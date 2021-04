Nein, Destiny 2 hat den Sieger der Hüter-Spiele nicht schon heimlich bestimmt

In Destiny 2 läuft ein mehrwöchiges Event und dass die Jäger gewinnen, soll angeblich schon von Bungie geplant sein. Zudem nutzen Titanen im Wettkampf eine ungewöhnliche Waffe, um doch noch zu siegen: Mathe.

So steht’s im Event: Am Abend des 27. April gingen die Hüter-Spiele 2021 in ihre zweite Runde. Sieger der ersten Woche waren klar die Jäger. Ihre Flagge flatterte fast permanent alle 7 Tage ganz oben.

Es geht im Event darum, möglichst viele Medaillen für seine Klasse zu erspielen, der Punktestand wird dann für alle sichtbar im Social Space anhand von Flaggen symbolisiert (siehe Titelbild). Der klare Sieg in Woche 1 sei den Jägern gegönnt, jetzt kommen aber Manipulationsvorwürfe auf.

Hat Bungie alles manipuliert? Bungie soll die Jäger als Sieger der Hüter-Spiele schon heimlich festgelegt haben.

Grund soll sein, dass bei der diesjährigen und groß angekündigten Siegesfeier dann Caydes Nachfolge zur Ehre aller Jäger verkündet werden soll.

Bungie soll also angeblich aus Story-technisches Gründen, die Hüter-Spiele manipulieren.

Anders ist die “Glückssträhne” der Jäger nicht zu erklären.

Letztes Jahr überrollten die Titanen das Event komplett und nun sollen die Jäger stetig dominieren?

Findige Hüter haben auch schon den ultimativen Beweis dafür in den Daten gefunden: Der Chef im Turm, Zavala, gratuliert den Jägern zu ihrem Sieg im Wettkampf 2021. Hier ein Screenshot der Meldung, der im Netz die Runde macht:

Zavala gratuliert den Jägern zum Sieg – Quelle: Forbes.com

Verschwörungstheorie in Destiny 2 zerstört

Deswegen ist alles richtig: Die Nachricht von Zavala bedeutet gar nichts, denn auch für Warlock und Titanen gibt es diese Meldung. Bungie hat lediglich schon für jeden potenziellen Sieger einen Glückwunsch in der Daten-Pipline. Wenn wirklich Caydes Nachfolge ernannt werden sollte (also Krähe!), dann müssten dafür auch nicht zwangsläufig die Jäger gewinnen.

Eigenartig ist es aber schon, dass die Sieger-Zeremonie, die mehrere Tage dauert, extra in der Roadmap der Season 13 angekündigt ist. Was uns da auch immer erwartet, könnte in die nächste Season, die dann am 11. Mai startet überleiten.

So ist das zu erklären: Dass Jäger die ersten Tage im Wettkampf rocken, hat Bungie übrigens selbst schon im Vorfeld prophezeit. Denn zahlenmäßig gibt es einfach mehr Jäger als Warlocks oder Titanen. Mehr Hüter einer Klasse bedeuten auch mehr Medaillen – wenn alle gleich viel spielen.

Um das auszugleichen, greift aber eine Aufholmechanik. Der Verlierer eines Event-Tages sammelt täglich einen Bonus von 10 % auf künftige Medaillen.

So soll über die 3 Event-Wochen nach und nach eine Art Gummiband-Effekt greifen. Mehr dazu und anderen Fairness-Mechaniken: Nach Betrugsvorwürfen bei Space-Olympia 2020 soll jetzt alles fair sein.

Das System führte Bungie ein, gerade um den Verschwörungstheorien und Manipulationsvorwürfen vorzubeugen, da diese 2020 so laut wurden, dass der Destiny-Entwickler Dateneinsicht gewähren musste/wollte.

Titanen und Warlocks haben also noch nicht verloren. Es ist natürlich möglich, dass Jäger die Hüter-Spiele 2021 haushoch gewinnen, aber dann nicht, weil Bungie das schon so festgelegt hat. Beim Schreiben dieses Artikel (9:00 Uhr) weht übrigens das Warlock Banner hoch oben im Turm.

Ein Titan im Hüter-Spiele-Outfit mit geballten Fäusten – so kennen wir das

Titanen nutzen mal nicht ihre Fäuste, sondern Mathe

So wollen Titanen “schummeln”: Was assoziiert man mit Titanen? Genau, rohe Gewalt. Aber einige der Haudrauf-Archetypen machen jetzt einen auf Warlock und nutzen ihr Köpfchen. Der Spieler LogPowerslave hat bemerkt, dass man Bungies Aufhol-Mechanik in den Hüter-Spielen mit Mathematik austricksen kann (via Twitter).

Verliert man absichtlich die ersten 9 Event-Tage, ist der angesammelte Aufhol-Bonus so groß, dass Titanen dann locker gewinnen können. Es geht da um prozentuale Verteilungen von Spielern pro Klasse. Rechnerisch sollten Titanen so dann auch dieses Jahr gewinnen können.

Das System verdeutlicht er mit ausladenden Tabellen – hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen und mit den Zahlen jonglieren (via docs.google.com)

Ob sich alle Titanen an die Taktik halten, sei mal so dahingestellt.

Die Tabelle und die dortigen Kalkulationen könnten sich natürlich alle Klassen zunutze machen, aber der Name “Onkel Logs Hüter-Spiele-Rechner zum Ruhm der Titanen” spricht eine deutliche Sprache.

Was Hüter nicht alles mit Mathematik machen, wenn sie nicht gerade DPS-Zahlen für das beste Raid-Exotic ausrechnen …

Werden Jäger die Hüter-Spiele weiterhin dominieren oder hat Bungie dieses Jahr eine sinnige Aufhol-Mechanik auf die Beine gestellt? Sammelt ihr fleißig Medaillen für eure Klasse oder ist für euch mit dem Wettkampf Schluss, sobald ihr das Event-Exotic inklusive Katalysator abgestaubt habt? Sagt es uns doch in den Kommentaren.