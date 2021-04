Destiny 2 hatte seit 1,5 Jahren keine neue PvP-Map und das macht mich echt sauer

Destiny 2 will das PvP retten. Doch nach 572 Tagen ohne frische Karte für den Schmelztiegel zerbricht die Hoffnung für MeinMMO-Autor Philipp Hansen langsam.

Ist es wirklich schon so lange her? Das letzte Mal, dass sich die Hüter auf einer richtig neuen Karte für den Schmelztiegel austoben durften, ist nun schon 1,5 Jahre her.

Heute, am 25. April 2021 liegt nämlich der Release von Shadow Keep 572 Tage in der Vergangenheit.

Als die Erweiterung 2019 erschien, hielt die Map “Fragment” Einzug in die Playlisten.

Zeitgleich kamen auch 2 Klassiker aus Destiny 1 zurück.

Doch die sind nicht brandneu und auf denen habe ich schon etliche Runden gedreht.

Wo ist die PvP-Liebe? Mit der letzten Erweiterung kamen keine neuen Karten hinzu – im Gegenteil, es wurden sogar weniger, aber dazu gleich mehr. Bei PvE-Inhalten hat Bungie da aktuell mehr zu bieten.

Während die Strike-Playlist zwar auch nicht vor Missionen überläuft, gab es diese Season 3-fach Zuwachs und auch sonst kommt PvE-Content in letzter Zeit recht häufig.

Der brandneue Strike wurde gleich zur schwersten Mission im Spiel erklärt.

Die beiden Geheim-Missionen um ein Geister-Schiff und Falkenmond gehören auch direkt zum besten Story-Content seit Jahren. Da kommt jetzt wohl jede Season so ein Hammer.

Der neue-alte Raid “Gläserne Kammer” steht schon in den Startlöchern.

Versteht mich nicht falsch: Ich gönne jedem diese Inhalte und spiele sie auch selbst sehr gerne. Aber aus Sicht eines Hüters, der PvE und PvP gleichermaßen spielt, ist das echt traurig.

“Fragment” kam mit Shadow Keep 2019 zu Destiny 2

Jetzt, in Season 14, stehen uns 20 Karten fürs PvP zur Verfügung – klingt erstmal gar nicht so schlecht, oder? Ich möchte euch erklären, warum viele der Karten derzeit völlig ungeeignet sind und warum die angekündigte Rettung des PvPs nicht ohne frische Maps funktioniert.

So wurde es schlimmer: Die letzte große Erweiterung Beyond Light hatte also keine neuen Schmelztiegel-Karten im Gepäck. Beyond Light hat den Hütern aber gleich 11 bereits existierende PvP-Maps “weggenommen”. Nicht aus Bosheit, sondern 5 Locations sind samt der dort stationierten Quests, NPCs und halt PvP-Maps in die sogenannte Destiny Content Vault gewandert.

Das ist eine Art Tresor, in dem Inhalte lagern, irgendwann überarbeitet werden und dann in neuer Form zurückkehren können.

Denn Destiny 2 wurde zu groß, zu träge. Für Bungie wurde es zu komplex, Inhalte ordnungsgemäß zu patchen und Hüter schimpften über absurde Ladezeiten.

Von der Theorie eine tolle Sache. Doch bis so ein Inhalt wieder “rausrotiert”, also zurückkommt, kann ewig dauern. Bis zum heutigen Tage, mehr als ein halbes Jahr nach Einführung der Content Vault, kam nichts mit Beyond Light Eingebunkertes zurück.

Zudem ist auch die Schmelztiegel-Karte Zitadelle im Tresor verschwunden, deren Location aber noch live ist.

Im Mai 2021 erhalten wir die Gläserne Kammer, den berühmten Raid aus Destiny 1 mit den ikonischen Waffen zurück. Alles dank der Content Vault. Destiny 2 besteht dann aus den „Highlights“ von D1 und D2 – die sich abwechseln sollen und stets aufpoliert werden.

Doch was nützt mir ein Raid als PvP-Spieler? Ende 2020 verteidigte ich die Content Vault noch. Gut, da ging es mir eher ums PvE.

Wessen Meinung lest ihr hier? Philipp Hansen spielt Destiny seit 2014. In beiden Serienableger hat er zusammen deutlich über 3.000 Stunden versenkt.

Seit 2019 betreut er das Franchise als Fachautor intensiv auf MeinMMO. Auch privat sammelt er bis heute Exotics oder testet Waffen im Schmelztiegel.

Nachschub aus der Vergangangenheit holen

Das wäre naheliegend: Destiny 2 fehlt es an PvP-Maps – dann soll Bungie doch kurzerhand Karten aus Destiny 1 zurückbringen. Das wäre ja immerhin nichts Neues. Viele der aktuell verfügbaren Karten kennen Veteranen bereits aus dem Erstling.

Ich könnte es mir so vorstellen, dass mit jedem Eisenbanner eine alte Map ihre Rückkehr feiert. So würde das angestaubte Event, das jeden Monat ansteht und kaum mehr überrascht, deutlich aufgewertet werden.

Jede Season zum Eisenbanner eine neue-alte Map wäre doch was – die liegen ja bei Bungie irgendwo rum

Lore-technisch bereitet mir das keine Sorgen: Das Grabschiff gibt’s nicht in Destiny 2, doch im Zuge einer Vex-Simulation darf ich anderen Hütern doch auf “Staubkathedrale” oder “Kerker” die Helme wegballern.

Und so abwegig ist das gar nicht, denn die Map “Strahlende Klippen” ist ja auch nur eine Vex-Simulation. Die aktuell spielbare Map befindet sich auf Merkur, jedoch ist der Merkur in der Content Vault.

Bungie könnte also mit recht wenig Aufwand (sage ich als Nicht-Entwickler mal) dem PvP-Enthusiasten eine große Freude machen. Da wir in Season 15 ab Mai eh in die Gläserne Kammer der Venus vorrücken, könnten also beispielsweise “Asyl”, “Schwebende Gärten” und “Letzter Ausweg” für Abwechslung sorgen.

Von der Lore passt es also. Doch wenn ich ehrlich bin, wäre ich damit nicht so richtig glücklich.

Klassiker aufwärmen kann keine Dauerlösung sein

Das Problem sehe ich: Viele der Karten aus Destiny 1 passen nicht zu den Gegebenheiten von Destiny 2.

Die Hüter sind momentan zu schnell unterwegs.

Warlocks können alle paar Sekunden in der Luft Haken schlagen, Jäger rollen über die Map

Exotische Zauberschuhe, die das Tempo und die Sprungweite steigern, sieht man jedes Match.

Versteht mich nicht falsch, das “go fast Update” war super, aber die Maps haben sich nicht verändert, im Gegensatz zur Spielweise.

Das fällt mir öfters bei den zurückgebrachten Maps auf. Sie sind einfach zu schmal für meinen Geschmack. Die Deckung ist immer einfach zu erreichen. Ein Grund, warum Schrotflinten so prominent sind und von so vielen verflucht werden.

Was in Destiny 1 funktionierte, muss nicht automatisch in Destiny 2 klappen

Das Problem betrifft übrigens nicht nur die PvP-Maps aus Destiny 1. Nein, auch die Karten aus den Anfangstagen von Destiny 2 leiden unter den genannten Problem. Sie entstanden in einer Zeit, als Fähigkeiten deutlich langsamer aufluden, nur 4 Hüter pro Team am Start waren (statt der jetzigen 6) und als Schrotflinten, Sniper und Fusionsgewehre noch als Power-Waffen galten.

Es bedarf also von Grund auf neu designte Maps für den Schmelztiegel. Ist das nicht machbar, nehme ich aber auch gerne mit den Klassikern vorlieb – besser als nichts, was?

Meine Hoffnung fürs PvP stirbt (noch) nicht

Mir geht’s wie vielen anderen Hütern auch, die sich in puncto PvP von Bungie im Stich gelassen fühlen. Ich kann die Revolten, die kürzlich rund um den Zustand des Schmelztiegels haufenweise zu hören waren, verstehen.

Da konnte man sich schon wie ein Hüter 2. Klasse fühlen. Jedes TWaB – dem wöchentlichen Blogpost von Bungie – können wir etwas übers PvE lesen. Klar, ich liebe auch das PvE in Destiny 2 und freue mich über neue Strikes, die coole Story, die endlich greifbar vermittelt wird und neue, schwierige Missionen.

Aber über Monate verlor Bungie kein Wort, obwohl es an neuen Maps mangelte, Stasis die Balance zerriss und die Meta recht festgefahren war. Jedenfalls bis vor Kurzem.

PvP von Destiny 2 liegt für viele in Trümmern – Retten oder sterben lassen?

So bekennt Bungie sich (endlich): Der neue starke Mann von Destiny 2, Joe Blackburn, sprach im März 2021 dann ausgiebig über die Zukunft des MMO-Shooters. Und glücklicherweise gehört das PvP zu dieser Zukunft dazu. Gezweifelt habe ich wirklich schon etwas.

Schon jetzt können wir aber sehen, dass PvE und PvP getrennt betrachtet werden – ein langjähriger Wunsch.

Auch das PvP-Event Eisenbanner erhält endlich mal neuen Loot.

In den Prüfungen sorgen frische Waffen vorerst für Rekorde

Die großen Versprechen, für mehr Fairness im PvP zu sorgen, Trials-Probleme anzugehen und häufigere Patches zur Balance-Wahrung rauszuhauen, klingen toll. Abliefern muss Bungie aber in vielen Punkten noch. An dieser Stelle dann auch mein Beileid an alle Gambit-Freunde, von denen es ja sicher welche gibt. Ihr habt echt noch weniger Liebe bekommen und eure Zukunft ist auch ungewiss.

Doch von neuen Maps für den Schmelztiegel ist bisher nichts zu hören. Mal schauen, was die in wenigen Wochen startende Season 15 dazu zu sagen hat. Noch habe ich Hoffnung ins PvP von Destiny 2…

Hattet ihr vor Augen, dass die letzte neue Karte wirklich schon so alt ist? Hättet ihr lieber alte Klassiker zurück oder müssen es doch endlich frische Maps sein, um den Schmelztiegel in Schwung zu bringen – oder sind andere Probleme erst einmal wichtiger? Sagt es uns in den Kommentaren.