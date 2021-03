Destiny 2 bekommt heute einen neuen Strike spendiert, der auch die Story von Season 12 voranbringen dürfte. Doch nicht alle Spieler können heute schon loslegen.

Was steht heute bei Destiny 2 an? Bei Destiny 2 ist heute einiges los. Zunächst gibt’s vor dem Weekly Reset eine Wartung und Bungies Action-MMO bekommt ein neues Update spendiert – den Hotfix 3.1.1.1. Der Patch soll einige kleinere Probleme beheben, nimmt aber auch zahlreiche Änderungen an den Stasis-Klassen vor.

Zudem startet heute mit der neuen Destiny-Woche das März-Eisenbanner und ein brandneuer Strike feiert seinen Einzug ins Spiel.

Was sind Strikes überhaupt?

Strikes verkörpern im Prinzip eine Art Mini-Dungeons in Destiny 2. Es handelt sich dabei um etwas längere Missionen, die für kleinere Einsatztruppgrößen gedacht und relativ leicht machbar sind. Die maximale Spielerzahl ist dort auf 3 Hüter begrenzt.



Es gibt zudem einen knackigeren Strike-Modus: Dämmerung – Die Feuerprobe. Durch zahlreiche Modifikatoren, spezielle Feinde (Champions) und teils bockschwere Schwierigkeitsgrade bieten diese Nightfalls durchaus harte Herausforderungen – aber auch besonderen Loot.

Was hat es mit dem neuen Strike auf sich? Der Strike nennt sich “Prüfgelände” (“Proving Grounds”). Dabei handelt es sich um einen komplett neuen Inhalt im Zuge der laufenden Season 13 – es ist also kein Rückkehrer aus Destiny 1 und auch keiner der jüngst in der Content Vault verschwundenen Strikes aus dem aktuellen Ableger.

Für die Hüter geht es dort laut Beschreibung als Champions der Menschheit gegen Champions der Kabale, um das Schicksal der Letzten Stadt zu bestimmen – einem der wenigen Bilder zufolge wohl auf Nessus bei dem gewaltigen Kabal-Panzer.

Hier dürfte sich der neue Strike abspielen

Was ist so besonders an dem Strike? So manch ein Hüter freut sich auf diesen Strike. Denn dieser ist nicht nur komplett neu, sondern offenbar auch eng in die saisonale Geschichte rund um die Kabale verstrickt und dürfte die Story weiter vorantreiben.

Aktuell deutet einiges darauf hin, dass es der bisherige Höhepunkt der saisonalen Story werden könnte. Nach einem gescheiterten Attentat der Kabale auf Commander Zavala sollen sich die Hüter nun nämlich als Champions der Menschen mit den besten Kriegern der Kabale messen. Davon hängt ab, ob sich die Kabale unter Kaiserin Caiatl den Hütern beugen oder ob wir vor den Weltraumschildkröten niederknien und unter ihrer Führung dann gegen die Schar zu Felde ziehen müssen. Und so wie es aussieht, könnte das Ganze nun in diesem neuen Strike ausgefochten werden.

Wer wird sich wem beugen müssen? So wie es aussieht, wird genau das in dem neuen Strike entschieden.

Warum nicht für alle? Der neue Strike kommt zwar heute, am 23. März, ins Spiel, doch nicht alle Hüter werden direkt loslegen können. Denn zunächst erhalten nur Käufer des aktuellen Season Pass Zugang zum Strike. Die können heute direkt in den neuen Inhalt starten. Alle anderen Hüter werden sich noch eine Woche lang bis zum 30. März gedulden müssen. Erst dann wird der Strike für sie zugänglich. Ab dem 30.03. wird er auch als Dämmerungsstrike verfügbar sein.

Freut ihr euch auf diesen neuen Inhalt? Was haltet ihr davon, dass die saisonale Story offenbar eng mit diesem neuen Strike verwoben ist?