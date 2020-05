Destiny 2: Titanen gewinnen Hüter-Olympia – Der Preis dafür ist ein Witz

Bei Destiny 2 ist das Frühlings-Event vorbei, die Titanen haben Hüter-Olympia für sich entschieden. Auch der Preis dafür ist nun da. Doch anstatt die Sieger-Klasse unsterblich zu verewigen, enttäuscht die ultimative Belohnung der Hüter-Spiele.

Was hatte es mit den Hüter-Spielen auf sich? Auch 2020 gab es bei Destiny 2 ein Frühlings-Event, allerdings ganz anders, als noch im Jahr zuvor.

Bei den sogenannten Hüter-Spielen, eine Art olympischer Wettkampf, traten Jäger, Titanen und Warlocks gegeneinander an. So sollte ein für alle Mal geklärt werden, wer von ihnen der hingebungsvollste Hüter-Vertreter und den anderen Klassen überlegen ist.

Mit dem Weekly Reset vom 12. Mai endete nun das Frühling-Event und hat einen Sieger. Die Titanen haben sich den ersten Platz gesichert.

Das Event brachte die kultigen Punkte-Tafeln der Kampfrichter ins Spiel

Platz 1 sollte besonders geehrt werden: Zum einen wurden die Event-spezifischen Klassen-Items entsprechend der End-Platzierung der jeweiligen Klasse in Bronze, Silber und Gold eingefärbt – für den Rest des Jahres.

Zum anderen sollte der Sieger aber auch mit einer Erinnerungs-Statue geehrt und unsterblich im Turm verewigt werden. Die Sieger sollten richtig was zum Angeben haben.

Nun ist die Belohnung da und die haben sich zahlreiche Spieler mit Sicherheit anders vorgestellt:

Das ist der ultimative Preis für den Sieger der Hüter-Spiele (Quelle: PCGamer)

Das ist die Belohnung für die Event-Sieger: Die Statue ist nun da und so manch ein Hüter hält das Ganze für einen Witz. Wer nicht regelmäßig Zavala im Turm einen Besuch abstattet, wird nicht einmal merken, dass sie da ist. Wer nicht weiß, dass sie da ist, müsste wirklich eine ganze Weile suchen.

Die Sieger-Statue ist leicht zu übersehen (Quelle: PCGamer)

Und hat man sie entdeckt, so stellt man schnell fest: Es handelt sich um eine lieblos in der Ecke abgestellte, kleine Statue, die eher wie ein ungewolltes Souvenir aussieht, das man sich aus Höflichkeit ins Regal stellt, als ein Monument für die offiziell hingebungsvollste Hüter-Klasse von Destiny 2. Da machen selbst die Klassen-Gegenstände des Events mehr her. Die Anlaufstelle des Events war um ein vielfaches pompöser aufgezogen.

Zum Vergleich: So pompös war die Anlaufstelle während der Hüter-Spiele

Das Event selbst stieß dabei bereits auf wenig Gegenliebe und viele waren mehr erlöst als traurig, als der „Bounty-Simulator“ endlich endete. Die Belohnung dürfte für viele dem Ganzen dann noch die entsprechende Krone aufsetzen – so gut wie jeder, mit dem ich darüber sprach, war enttäuscht, schüttelte lachend den Kopf oder interessierte sich nicht mal mehr dafür.

Kurzum: Die Belohnung für den Sieger von Hüter-Olympia haben sich viele wohl ganz anders vorgestellt.

Auch das hielten viele Hüter für einen Witz: Was in dieser Woche ebenfalls auf wenig Gegenliebe stieß, war die neue Quest „Die Lüge“. Diese ging überraschend nach Ende der Hüter-Spiele mit dem Reset live, doch sorgte schnell für Frust und Lustlosigkeit.

Denn im ersten Quest-Schritt gilt es, als Community Millionen von Abschlüssen bei der nicht besonders beliebten Seraph-Turm-Aktivität zu erreichen. Und darauf hatte kaum jemand Lust. Nach den Hüter-Spielen war bei vielen die Luft raus, noch mehr stumpfen Grind wollte man sich nicht antun.

Und das machte sich deutlich bemerkbar. Nach einem Tag wurde kaum Fortschritt erzielt. In diesem Tempo wäre der Schritt mit Glück erst zum Saison-Ende fertig gewesen. Das blieb zum Glück bei Bungie nicht unbemerkt, die Entwickler trafen einige Anpassungen – man machte die Quest nun 10x einfacher.

Was haltet ihr von der Sieger-Statue der Hüter-Spiele? Und was sagt ihr zur neuen Quest?