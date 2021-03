In Destiny 2 dürfen sich die Spieler am neuen Strike “Prüfgelände” als Feuerprobe versuchen. Die Mission wurde im ersten Moment belächelt. Doch schnell stellt sich raus: Die Mission ist richtig schwer und vermiest die geplante Farming-Woche.

Um diese epische Mission geht’s: Destiny 2 hat im Rahmen von Season 13 den neuen Strike Prüfgelände spendiert bekommen. Dort ist es das Ziel, eine Art fahrende Festung, einen gewaltigen Panzer, zu entern und den Champion einer Alien-Schildkröten-Armee im rituellen Duell auszuschalten.

Über die letzten beiden Monate wurde die Mission gehyped. Die Hüter haben sich auf Schlachtfeldern bewiesen und durch die Ränge der Kabale geprügelt, um sich endlich dem Champion der Imperatorin in der “finalen Prüfung” zu stellen. Währenddessen war die fahrende Festung öfters im Hintergrund zu sehen, man fragte sich als Spieler: “Was lauert da drin nur?”.

Der Strike hat seine Pforten nun geöffnet. Und selbstverständlich steht das Schicksal der Erde, des Lichts und überhaupt alles auf dem Spiel. Doch so ganz zufrieden sind die Hüter mit der Mission jetzt nicht. Erst war der finale Showdown zu leicht, jetzt ist er doch zu schwer und verhagelt die geplante Farming-Woche.

Bungie hat extra einen bombastischen Trailer für den Strike Prüfgelände rausgehauen:

Darum war die Mission erst zu leicht: Besitzer des Season Passes von Season 13 dürfen den Strike bereits seit dem 23. März spielen und sich als Champion der Menschheit beweisen. Die Schlagworte aus dem Trailer versprachen mit “Erweist euch als würdig” und “Kämpft um Ruhm” eine epische Herausforderung.

Doch Prüfgelände ist ein kurzer Strike und war in der ersten Woche alles andere als schwer. Die zur Killermaschine hochgezüchteten Hüter rasten durch die Mission. Der Champion der Kabale brutzelte unter Super-Fähigkeiten und Raketenwerfer-Salven einfach weg.

Das liegt einerseits am Strike selbst. Aber viel mehr auch an der Playliste, in der er verfügbar war. Besitzer des Season Passes traten im Strike ohne Modifikatoren und komplett überlevelt an – eine Herausforderung war die Mission daher nicht.

Hüter wollten ordentlich farmen und beißen sich jetzt die Zähne aus

Das sind die Änderungen:

Der Weekly Reset machte den Strike nun für alle Hüter von Destiny 2 verfügbar.

Prüfgelände ist außerdem eine Woche lang die angesagte Mission in der Dämmerung: Feuerprobe

Zudem spuckt die Feuerprobe bis zum 6. April doppelten Loot aus

Obendrauf ist die beliebte Handfeuerwaffe Palindrom diese Woche als Belohnung dran

Es sah also ganz nach einer richtigen Strike-Woche aus für die Hüter aus. Doch wie Bungie in den frühen Morgenstunden des 31. März mitteilte, ist der Strike nur für Besitzer der Erweiterung von Beyond Light und des Season Passes als Dämmerung verfügbar (via Twitter). Die “Free2Play”-Hüter schauen beim Farmen also in die Röhre.

Die farm-berechtigten Hüter haben aber ein anderes Problem: der erst belächelte Strike, ist plötzlich die schwerste Mission im Spiel.

Diesen Panzer gilt es zu entern

Deshalb jetzt zu schwer: Wieder liegt es zum Teil an der Playliste: In der Feuerprobe gibt es massig negative Modifikatoren, die den Hüter-Alltag erschweren. Je höher die Schwierigkeit, desto ekliger wird es. Dafür steigen die Loot-Chancen aber auch ordentlich an und gerade auf den höchsten Schwierigkeitsgrad regnet es diese Woche Waffen und seltene Ressourcen. Mit solchen Dingen müssen sich Spieler unter anderem in der Feuerprobe rumschlagen:

So darf dann kein Loadout gewechselt werden

fiese Champions stellen sich einem zuhauf in den Weg

Schilde lassen sich nur mit passenden Waffen beseitigen

Auf Spitzenreiter liegt das Level dann auch 15 Level über dem, was Hüter durch Ausrüstung erreichen können

Also gut, die Feuerprobe ist immer schwer. Warum sagen Profis jetzt aber, dass Prüfgelände in einer Schwierigkeits-Liga mit Missionen wie die Korrumpierte spielt und sie sogar übertrifft? Oder bringen solche ermutigenden Aussagen:

Es ist die Hölle. Es gibt Momente, da wollt ihr einfach aufgeben. Und ich will euch warnen. Ich weiß nicht wie stark eure Einsatztrupp-Freundschaft ist, aber sie wird in diesem Strike auf Spitzenreiter auf die Probe gestellt. Aztecross via YouTube

Prüfgelände ist kurz, aber zwingt euch langsam zu sein oder zu sterben

Zwar ist der Strike sehr kompakt, doch wirft er euch viele Gegner in den Weg. Was vor einer Woche für reichlich Spaß sorgte, da man die Kabal gleich im Dutzend wegrasierte, gelingt in der Feuerprobe nicht und auf Spitzenreiter schon gar nicht. Hier reichen wenige Treffer um euch aus dem Spiel zu nehmen – da es viele feindliche Läufe gibt, gibt es auch viele böswillige Kugeln.

Ein großes Problem ist auch der Boss. Der stellt im Kampf einen Schutzschild auf, den man nur von innen heraus aufbrechen kann. Den Schildgenerator bewacht der Koloss aber stampfend. So einen Stampfer stecken Hüter locker weg – aber nicht in der Feuerprobe, hier ist das oft ein sofortiges Todesurteil.

Der Champion der Kabale betritt das Schlachtfeld

Zu allem Überfluss wird der Champion der Kabale von anderen Champions und einem Gefolge begleitet. Gerade in Bosskämpfen sind diese Gegner mit speziellen Taktiken nicht gern gesehen. Haben wir erwähnt, dass der Kabal auch Meteoriten nach euch wirft und die Arena kaum Deckung bietet?

MeinMMO gibt euch als Hinweis auf den Weg mit, dass ihr den nervigen Schutzschild mit dem unscheinbaren Exotic-Scout Himmelsbrennereid auch auf Distanz durchbrechen kann und oben auf den Rohren im Boss-Raum kann man notfalls auch stehen.

Es gibt auch positive Reaktionen: Manche Hüter stehen auf die neue Herausforderung. So schreibt unser Leser Cameltoetem: “Also Prüfungsgelände ist ganz knackig als Spitzenreiter. Das macht Spaß, wenn es so herausfordernd ist. Gute Sache von Bungie.” (via MeinMMO).

Hättet ihr gedacht, dass der als zu kurz und einfach belächelte Strike jetzt für viele so schwer ist? Habt ihr Tipps für die anderen Hüter, damit die Tortur etwas leichter fällt? Oder könnt ihr diese Woche nicht an der Herausforderung teilnehmen, da ihr Prüfgelände nicht in der Feuerprobe spielen dürft? Sagt es uns doch in den Kommentaren.