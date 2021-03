Seit 2014 wollt ihr, dass Destiny 2 PvE und PvP trennt – Jetzt ist es soweit

Seit Destiny 1 fordern die Spieler, dass Bungie “richtig patcht”. Das ist 7 Jahre her und Destiny 2 zeigt nun endlich wie das aussehen muss.

Bungie hat sich über Jahre den Ruf aufgebaut, alles tot zu nerfen, was zu stark ist. Ärgerlich ist dabei, dass dann unter dem Patch-Hammer Waffen und Skills im ganzen Spiel gleichermaßen glattgebügelt werden. Sprich: ist eine Waffe zu dominant im PvP, ist sie nach ihrem Update abgeschwächt oder sogar komplett unbrauchbar im Schmelztiegel.

Aber – und das ist ein großes aber – die Waffe war dann meist auch im PvE komplett unbrauchbar, obwohl sie hier kein Problemfall darstellte. So zieht sich das durch die Destiny-Geschichte seit 2014. Ist etwas in nur einem Spielbereich OP, ist es nach dem Nerf in beiden Spielbereichen, dem PvE und dem PvP, beschnitten.

Das wünschen sich die Hüter: Immer wieder wollen die Hüter daher, dass Bungie PvE und PvP getrennt betrachtet und separat patcht. Sie sind es leid, wegen eines Spielbereichs, den sie eventuell kaum zocken, ihre liebsten Knarren oder gleich alle Archetypen einer Gattung in den Tresor verfrachten zu müssen.

Und dem Reisenden sei dank, zeigt der Destiny-Entwickler jetzt, dass man sehr wohl PvP und PvE getrennt updaten kann.

Die Vex Mythoclast war 2014 im PvP enorm OP, wurde dann aber so hart genervt, dass sie auch im PvE nichts mehr reißen konnte. Trotzdem brachte Bungie dann 2017 noch neue Skins für die Waffe raus, die aber kaum jemand mehr spielen wollte.

Solche Reaktionen waren garantiert: Wann immer wir auf MeinMMO von Fixes oder Nerfs zu populären Waffen, Fähigkeiten oder sonstigen Dingen sprachen, waren “kritische” Bemerkungen Richtung Bungie vorprogrammiert. Hier mal ein kleiner Abriss, der eure Reaktionen über die Jahre zeigt:

Oktober 2020 schrieb Direwolf: “Und wieder mal hat PvP massiven Einfluss aufs PvE. Ich könnte kotzen.” (via MeinMMO)

Januar 2019 forderte reptile “Nerf, Nerf, Nerf […] Trennt doch endlich dieses scheiß PvP vom PvE.” (via MeinMMO)

Auf MeinMMO titelten wir 2017: “Opfert Bungie das PvE, damit das PvP besser wird?” Und ein Großteil der Leser wollte das Opfer zugunsten des PvPs nicht eingehen.

Schon im September 2014 stellte kekelala die Frage: “Wird sehr, sehr schwer das Spiel zu balancen. […] Warum zum Henker mixen die PvE und PvP Items zusammen?” (via MeinMMO)

Natürlich waren manche Nerfs auch gerechtfertigt und in beiden Spielbereichen nötigt, keine Frage. Aber die fehlende Trennung ging der Community gehörig gegen den Strich.

Gute Beispiele dafür, wie populäre Waffen totgenerft wurden und sich nie erholten oder gleich ganze Gattungen nach einem Patch unbrauchbar wurden, findet ihr hier:

Die 5 schlimmsten Nerfs in der Geschichte von Destiny und Destiny 2

Bungie kann ja doch richtig nerfen

Das ist der aktuelle Anlass: Am 23. März 2021 kommt ein Patch, auf den gerade die PvP-affinen Hüter schon lange warten. Den fiesen Stasis-Fähigkeiten aus Beyond Light gehts gleich mit 9 Nerfs an den Kragen. In der Preview zu den teils drastischen Änderungen liest sich fast überall der Zusatz “nur im PvP” oder “unverändert im PvE”.

Das ist so toll, weil die Nutzung der Eis-Fähigkeiten richtig Spaß macht: Erst einen Feind einfrieren, zusehen wie sich die Kälte auf die ganze Gegner-Rotte ausbreitet und sie dann befriedigend zersplittern lassen. Steht man jedoch auf der anderen Seite, dann ist Stasis ein richtiger Albtraum: Man wird quasi aus dem Spiel genommen, muss festgefroren zugucken, wie das Match an einem vorbeigeht. Oftmals gilt im PvP: bist du eingefroren, bist du auch tot.

Das neue Update lässt den Hütern also im PvE den frostigen Spaß, aber dreht im PvP an den nötigen Stellschrauben. Denn schon seit Ende 2020 schimpfen viele Hüter darüber, dass Stasis den Schmelztiegel in einen Albtraum verwandelte.

Leichtes Spiel für den Sniper, ärgerlich für den zur Eissäule erstarrten Gegner

Bungie kann’s schon länger: Man muss hier fair sein, denn bei genauem Hinsehen zeigt sich, dass der Destiny-Entwickler schon länger auf dem richtigen Patch-Weg wandelt.

Im Mai 2020 hat MeinMMO darüber berichtet, dass Bungie das Exotic Hartes Licht genau richtig rannimmt. Das Automatikgewehr war eindeutig zu stark im PvP und verwandelte jedes Schmelztiegel-Match in eine Laser-Show. Die Absetzung des PvP-Tyrannen erfolgte aber großteils getrennt vom PvE.

Und auch in den Monaten nach Beyond Light zeigen viele kleinere Anpassungen, dass Bungie sich sichtlich darum bemüht, da zu schrauben, wo es wehtut und nötig ist. Die umfangreichen Stasis-Anpassungen zementieren dann jetzt endgültig, dass Bungie gewillt ist, PvE und PvP separat zu patchen.

Warum sagen wir Nerf? Wenn etwas in einem Spiel generft wird, dann wird es schlechter als vorher. Das soll auf die Spielzeugwaffen der Firma NERF zurückgehen, die Schaumstoff-Projektile verschießen, die niemandem schaden (via

Das Gegenteil eines Nerfs ist der Buff. Ein gebufftes Item steht nach dem Patch stärker dar. Das leitet sich vom englischen Wort “to buff” für “etwas polieren” ab. Wenn etwas in einem Spiel generft wird, dann wird es schlechter als vorher. Das soll auf die Spielzeugwaffen der Firma NERF zurückgehen, die Schaumstoff-Projektile verschießen, die niemandem schaden (via esports.com ). Nach einem Nerf haben die Spieler also harmlose Waffen oder Skills zur Hand.Das Gegenteil eines Nerfs ist der Buff. Ein gebufftes Item steht nach dem Patch stärker dar. Das leitet sich vom englischen Wort “to buff” für “etwas polieren” ab.

Wie soll die Balance in Zukunft bei Destiny 2 aussehen?

Eine komplette Trennung von PvP und PvE wird schwierig und ein ziemlicher Gewaltakt für Bungie. Ob man wirklich jemals 2 Sandboxen hat, ist recht unwahrscheinlich. Hier zeigt sich auch ein generelles Problem: Egal wie viel man patcht, allen Spielern kann man es nie recht machen.

Viele fordern “herausstechende Nägel”, also Waffen eindeutig zu stark sind, für Chaos sorgen, aber die man dann auch grinden will.

Andere Hüter wollen eine möglichst ausgeglichene Balance.

Das kommt bald: Wem die Stasis-Nerfs noch nicht weit genug gehen – Bungie hat schon angekündigt, dass man als nächstes Anpassungen am Einfrieren an sich vornimmt. Obendrauf sollen die angestauten Licht-Klassen gezielt mit Updates verbessert werden, um mit der Dunkelheit mithalten zu können.

Übrigens gilt es als recht sicher, dass wir in den laufenden Erweiterungen noch weitere Dunkelheits-Klassen erhalten. Man geht davon aus, dass den 3 Licht-Klassen dann nach den kommenden Erweiterungen “Witch Queen” (Anfang 2022) und “Light Fall” auch 3 Dunkelheits-Klassen gegenüberstehen. Wie die aussehen und ob diese die Balance erneut zerreißen, muss sich zeigen.

Welche Pläne Bungie noch für dieses Jahr hat, haben wir hier für euch zusammengefasst: Destiny 2 spricht über die Zukunft: 9 wichtige Änderungen für 2021