im Eververs steigt der Preis pro Shader jedoch an.

Habt ihr vorher 40 Glanzstaub pro Shader bezahlt, werden ab Season 14 300 Glanzstaub fällig. Bungie kündigte an, dass ab dem 11. Mai ein “Jahr-1-Everversum-Shader-Paket” bei Tess auf euch warten, dass ihr nur mit Glimmer kaufen könnt.

Was haltet ihr von der Umgestaltung des Shader-Systems? Habt ihr schon alle Stapel zerlegt oder dauert euch das doch zu lange und ihr verzichtet auf all die Ressourcen? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Die Überarbeitung der Shader geht Hand in Hand mit dem neuen Transmog-Feature, auf das viele Hüter schon seit 2014 warten. Das kommt in Season 14 endlich, sorgt aber für Ärger: In Destiny 2 streiten alle über Transmog – ist die Kritik übertrieben?