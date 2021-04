Destiny 2 gibt jedem die Chance auf das seltene und starke Exotic “Erben-Erscheinung”. Alles zur Quest der Event-Waffe aus den Hüter-Spielen 2021 und einen Guide, wie ihr die Erben-Erscheinung bekommen könnt, findet ihr auf MeinMMO.

In Destiny 2 laufen seit dem 20. April die Hüter-Spiele 2021. Während des Events könnt ihr euch eines der seltensten Exotics sehr schnell holen. Ihr habt für die exotische Waffe und den passenden Katalysator jedoch nur bis zum 11. Mai Zeit – wir zeigen euch, wie jeder Hüter das schafft.

Um dieses seltene Exo geht’s: Das exotische Maschinengewehr feierte während der Hüter-Spiele 2020 sein Debüt und war damals richtig aufwendig zu erspielen. Das führte dazu, dass nur 2,1 % aller Spieler in Destiny 2 das Exotic besaßen – was es im Ranking auf MeinMMO zum seltensten MG überhaupt machte.

Die Hüter-Spiele sind jetzt wieder am Start und ermöglichen jedem von euch, dass so seltene Exotic sehr einfach freizuspielen. MeinMMO zeigt euch, wie ihr schnell an die Waffe kommt – die Quest dauert keine Stunde. Lest auch, was es mit dem neuen Katalysator auf sich hat.

Die Hüter-Spielen 2021 bringen euch das seltene Exotic

Das ist die Vorbereitung: Zunächst müsst ihr erstmal an den Hüter-Spielen teilnehmen – das können alle Spieler, da es sich um ein kostenfreies Event handelt. Besucht also erst Zavala und dann Eva Levante im Turm. Rüstet nun euer Event-spezifisches Klassen-Item aus und nehmt die Quest “Die Spiele beginnen” bei Eva an.

Die Reihe von Aufgaben führt euch ins Event ein und ist in maximal 30 Minuten erledigt.

Lorbeeren: Am schnellsten erhaltet ihr diese Event-Items in der neuen Playliste, die ihr im Turm startet. Durch Fähigkeiten- und Super-Kills sammelt ihr in einem Strike locker über 100 Lorbeeren. Denkt dran die glitzernden Items vom Boden aufzuheben, wenn ihr Strikes spielt – im PvP wandern diese automatisch ins Inventar.

Anwärter-Karten: Diese Event-Spezifischen Aufgaben erhaltet ihr bei Eva im Turm und sie geben garantiert eine Medaille. Eine Karte kostet 100 Lorbeeren (Platinkarten 200) und verlangen jeweils, dass ihr zufällige Ziele in Strikes, Gambit oder dem Schmelztiegel erfüllt – bisher scheint es so, dass Strike-Aufgaben in der neuen Playliste am schnellsten gehen.

Alle Questschritte für Erben-Erscheinung in Destiny 2

Sobald ihr die beiden Schritte in den Hüter-Spielen erledigt habt, erhaltet ihr vollen Zugriff auf Evas Inventar. Hier findet ihr die Quest für Erben-Erscheinung – und die ist richtig einfach.

Ihr seht die Quest “Top of Class” in Destiny 2 jedoch nur, wenn ihr das Exotic Erben-Erscheinung nicht schon in der Sammlung habt. Die Quest gliedert sich in 2 Schritte.

Mit Lorbeeren geschmückt: Sammelt 50 Lorbeeren. Hier zählen allerdings nur die wirklich aufgehobenen Lorbeeren. Startet also eine Runde in der Event-Strike-Playliste im Turm.

Je nach Klasse leuchten Lorbeeren in anderen Farben: Gelb für Warlocks, rot für Titanen und blau für Jäger.

Maschinengewehr-Fokus: Besiegt 100 Gegner mit Maschinengewehren. Erledigt diese Aufgabe auch in der Hüter-Spiele-Playliste. Welches MG ihr dafür nutzt, ist völlig egal. Nur Xenophage empfiehlt sich nicht sonderlich, da ihr damit kaum Munition habt.

Sobald ihr diese beiden Quest-Schritte absolviert habt, werdet ihr mit dem Event-Exotic belohnt. Erben-Erscheinung bietet eine spezielle Schild-Mechanik und macht euch zu einem Kabal-Koloss. Wie gut die Powerwaffe in der Praxis abschneidet, findet ihr hier auf MeinMMO:

Destiny 2: Erben-Erscheinung im Test – Neues Top-Exotic oder Staubmagnet?

Was ist mit dem neuen Katalysator?

So wird die Waffe stärker: Ihr könnt Erben-Erscheinung mit dem neuen Meisterwerk-Katalysator noch stärker machen. Um den neuen Katalysator zu erhalten, müsst ihr aber zwangsläufig das MG schon besitzen.

Sobald Erben-Erscheinung in eurer Sammlung registriert ist, habt ihr bei jeder Medaille, die ihr im Turm abgebt, eine Chance auf den Katalysator.

Viele Hüter berichten, dass sie bereits nach der ersten Goldmedaille den Katalysator erhielten – so auch der Autor dieses Artikels.

Der Katalysator verbessert die Schild-Mechanik und lädt eure Waffe dabei auch noch nach.

Was ihr für das Upgrade auf euch nehmen müsst, haben wir hier gesondert behandelt: So holt ihr den neuen Katalysator fürs Event-Exotic – Das steckt im Upgrade.

Habt ihr euch Erben-Erscheinung schon gesichert? Denkt dran, sowohl den Kat als auch das Exo selbst noch während der Hüter-Spiele anzugehen – da ihr sonst wohl möglich wieder ein Jahr warten müsst.

Wie findet ihr es, dass die so seltene Waffe jetzt fast verschenkt wird? Habt ihr letztes Jahr hart im Event geschuftet oder freut ihr euch über die Entscheidung? Sagt es uns doch in den Kommentaren.