Destiny 2: Nach Betrugsvorwürfe bei Space-Olympia 2020 soll jetzt alles fair sein

In Destiny 2 stehen die Hüter-Spiele 2021 an. Da letztes Jahr viel geschimpft wurde – vor allen von Jägern – präsentiert Bungie Antworten auf die größten Kritikpunkte. So soll das Event fair und spannend ablaufen und der Sieger soll sich diesmal nicht schämen müssen.

Das soll 2021 anders laufen: Am 20. April starten die Hüter-Spiele 2021. Das ist das letzte Event der Season 13, die gerade mitten in einer Contentdürre steckt, die Spieler sollten also Grund zur Freude haben. Doch letztes Jahr war das Event geplagt von Betrugsvorwürfen, Langeweile und selbst die Sieger waren unzufrieden.

Für all das will Bungie diesmal eine Antwort haben. MeinMMO erklärt, was letztes Jahr schieflief und was konkret anders laufen soll.

Warum erinnern sich die Spieler so schlecht daran? In der Theorie klingt der Gedanke, dass Warlocks, Jäger und Titanen mal nicht gemeinsam Aliens verkloppen, sondern die Klassen in einem sportlichen Wettstreit stehen, war eine willkommene Abwechslung. In der Praxis waren viele vom Wettkampf nach olympischen Vorbild aber richtig genervt.

Titanen waren seit dem zweiten Event-Tag auf Platz 1. Die Klasse dominierte dann 3 Wochen quasi stets an der Spitze und gewann wenig überraschend.

Jäger und Warlocks waren genervt, denn egal was sie taten, sie hatten (gefühlt) keinen Einfluss auf die Wettkämpfe.

Besonders Jäger tobten, denn zahlenmäßig sind die meisten Hüter als Jäger unterwegs. Um das auszugleichen hatte Bungie komplizierte Gewichtungsverfahren angewandt, so war jede Jäger-Medallie nur weniger wert.

Es kam dann zu Betrugsvorwürfen und von Manipulation seitens Bungie war die Rede.

Bungie griff wegen der Kritik im Event ein und ließ sich in die Karten schauen, um die Vorwürfe zu entkräften.

Die Spieler nahmen das Zähneknirschend wahr, aber an der öden Situation im Event änderte sich dadurch nichts.

Am Ende des Events waren dann übrigens auch die Titanen, die Sieger, richtig sauer. Ihr versprochener Preis sollte ihnen ein volles Jahre Ehre bringen, war aber eher ein schlechter Witz, mit dem Titanen bis heute aufgezogen werden.

Die 9.9 zückten 2020 wohl nur die wenigsten für die Hüter-Spiele

Jäger sollen 2021 keinen Grund mehr zum Schimpfen haben

Bungie weiß genau, wie sich die Hüter an das Event erinnern. Daher geht der Entwickler im wöchentlichen Blogpost (via Bungie.net) gezielt auf die 3 Kritikpunkte ein.

So soll es jetzt fairer laufen: Bei den Hüter-Spielen 2021 gibt es anfangs keine Gewichtung für Medaillen. Gebt ihr als Jäger eine Medaille ab, ist die genauso viel wert wie die von einem Warlock oder Titanen. Damit Jäger aber nicht mit ihrer schieren Überzahl alles überrennen, greift ein neues System, das stets die schlechteste Klasse unterstützt.

Wer auch immer an einem Tag auf den dritten Platz kommt, erhält für den Rest des Events 10 % mehr Punkte für jede abgegebene Medaille. Das ist stapelbar: jeder 3. Platz eines Tages verleiht der Klasse weitere 10 % mehr.

Hat also eine Klasse stets weniger Medaillen, holen sie über kurz oder lang auf. Man kennt sowas von Spielen wie Mario Kart – da heißt das Gummiband-Effekt.

Bungie habe das intern getestet und meint, dass Jäger wahrscheinlich am Anfang aufgrund ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit gewinnen, doch wenn die Boni verteilt werden, sollte sich das Blatt schnell wenden.

Der einseitigen Dominanz soll diesmal entgegengewirkt werden

Was ist mit der Spannung? Durch die so häufigeren Wechsel auf dem Leaderboard, sollen sich die Hüter stärker angespornt fühlen. Damit nicht genug. Je nachdem wie eure Klasse am Vortag abgeschnitten hatte, erhaltet ihr in der Event-Playliste positive und negative Modifikatoren. Für den erstplatzierten wird es so etwas schwerer und die Chancen zum Aufholen steigen.

Der Sieger der Hüter-Spiele soll sich diesmal nicht schämen

Was jetzt der Preis für den Sieger wird, wissen wir derzeit nicht. Bungie kündigte aber großspurig an: “Am letzten Wochenende des Events findet eine spezielle Schlussfeier im Turm statt, um die Gewinnerklasse zu feiern! Sie wird vom 7. bis 11. Mai live sein.”

Man nimmt sich aber mehr Zeit, um den Sieger seine verdiente Ehrung einzuräumen. Gleich 4 Tage sollen die Feierlichkeiten andauern. Zudem findet an jedemEvent-Wochenende eine “besondere Zeremonie” statt, bei der je nach Zwischenstand mit anderen Leuchteffekten die Hüter geehrte werden.

Was haltet ihr von den Wettkämpfen, denkt ihr es läuft diesmal ohne Betrugsvorwürfe ab und bleibt wirklich bis zu Ende der Hüter-Spiele spannend? Oder ist euch der Kampf der Hüter-Klassen völlig egal und ihr habt es nur auf das Event-Exotic und den neuen Meisterwerk-Kalatysator abgesehen?