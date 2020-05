In Destiny 2 gibt’s eine neue Quest, aber der erste Schritt davon ist für viele Spieler zu brutal. Wir schauen auf MeinMMO was da für Frust sorgt und warum einige Spieler das Handtuch werfen.

Um welche Quest geht’s hier? Mit dem wöchentlichen Reset am 12. Mai erwartete die Hüter eine neue Quest in Destiny 2: „Die Lüge“. Das Hüter-Spiele-Event endete erst kürzlich und die Hüter hatten Hunger auf neuen Content – doch der Quest-Start verdarb so manchem Spieler schnell den Appetit.

Ana Bray auf dem Mars ist für die neue Mission dabei der Ansprechpartner. Sie gibt den Spielern die Aufgabe eine gewaltige Community Challenge zu lösen: Mehrere Millionen öffentliche Aktivitäten sollen absolviert werden.

Und dieser erste Quest-Schritt sorgt aktuell für viel Frust und sogar die Resignation von so manchen Spielern. Und das, obwohl die mächtige Belohnung durch Leaks bekannt ist und bei vielen Spielern ganz oben auf der Wunschliste steht, warum?

Destiny 2: Fellwinters Lüge bekommen – So geht die neue Waffen-Quest

Die Community Challenge kommt nicht gut bei den Spielern an

Deswegen wollen die Spieler nicht zocken: Wirft man einen Blick in die einschlägigen Subreddits zu Destiny oder auf die Twitterkommentare bei Bungies Kanälen, wird schnell klar, es gibt gleich mehrere Gründe warum der erste Quest-Schritt nicht gut ankommt.

Das wird kritisiert:

Es müssen aktuell Events im Millionen-Bereich in der ETZ, auf dem Mond und Io absolviert werden – Das ist den Spielern einfach viel zu viel Grind

Die Spieler bemängel das Community-Event als eine Art Timegate – Da die Quest erst nach der Challenge richtig weitergeht, hat die neue Aufgabe den unbeliebten Beigeschmack der Verzögerung

Die Quest-Beschreibung ist zudem nicht eindeutig: „Schließt als Community öffentliche Events […] ab“ – Den Spielern ist nicht genau klar, ob alle öffentlichen Events oder die Seraph-Turm-Events im Speziellen gemeint sind (es sind nur die Seraph-Turm-Events gemeint)

Die Hüter haben keine Lust genau vorgeschrieben zu bekommen, was sie wann und wie zu zocken haben

Erst letzte Woche wurde das Seraph-Turm-Event schwerer gemacht – Jetzt scheitert so mancher Spieler regelmäßig und hat so noch weniger Lust nach einigen Fehlversuchen

Das schwerere Seraph-Turm-Event zählt aktuell nicht zu den beliebtesten Aktivitäten

So reagieren die Hüter: Nicht wenige Destiny-Spieler verkünden jetzt: „Respekt für all die Leute, die tatsächlich das Seraph-Tower-Event machen werden. Ich weiß, ich werde es nicht sein.“ (via reddit). Da es sich um eine Community Challenge handelt, schreitet die Quest auch ohne das eigene Zutun voran.

Das Problem dabei ist, dass sich der nächste Quest-Schritt so deutlich länger hinauszögert. Dies zeigen auch die Zahlen, denn aktuell (8:00 Uhr) ist der Fortschritt bei:

ETZ: 4 %

Mond: 1 %

Io: 1 %

Für die Quest „Die Lüge“ müssen die Spieler ordentlich grinden

Bei diesem Tempo dürften wir wohl noch einige Tage auf den zweiten Quest-Schritt und noch länger auf die Belohnung warten.

Auch hier auf MeinMMO stößt euch der Start der neuen Quest sauer auf:

Was Bungie nur immer mit diesen Community Grind Quests hat, wurde sowas jemals in der Community gefordert?! Ich denke nicht. Marki Wolle via MeinMMO

Was haltet ihr von solchen Community-Events allgemein und von dem Start der aktuellen Quest „Die Lüge“ – Zieht ihr die Mission eisern durch oder lehnt ihr euch zurück? Habt ihr auch so eure Probleme mit dem neuen, schwereren Seraph-Turm-Event?

Wir werden in Kürze einen Guide veröffentlichen, der klärt wie die Quest richtig funktioniert, welche Schritte euch danach noch erwarten und was die mächtige Belohnung auf dem Kasten hat.