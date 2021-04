Bei Destiny 2 gehen heute, am 27. April die sportlichen Wettkämpfe in die Rückrunde. Wer hat die erste Event-Woche gewonnen und was steht sonst so an?

Was ist in Destiny 2 los? Seit einer Woche toben sich die Spieler von Destiny 2 in den Hüter-Spielen 2021 aus. Bei dem sportlichen Wettkampf geht’s darum, möglichst viele Medaillen für seine Klasse zu sammeln. Die erste Runde des Wettkampfes ging souverän an die Jäger. Gratulation!

Doch Titanen und Warlocks, lasst den Kopf nicht hängen. Noch bis zum 11. Mai läuft das Event, bei dem auch ein Exotic und neuer Katalysator auf euch warten. Bungie hat neue Vorkehrungen getroffen, damit es diesmal nicht zu Betrugs-Vorwürfen kommen kann. Also, Ärmel hochkrempeln, die besten Waffen der Season 13 aus der Sammlung fischen und weitermachen.

Das beschäftigt euch: Derzeit sind viele Hüter aber nicht so richtig in Event-Laune. Schuld ist das kürzlich vorgestellte Feature von Season 14, das für reichlich Ärger sorgt: In Destiny 2 streiten alle über Transmog – ist die Kritik übertrieben? Unser MeinMMO-Autor Philipp Hansen ärgert sich derweil darüber, dass seit 574 Tagen keine neue PvP-Map mehr kam.

Lasst uns bei dem ganzen Trubel aber schauen, was diese Destiny-Woche sonst so ansteht.

Runde 1 ging an euch Jäger

Die wichtigsten Infos zu den Aktivitäten vom 27.04. bis zum 04.05.

In der Dämmerung: Die Feuerprobe öffnet dieser Strike seine Pforten:

Die Höhle der Teufel

Als Bonus gibt es diese Woche doppelte Prämien bei Abschluss der Aktivität

Zeitgleich sollen aber auch alle vorherigen Feuerproben auswählbar sein – gut für alle Titel-Jäger. Nur noch 2 Wochen könnt ihr hier die seltenen Feuerproben-Waffen holen, bevor sie durch neue Knarren ersetzt werden. Bis zum nächsten Reset habt ihr die Chance auf “Der Schwarm”.

Playlist-Strikes gibt es mit diesen Modifikatoren:

Leere-Versengen

Schwergewicht

Blackout

Zum Hüter Grundwissen gehört: Der Versengen-Modifikator bleibt die ganze Woche gleich, die anderen beiden wechseln jeden Tag.

In der Feuerprobe wartet diese Woche ein gewaltiger Servitor auf seine Abreibung

Schmelztiegel: Diese Playlists und Modi sind im PvP aktiv:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Konflikt

Petra Venj befindet sich jetzt im Gebiet „Rheasilvia“, der Träumenden Stadt (es ist also maximale Fluch-Woche 3). Die 1. Aszendenten Herausforderung ist zeitgleich eine Woche lang aktiv.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 13 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend gewähren euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

1. Stufe (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

2. Stufe (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

3. Stufe (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 1300 und bis maximal 1310 geht – ab dann fallen die Level-Sprünge aber mit +1 geringer aus)

Quellen für Mächtigen Loot in Season 13:

Stufe 1:

Erledigt 8 Schmelztiegel-Beutezüge

7 Siege in der Ruhm-Schmelztiegel-Playlist

Erledigt 8 Gambit-Beutezüge

Erledigt 8 Variks-Beutezüge

Absolviert die Dämmerung: Feuerprobe

Gewinnt 7 Runden in Überleben

Beute aus Zorngeborenen Jagd

Imperiums-Jagd

Schlachtfelder (geht bis Stufe 3)

Stufe 2:

Clan-Erfahrung für Hawthorne sammeln

Stufe 3:

Exotische Engramme dekodieren

Exotic-Quests

Primus Engramme

Spitzen-Loot:

Absolviert 3 Strikes mit passendem Fokus

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team

Absolviert 3 Gambit-Matches

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Quickplay

Exo-Herausforderung

Raid in der Tiefsteinkrypta

Prophezeiung-Dungeon

Omen-Mission

Prüfungen von Osiris

Vorsehung-Mission

Tauscht 25 Medaillen-Punkte ein (Hüter-Spiele)

Euer Geist spendet Erfrischung

Der exotische Sparrow “Schrittmacher”

Die exotische Geist-Hülle “Erfrischende Hülle”

Das exotische Schiff “Herold des Sieges”

Die exotische Geste “Echt Zeremoniell”

Die exotische Geste “Fackelschein”

Habt ihr eine Woche lang fleißig Medaillen für eure Klasse gejagt und bleibt dem Wettkampf auch in Runde 2 treu? Oder verhagelt euch die Umsetzung von Transmog gerade die Stimmung in Destiny 2? Sagt es uns doch in den Kommentaren.