Destiny 2: Weekly Reset am 30.03. – Neuer Strike für alle

In Destiny 2 läutet heute der 30. März den Weekly Reset ein. Für die Hüter kommt eine frische Feuerprobe als Dämmerung. Die Aktivität, und damit der Loot, werden zurückgesetzt. MeinMMO schaut, was euch diese Destiny-Woche erwartet.

Was steht an? Ab heute, dem 30. März findet der Reset um 19:00 Uhr deutscher Zeit statt, gewöhnt euch also um. Das gilt auch für Xurs Besuch und die täglichen Aktualisierungen.

Heute wird der neue Strike “Prüfgelände” aus Season 13 für alle Hüter verfügbar. Saisonpass-Besitzer durften schon eine Woche früher reinschnuppern. Passenderweise wandert die Mission in die Feuerprobe, wo ihr bis zum 6. April doppelte Prämien für den Abschluss erhaltet. Zeigt den Kabal also, dass man sich nicht mit Hütern anlegen sollte.

Sonst steht euch eine eher ruhige Woche bevor. In der Vorzeichen Mission gibt es neue Datenpads zu scannen, was vor allem Lore-Liebhaber freut. Bevor die Season aber endgültig aus ist, steht noch etwas auf dem Fahrplan: Was kommt als Nächstes in Destiny 2? So will euch Season 13 bis Mai unterhalten.

Was Nexxoss Gaming MeinMMO im Interview zu seiner Sicht über die Zukunft und den Ist-Zustand von Bungies Loot-Shooter verraten hat, lest ihr hier:

Größter deutschsprachiger Streamer zu Destiny 2 kritisiert hart, aber: „Ist ein Unikat“

Die wichtigsten Infos zu den Aktivitäten vom 30.03. bis zum 06.04.

In Dämmerung: Die Feuerprobe versucht ihr euch im Strike

Prüfgelände

Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr selbst auswählen. Schafft ihr die Spitzenreiter-Schwierigkeit, könnt ihr seltene Waffen ergattern.

Playlist-Strikes gibt es mit diesen Modifikatoren:

Solar-Versengen

Prügler

Eisen

Bedenkt dabei, dass der Versengen-Modifikator die ganze Woche lang gleich bleibt. Die übrigen Modifier rotieren täglich.

Schmelztiegel: Diese Playlists und Modi sind im PvP aktiv:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Showdown

Petra Venj findet ihr aktuell (Fluch-Woche 2) direkt im Startgebiet der Träumenden Stadt. Außerdem ist die 3. Aszendenten Herausforderung aktiv. Durch einen Trick könnt ihr euch bei ihr Beutezüge holen, die euch täglich Loot aus dem Dungeon bescheren. Wie das schnell und solo geht, lest ihr hier:

Neuer Glitch beschert Hütern täglich starken Loot in Destiny 2

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 13 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend gewähren euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 1300 und bis maximal 1310 geht – ab dann fallen die Level-Sprünge aber mit +1 geringer aus)

Quellen für Mächtigen Loot in Season 13:

Stufe 1:

Erledigt 8 Schmelztiegel-Beutezüge

7 Siege in der Ruhm-Schmelztiegel-Playlist

Erledigt 8 Gambit-Beutezüge

Erledigt 8 Variks-Beutezüge

Absolviert die Dämmerung: Feuerprobe

Gewinnt 7 Runden in Überleben

Beute aus Zorngeborenen Jagd

Imperiums-Jagd

Schlachtfelder (geht bis Stufe 3)

Stufe 2:

Clan-Erfahrung für Hawthorne sammeln

Stufe 3:

Exotische Engramme dekodieren

Exotic-Quests

Primus Engramme

Spitzen-Loot:

Absolviert 3 Strikes mit passendem Fokus

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team

Absolviert 3 Gambit-Matches

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Quickplay

Exo-Herausforderung

Raid in der Tiefsteinkrypta

Prophezeiung-Dungeon

Omen-Mission

Prüfungen von Osiris

Vorsehung-Mission

Die saisonalen Klassengegenstände sind diesmal bei Tess für Glanzstaub dabei