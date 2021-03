In Destiny 2 könnt ihr euch jetzt schnell die guten Waffen und Rüstungen aus dem Zerbrochenen Thron holen. Ihr braucht nur etwas mit den Beutezügen zu tricksen.

Was ist das für ein Loot-Trick? Spieler haben in Season 13 von Destiny 2 einen Glitch entdeckt, der euch täglich Ausrüstung aus dem Dungeon Zerbrochener Thron gewährt. Das Tolle ist, ihr müsst den Dungeon dafür nicht zocken und der Trick funktioniert problemlos solo.

MeinMMO erklärt euch hier wie ihr Beutezüge zu eurem Vorteil nutzt und schnell exklusive Waffen und Rüstungen aus dem Dungeon erhaltet.

So funktioniert das: Die kurze Version: Holt euch Beutezüge für “Träumende Stadt”-Ausrüstung, erledigt die kleinen Aufgaben und öffnet den Beutezug im Dungeon. So verwandelt sich die Belohnung in Ausrüstung aus dem Zerbrochenen Thron.

Etwas ausführlicher: Besucht in der Träumenden Stadt Petra Venj. Der NPC der Region bietet Items, Ressourcen und auch Beutezüge. Für euch interessant sind die Bounties, die als Belohnung Legendäre Ausrüstung auflisten. Diese Beutezüge erledigt ihr dann ganz normal, löst sie aber nicht ein.

Petra Venj wechselt ihre Location, hat aber immer diese Beutezüge mit

Das sind die beiden Beutezüge:

“Aszendenten Herausforderung”: Den Beutezug könnt ihr einmal in der Woche annehmen und abschließen. Wo ihr Petra jede Woche findet und welche Aszendenten Herausforderung gemeistert werden will, findet ihr stets im Weekly Reset auf MeinMMO.

“Herausforderung: Geheime Geheimnisse”: Diese Aufgabe könnt ihr täglich annehmen und bekommt jeden neuen Destiny-Tag frischen Loot (aktueller Daliy Reset ist 19 Uhr) frischen Loot. Welche versteckten Missionen oder unsichtbaren Truhen dazu zählen, haben wir euch hier auf MeinMMO erklärt: Geheime Geheimnisse in Destiny 2 – Das müsst ihr für den Beutezug tun

Loot aus dem Zerbrochenen Thron, ohne den Dungeon zu zocken

Beide Beutezüge könnt ihr in einem Rutsch erledigen. Denkt dran, dass ihr für viele der Aktionen eine Königinnenlaub-Tinktur trinken müsst. Alle Aufgaben und auch die Aszendenten Herausforderung lassen sich aber in wenigen Minuten komplett solo abschließen.

Sobald die Beutezüge erledigt sind, steuert ihr den Zerbrochenen Thorn bequem vom Orbit aus an. Landet ihr dort, löst ihr die Beutezüge aus dem Menü heraus ein. Unser

Der Glitch ist jetzt, dass die legendäre Ausrüstung aus den Beutezügen vom Spiel als Drop des Dungeons gesehen wird. Ihr müsst euch also nicht durch den knackigen Mini-Raid kämpfen. Unser Leser Millerntorian wies uns darauf hin, dass ihr das am besten ohne Checkpoint im Thron machen solltet, da der Glitch sonst nicht richtig funktioniert. Bevor ihr die Beutezüge einlöst, löscht vorm Anflug in den Dungeon den Chekpoint.

Destiny und Beutezüge: Die verschiedenen NPC – vom Game gesteuerte Charaktere, also keine Spieler – bieten den Hütern zahlreiche kleinere und größere Aufträge. Dabei sind Kopfgeldjagden auf bestimmte Gegner, das Sammeln von Items oder andere Dinge, die man während des Spielens erledigen kann. Sobald der Beutezug erledigt ist, erhält man Erfahrungspunkte, einige Ressourcen und teilweise auch Ausrüstung.

Das Spiel steht in der Kritik, zu sehr auf diese Beutezüge zu setzen und den Spielern sonst kaum mit kreativen Aufgaben Motivation zu bieten. Manche scherzen daher, Destiny 2 würde den Untertitelt "Beutezug-Simulator" tragen. Bungie steuert seit Season 13 gezielt gegen diese Kritik



In diesem Video von Cheese Forever seht ihr den Trick. Ab Minute 2:00 zeigt er auch, wie ihr schnell 2 Geheimnisse findet und die Aszendenten Herausforderung schnell abschließt.

Warum sollte ich das machen? Dadurch, dass die Beutezüge im Dungeon eingelöst werden, gelten sie als Loot aus dem Zerbrochenen Thron. Das bedeutet, dass die so erhaltenen Rüstungen bessere Statuswerte haben – also nahe an den 60 oder höher sind. Die Waffen aus dem Dungeon haben Perks, die auf den regulären Versionen nicht rollen können und exklusiv für den Zerbrochenen Thron sind. Im Falle des Raketenwerfers ist das beispielsweise “Vorpal Waffe“, was euch automatisch 15 % mehr Schaden gegen Bosse gibt.

Der “frische” Dungeon-Loot kam mit Season 13 ins Spiel und soll den beliebten Dungeons mehr Relevanz geben. Ihr erhaltet also in sehr kurzer Zeit gute Rüstungen und sonst schwer zu ergatternde Waffen, bei Bedarf 3-mal täglich.

Um diese Ausrüstung geht’s:

Erwachende Wache (140er Arkus-Handfeuerwaffe)

Schlaflos (15er Arkus-Raketenwerfer)

Gewährung (200er Leere-Scout-Gewehr)

Wiedererzählte Geschichte (65er Leere-Schrotflinte)

Träumerei-Morgenröte (Rüstungsset für Warlock, Jäger und Titan)

Hier seht ihr die Ausrüstung (linke Seite):

Season1 3 brachte den beiden Dungeons Zerbrochener Thron und Grube der Ketzerei aktualisierten Loot.

Was haltet ihr von dem neusten Glitch, den die Hüter da gefunden haben? Grund genug die malerische Träumende Stadt wieder zu besuchen? Immerhin meckern viele über die zahlreichen Beutezüge, jetzt sind sie doch auch Mal für etwas gut. Manche Spieler scherzten schon, dass Bungie da wohl nun den Zerbrochenen Thron deaktivieren muss – so weit wird es aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht kommen.

Ein absurdes Wettrennen um einen anderen Glitch liefern sich Hüter und Bungie hier: Nur eine Stunde nach Fix: Spieler finden neuen Weg für beliebten Raid-Gitch in Destiny 2