Destiny 2: So holt ihr den neuen Katalysator fürs Event-Exotic – Das steckt im Upgrade

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Freut ihr euch, dass ihr Erben-Erscheinung endlich eurer Sammlung hinzufügen könnt. Denkt ihr, dass das Exotic mit dem neuen Katalysator deutlich stärker wird? Oder kämpft ihr wirklich für den Ruhm in den Hüter-Spielen 2021 – sagt es uns doch in den Kommentaren.

Das ist neu: Zudem erhält Erben-Erscheinung dieses Jahr erstmalig ihren exotischen Meisterwerk-Katalysator. Damit ist das Exotic quasi in seiner finalen Form angekommen. MeinMMO verrät euch, was ihr für den Katalysator auf euch nehmen müsst und welche Vorteile euch das Upgrade bringt.

In Destiny 2 starten heute Abend, am 20. April, die Hüter-Spiele 2021 . Das letzte Event der Season 13 stellt die Olympischen Spiele der Zukunft dar. Die Hüter kämpfen im sportlichen Wettkampf um Medaillen, Lorbeeren und dem Sieger gebührt ein Jahr lang Ruhm – doch vielen Spielern sind diese Dinge völlig schnuppe. Sie wollen exotische Feuerpower.

